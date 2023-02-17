Modules complémentaires Splashtop
Pour Splashtop SOS et Enterprise
Gestion autonome des terminaux
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, au déploiement de logiciels et à bien d’autres choses encore, le tout à partir d’un tableau de bord central.
Pour Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro et Enterprise
Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
Déployez et gérez Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender sur vos terminaux depuis la console Splashtop. Protégez de manière proactive vos clients contre les menaces de cybersécurité avec une protection antimalware, pare-feu et navigateur.
Pour Splashtop Enterprise
Réalité augmentée (AR)
Diagnostiquez et corrigez les problèmes de n’importe où grâce à Splashtop Augmented Reality (AR).
Pour Splashtop Enterprise
Connecteur
Créez des ponts sécurisés entre les connexions RDP et VNC vers les ordinateurs et serveurs via Splashtop, sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance.