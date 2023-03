Alors qu’Omicron fait rage, comment votre entreprise peut-elle facilement passer au travail flexible ?

Le monde semble être dans un état de flux constant, mais votre entreprise n’a pas à l’être. Découvrez comment vous pouvez facilement passer au travail flexible en adoptant une solution d’accès à distance de nouvelle génération.

Si votre entreprise est comme tant d’autres dans presque tous les secteurs et toutes les zones géographiques, vous avez été obligé d’écrire – et de réécrire – vos plans de retour au bureau à l’ère de la COVID.

Tout récemment, Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley et de nombreux autres géants de l’industrie ont dû admettre l’évolution déconcertante des souches COVID et repousser une fois de plus leurs dates de retour au bureau. Pour certains, c’est la quatrième fois que c’est la quatrième fois que cela se produit. En réponse à Omicron, BlackRock et American Express ont annoncé leur intention d’étendre le travail hybride à leurs employés.

De nombreuses entreprises, y compris DocuSign, prévoient de devoir rester flexibles autour des dates de retour, car COVID reste imprévisible. Selon le New York Times, DocuSign a décidé de ne pas donner de date de retour estimée cette fois-ci, déclarant seulement qu’ils « réévalueront les plans au fur et à mesure que 2022 se déroulera ».

Pour couronner le tout, Business Insider rapporte que « des entreprises telles que Zillow, Twitter, Microsoft et Dropbox ont supprimé un retour obligatoire en faveur de permettre aux employés de travailler à distance pour toujours ». Alors, comment votre entreprise peut-elle réussir à passer au travail flexible ?

Maintenez la productivité des employés grâce à un accès à distance de niveau entreprise

Ce n’est pas parce que le monde qui vous entoure est en mutation que votre entreprise doit l’être. En fait, en fournissant des performances élevées et constantes aux travailleurs à distance, votre entreprise peut gagner en visibilité aux yeux des employés. Vous pouvez surpasser les autres entreprises en termes de satisfaction des employés, de productivité et, en fin de compte, de rétention.

Les clients de Splashtop profitent des améliorations de performance impressionnantes apportées aux produits Splashtop en 2021. En plus des connexions haut débit en temps réel et de multiples sessions simultanées, les créatifs (développeurs de jeux, monteurs vidéo, concepteurs 3D et animateurs) bénéficient désormais d’un streaming de qualité 4k à des vitesses allant jusqu’à 60 images par seconde. Ce type de fiabilité et d’évolutivité de niveau entreprise contribue grandement à la productivité et à la satisfaction des travailleurs à distance.

Offrez à vos employés une expérience en personne de n’importe où

Assurez-vous que vos télétravailleurs ont accès aux ressources informatiques de bureau où qu’ils travaillent. De nombreux travailleurs à distance ne peuvent pas accéder à toutes les applications logicielles et à tous les fichiers dont ils ont besoin pour effectuer leur travail à distance. Leurs appareils personnels n’ont pas la capacité d’exécuter les applications que leurs ordinateurs de bureau peuvent exécuter (c.-à-d. Programmes de CAO logiciels de montage vidéo et de conception graphique). Les applications de licence pour s’exécuter sur les appareils personnels des employés ou la reproduction de la même configuration au bureau pour tous les employés peuvent être prohibitives.

Avec l’accès à distance sécurisé de Splashtop, vous pouvez donner à vos employés le contrôle de leurs ordinateurs de bureau depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Cela leur donne une liberté ultime d’appareil et de localisation. Splashtop offre une expérience en personne si rapide, simple et sécurisée qu’ils auront l’impression d’être devant leur ordinateur de bureau.

Assistance à distance simple pour votre stratégie de travail flexible BYOD

Les entreprises qui ont adopté une stratégie BYOD (Bring Your Own Device) souhaitent adopter une approche à plateforme unique. Celui qui permet aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les appareils mobiles, de bureau et portables. Votre solution de travail flexible doit inclure une assistance à distance complète pour le BYOD. Si c’est le cas, votre service d’assistance gagne un seul panneau de verre pour n’importe quel système d’exploitation (y compris Linux) exécuté sur n’importe quel appareil.

Chez Splashtop, nous appelons cette fonctionnalité « support assisté » et nos clients l’adorent. Leurs services d’assistance l’utilisent pour aider les travailleurs à distance qui peuvent rencontrer des problèmes techniques sur les appareils fournis par l’entreprise et personnels.

L’assistance à distance fonctionne de manière élégante et simple dans Splashtop. Il suffit de générer un lien d’assistance et de l’envoyer à l’utilisateur final pour télécharger et exécuter l’application SOS. L’utilisateur final n’a plus besoin de renvoyer le code de session. En outre, les techniciens peuvent voir et travailler à partir d’une file d’attente de support qui affiche les demandes de support qui leur sont attribuées et leur état.

Une sécurité fiable

Splashtop fournit des fonctionnalités de sécurité robustes pour aider les professionnels de l’informatique à faire face à leur plus grand défi des années 2020: la cybersécurité. Pour garantir la sécurité de votre environnement de travail flexible, le logiciel Splashtop est livré avec des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), l’authentification des appareils et les mises à jour automatiques de l’infrastructure pour rester aligné sur les normes de sécurité modernes.

Splashtop suit une approche Zero Trust. Lorsque les employés accèdent à distance à leur ordinateur de bureau ou à leur poste de travail, ils entrent via une connexion spéciale Splashtop. Cette connexion ne fait pas partie du réseau d’entreprise. Cela signifie qu’ils peuvent uniquement afficher et utiliser les données (c’est-à-dire les documents Word) sur leur poste de travail distant. Ces données ne voyagent jamais en dehors du réseau de l’entreprise. Les responsables de la sécurité informatique ont également le choix d’activer ou de désactiver les fonctions de transfert de fichiers et d’impression, tactiques hautement recommandées pour assurer la conformité réglementaire.

Lorsque les utilisateurs accèdent à leur ordinateur de bureau, à leurs données et à leurs applications, Splashtop fournit des fonctionnalités supplémentaires pour limiter l’accès et optimiser la sécurité des données. L’accès électronique aux données et aux systèmes est fondé sur les niveaux d’autorité, les paramètres du besoin de connaître et une séparation claire des tâches pour les personnes qui accèdent au système. Cet accès basé sur les rôles est pris en charge à la fois par la surveillance et la journalisation des accès.

Conclusion: Facilitez le passage au travail flexible avec Splashtop

C’est un défi en constante évolution, car Omicron oblige les équipes de direction à modifier continuellement les plans de travail à distance et hybrides de leurs entreprises. Johnny Taylor Jr., président et chef de la direction de la Society for Human Resource Management, a résumé succinctement la nécessité de rester prêt : « Ce ne sera pas la dernière variante, et nous ferions mieux, en tant que dirigeants, d’apprendre à ne pas paniquer chaque fois qu’il y a une nouvelle annonce. »

Vous pouvez rester prêt pour tout ce qui vient ensuite en utilisant une solution d’accès à distance flexible et moderne. Une expérience qui offre une expérience cohérente, que vos employés travaillent au bureau, à la maison ou à partir de tout autre endroit.

Avec Splashtop, tous vos employés accèdent au même poste de travail physique, qu’ils soient en personne ou à distance. Votre entreprise n’a même pas besoin d’investir dans une infrastructure supplémentaire pour permettre le travail à distance (comme avec VDI ou DaaS). C’est une configuration idéale pour un lieu de travail flexible.

