Acceso remoto unificado para máquinas físicas y virtuales

Una solución de acceso remoto asequible y de nivel empresarial que prestará asistencia a tu infraestructura informática híbrida
Splashtop es ideal para organizaciones con una infraestructura informática híbrida que combina ordenadores físicos y máquinas virtuales.
Más de 30 millones de usuarios (entre particulares, empresas, instituciones académicas y de investigación, agencias gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs y departamentos de TI) disfrutan del acceso remoto de alto rendimiento y rápida instalación de Splashtop a ordenadores y máquinas virtuales.
Accede a recursos informáticos físicos y en cloud desde una única aplicación y gestiona todo a través de una consola centralizada, incluido el acceso remoto a:
Ordenadores físicos (Windows, Mac, Linux, Chromebook de sobremesa y portátiles)
(ordenadores de sobremesa y portátiles Windows, Mac, Linux y Chromebook)
Servidores
Dispositivos móviles iOS y Android
Máquinas virtuales
Soluciones VDI/DaaS en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS
En VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (próximamente)
Los equipos de TI ganan flexibilidad, control, ampliabilidad y facilidad de uso con Splashtop Enterprise para gestionar eficazmente su infraestructura de TI híbrida
Rendimiento
Los usuarios obtienen sesiones remotas fiables y de alto rendimiento para tareas como edición de vídeo, diseño gráfico, animación, programación y mucho más con baja latencia. Accede a los ordenadores, aplicaciones y datos de tu trabajo como lo harías de forma presencial. Splashtop también es compatible con el acceso remoto a máquinas virtuales que ejecutan GPU en cloud para programación cloud de alto rendimiento.
Seguridad
Las funciones de seguridad de Splashtop incluyen requisitos de autenticación firmes, controles de autorización, registro exhaustivo y mucho más. Intégralo con el inicio de sesión único para obtener una autenticación centralizada. No se transfieren datos durante la sesión remota.
Facilidad de uso
Los usuarios pueden acceder de forma remota al instante desde cualquier dispositivo y desde cualquier número de dispositivos utilizando la aplicación Splashtop Business. Una interfaz fácil de usar y funciones intuitivas facilitan su implantación, gestión y uso.
Beneficios clave
Acceso remoto y asistencia remota todo en uno
Los informáticos pueden gestionar el acceso remoto de su organización, proporcionar asistencia técnica bajo demanda y gestionar y supervisar a distancia ordenadores no supervisados en cualquier momento. Todo a través de una consola centralizada.
Amplio soporte de dispositivos
Splashtop ofrece sistemáticamente una experiencia de usuario de alta calidad para Windows, Mac y Linux. Los usuarios pueden acceder remotamente desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Servicio de atención al cliente de primera clase
Estamos orgullosos de contar que Splashtop ha obtenido una puntuación global de 97 en la valoración de usuarios de Capterra, superando significativamente a todos los demás proveedores de escritorios remotos. Proporcionar a un excelente servicio de atención al cliente es nuestra máxima prioridad.
Rápido de Desplegar
Puedes ponerte en marcha en cuestión de minutos. Tampoco necesitas volver a obtener licencias ni adquirir nueva infraestructura.
Utiliza las inversiones existentes
Los usuarios pueden acceder a los ordenadores existentes y a aplicaciones con licencia como Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer y Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks y muchas más. Todo ello sin sacrificar el rendimiento, como si estuvieran en su puesto de trabajo de la oficina.
La mejor solución para lograr un lugar de trabajo combinado a distancia y presencial
Las funciones de Splashtop permiten un uso fluido de forma presencial y a distancia de los recursos informáticos. El trabajo flexible es el futuro y Splashtop es el socio de acceso remoto y asistencia a distancia más adecuado.
Asociaciones DaaS en la nube
Las soluciones DaaS (Desktop as a Service) basadas en la nube de Amazon WorkSpaces, VMware Horizon Cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) en Azure, Citrix Managed Desktops y otras han surgido como las plataformas preferidas para la informática bajo demanda y de pago por uso. Splashtop se ha asociado con AWS, GCP, Azure y Nutanix.