iOS 11 Screen Sharing y soporte desatendido se añaden a Splashtop SOS
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Permite a los Profesionales de la TI y Soporte Acceder a Distancia a Ordenadores y Dispositivos Móviles de Nuevas Formas
"Splashtop ofrece ahora dos nuevos paquetes SOS con visualización remota en vivo de las pantallas del iOS 11, soporte a pedido para un número ilimitado de computadoras/dispositivos + soporte no supervisado para hasta 200 computadoras administradas de Windows y Mac".
San José, California — 09 de Noviembre de 2017
Splashtop Inc. ha anunciado la incorporación de la visualización de pantalla remota y el acceso remoto desatendido para iOS 11 (iPhone y iPad) a su línea de productos Splashtop On-Demand Support (SOS) para ampliar la capacidad de los equipos de TI, los MSPs y los profesionales de soporte para acceder, visualizar y prestar soporte de forma remota a ordenadores y dispositivos móviles.
Los Técnicos Pueden Ver las Pantallas del Ios 11 en Tiempo Real para Resolver Rápidamente los Problemas de Soporte
Splashtop SOS ofrece ahora la posibilidad de ver pantallas de iOS en tiempo real a distancia. Esta nueva funcionalidad, que ahorra tiempo, permite a un técnico ver la pantalla del iPhone o iPad de un usuario remoto en tiempo real mientras presta asistencia. Se acabaron las adivinanzas sobre lo que hace el usuario y la pérdida de tiempo intentando que vuelva al buen camino si hace algo mal. Con la tecnología de visión en directo de Splashtop SOS, el técnico puede ver exactamente lo que hace el usuario.
Los paquetes SOS+ incluyen soporte no supervisado para acceder remotamente a las computadoras, incluso cuando el usuario no está presente.
"El soporte bajo demanda Splashtop SOS se ha convertido en una solución popular para acceder a ordenadores remotos o a dispositivos de soporte supervisado / a demanda donde el usuario descarga y ejecuta una aplicación rápida y le da al técnico un código de acceso para acceder a su ordenador", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Basándose en los comentarios de los usuarios de SOS de Splashtop que piden acceso no supervisado, Splashtop ofrece ahora dos nuevos paquetes SOS+ – SOS+10 y SOS+200 – que proporcionan soporte bajo demanda para un número ilimitado de ordenadores/dispositivos + soporte no supervisado para hasta 10 o 200 ordenadores Windows y Mac administrados respectivamente".
La funcionalidad de soporte no supervisado es útil para escenarios como la instalación de nuevo software o actualizaciones para las computadoras o quioscos de los empleados o clientes sin que el usuario tenga que estar presente en la computadora.
Precios y disponibilidad
La visualización remota de pantallas de iOS 11 (iPhone y iPad) está disponible en el Paquete Complementario SOS Móvil, que se incluye gratis con las compras de SOS, SOS+10 y SOS+200 por tiempo limitado. El precio de Splashtop SOS cuesta a partir de $259 por técnico concurrente por año. La asistencia móvil también admite la visualización remota de pantallas de dispositivos Android y el control de algunos dispositivos Android.
El precio inicial de las ediciones SOS+10 y SOS+200 es a partir de $259 por técnico concurrente al año. Encontrarás más información al respecto en la página web de Splashtop SOS.
Información adicional y prueba gratuita de Splashtop SOS: https://www.splashtop.com/sos
Los suscriptores actuales de Splashtop SOS pueden ponerse en contacto con sales@splashtop.com o llama al +1.408.886.7177 para obtener información sobre la actualización para agregar soporte móvil y/o acceso a computadora no supervisada.
Para el soporte no supervisado con licencia basada en el número de computadoras en lugar del número de técnicos, Splashtop también ofrece Splashtop Remote Support.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, soporte y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de Splashtop Remote Support permiten a equipos de TI y MSPs prestar soporte a ordenadores, móviles, equipos industriales e internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración de Splashtop, incluidos Mirroring360 y Classroom, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp y Toshiba, entre otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Más información en https://www.splashtop.com.