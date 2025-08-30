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Etudes de cas: L'Abbey Road Institute London choisit Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Natalia Milanezi parle de son programme d'apprentissage à distance réussi grâce à Splashtop.

Dans cette courte vidéo, Natalia Milanezi, productrice de musique indépendante et technicienne audio senior, décrit la mise en œuvre et le succès que l'Abbey Road Institute London a connu avec ses nouvelles offres d'apprentissage à distance qui s'appuient sur Splashtop.

Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop

Abbey Road Institute Londres utilise Splashtop pour la production audio à distance

La faculté et le personnel de l'Institut Abbey Road de Londres ont trouvé leur atout lorsque Natalia a suggéré Splashtop pour répondre au besoin imminent d'éducation à distance causé par la pandémie. Après un essai, ils l'ont diffusé auprès des professeurs et des étudiants avec un énorme succès.

"Maintenant tout fonctionne bien grâce à Splashtop !" - Natalia Milanezi

Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves et bien d'autres logiciels de montage et de mixage sont nécessaires pour le programme d'études de Abbey Road Institute London. Les étudiants auraient normalement travaillé avec ces programmes dans les laboratoires informatiques du campus, mais ils ont perdu l'accès lorsque le campus a été fermé en raison de la pandémie mondiale. En déployant Splashtop Enterprise, ils ont pu rendre ces ordinateurs accessibles à distance aux élèves sur leurs propres appareils. Par conséquent, les élèves peuvent désormais accéder aux ordinateurs et aux logiciels comme ils le feraient en personne. Abbey Road Institute London a également pu prolonger l'accès au laboratoire en dehors des heures traditionnelles.

"Les élèves peuvent accéder aux ordinateurs en dehors de ces heures (de laboratoire informatique). C'est juste très, très pratique." - Natalia Milanezi

En savoir plus sur les laboratoires à distance pour l'éducation

En savoir plus sur Splashtop pour les laboratoires à distance. Tu peux aussi programmer une démonstration de laboratoire à distance, ou nous contacter maintenant pour en savoir plus ! Contacte-nous

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