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IT technicians in datacenter using Splashtop to remotely access both physical and virtual machines

Acceso remoto unificado para máquinas físicas y virtuales

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Una solución de acceso remoto asequible y de nivel empresarial que prestará asistencia a tu infraestructura informática híbrida

Splashtop es ideal para organizaciones con una infraestructura informática híbrida que combina ordenadores físicos y máquinas virtuales.

Más de 30 millones de usuarios (entre particulares, empresas, instituciones académicas y de investigación, agencias gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs y departamentos de TI) disfrutan del acceso remoto de alto rendimiento y rápida instalación de Splashtop a ordenadores y máquinas virtuales.

Accede a recursos informáticos físicos y en cloud desde una única aplicación y gestiona todo a través de una consola centralizada, incluido el acceso remoto a:

Remote access, control, and monitoring icon

Ordenadores físicos (Windows, Mac, Linux, Chromebook de sobremesa y portátiles)

(ordenadores de sobremesa y portátiles Windows, Mac, Linux y Chromebook)

Connected computers icon

Servidores

Mobile device share icon

Dispositivos móviles iOS y Android

Group view icon

Máquinas virtuales

Browser icon

Soluciones VDI/DaaS en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS

En VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (próximamente)

Los equipos de TI ganan flexibilidad, control, ampliabilidad y facilidad de uso con Splashtop Enterprise para gestionar eficazmente su infraestructura de TI híbrida

  • Rendimiento

    Los usuarios obtienen sesiones remotas fiables y de alto rendimiento para tareas como edición de vídeo, diseño gráfico, animación, programación y mucho más con baja latencia. Accede a los ordenadores, aplicaciones y datos de tu trabajo como lo harías de forma presencial. Splashtop también es compatible con el acceso remoto a máquinas virtuales que ejecutan GPU en cloud para programación cloud de alto rendimiento.


  • Seguridad

    Las funciones de seguridad de Splashtop incluyen requisitos de autenticación firmes, controles de autorización, registro exhaustivo y mucho más. Intégralo con el inicio de sesión único para obtener una autenticación centralizada. No se transfieren datos durante la sesión remota.

  • Facilidad de uso

    Los usuarios pueden acceder de forma remota al instante desde cualquier dispositivo y desde cualquier número de dispositivos utilizando la aplicación Splashtop Business. Una interfaz fácil de usar y funciones intuitivas facilitan su implantación, gestión y uso.

Beneficios clave

Acceso remoto y asistencia remota todo en uno

Los informáticos pueden gestionar el acceso remoto de su organización, proporcionar asistencia técnica bajo demanda y gestionar y supervisar a distancia ordenadores no supervisados en cualquier momento. Todo a través de una consola centralizada. 

Amplio soporte de dispositivos

Splashtop ofrece sistemáticamente una experiencia de usuario de alta calidad para Windows, Mac y Linux. Los usuarios pueden acceder remotamente desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Servicio de atención al cliente de primera clase

Estamos orgullosos de contar que Splashtop ha obtenido una puntuación global de 97 en la valoración de usuarios de Capterra, superando significativamente a todos los demás proveedores de escritorios remotos. Proporcionar a un excelente servicio de atención al cliente es nuestra máxima prioridad.

Rápido de Desplegar

Puedes ponerte en marcha en cuestión de minutos. Tampoco necesitas volver a obtener licencias ni adquirir nueva infraestructura.

Utiliza las inversiones existentes

Los usuarios pueden acceder a los ordenadores existentes y a aplicaciones con licencia como Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer y Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks y muchas más. Todo ello sin sacrificar el rendimiento, como si estuvieran en su puesto de trabajo de la oficina.

La mejor solución para lograr un lugar de trabajo combinado a distancia y presencial

Las funciones de Splashtop permiten un uso fluido de forma presencial y a distancia de los recursos informáticos. El trabajo flexible es el futuro y Splashtop es el socio de acceso remoto y asistencia a distancia más adecuado.

Asociaciones DaaS en la nube

Las soluciones DaaS (Desktop as a Service) basadas en la nube de Amazon WorkSpaces, VMware Horizon Cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) en Azure, Citrix Managed Desktops y otras han surgido como las plataformas preferidas para la informática bajo demanda y de pago por uso. Splashtop se ha asociado con AWS, GCP, Azure y Nutanix.

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre Splashtop Enterprise o programa una demostración hoy mismo.

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