Fin de la vida útil de Windows 7 y Windows Server 2008 - Utilice Splashtop para encontrar todos los dispositivos que necesitan una actualización del sistema operativo

Los equipos de TI y MSPs pueden utilizar Splashtop Remote Support para descargar una lista de sus ordenadores y servidores gestionados y ver fácilmente en qué SO se ejecuta cada dispositivo.
A medida que se acerca el Fin de la Vida de Windows 7 y Windows Server 2008, el 14 de Enero de 2020, es importante que los equipos de TI y los proveedores de servicios móviles sepan cuáles de sus computadoras y servidores siguen funcionando con uno de los sistemas operativos antiguos para que puedan tomar la decisión de actualizarlos, reemplazarlos o mantenerlos.
Aunque los PC con Windows 7 y los servidores con Windows 2008 seguirán funcionando después de la fecha límite, Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de software, parches de seguridad ni asistencia técnica a los dispositivos que funcionen con esos sistemas operativos.
Si eres un MSP o un profesional de la informática, entonces sabes que esto puede ser una gran responsabilidad para ti y tus clientes, ya que las máquinas que se ejecutan en sistemas operativos antiguos se volverán más susceptibles a los virus y al malware. Si aún no lo has hecho, es fundamental que te asegures de que todos tus dispositivos administrados estén actualizados con los nuevos sistemas operativos.
Si estás en esta situación, puede que te sientas estresado con el fin de vida. Con tantos clientes y máquinas de las que preocuparte además de tu carga de trabajo habitual, puede ser difícil tratar de manejarlo todo.
Afortunadamente, los MSP y los equipos de TI que utilizan Splashtop Remote Support pueden aclarar fácilmente la confusión, organizarse y ponerse en marcha con unas sencillas acciones.
Cómo Exportar una Lista de los Sistemas Operativos con los Que Funcionan Tus Dispositivos con Splashtop
Si eres usuario de Splashtop Remote Support, puedes exportar rápidamente una lista de inventario de todos los ordenadores y servidores gestionados con tu cuenta. Esto te permitirá ver con qué SO funciona cada dispositivo. Puedes filtrar fácilmente esta lista para encontrar todas las máquinas que necesitan una actualización.
Aquí hay un breve proceso paso a paso sobre cómo puedes utilizar esta función para eliminar el estrés y averiguar exactamente qué máquinas necesitan ser actualizadas.
Paso 1 – Ingresa a tu cuenta de Splashtop en la consola web
La consola web de Splashtop es donde encontrarás todo lo que necesitas para mantener organizados a tus usuarios, dispositivos y ordenadores/servidores gestionados.
Paso 2 – En la pestaña "Gestión", selecciona "Todos los Ordenadores"
En la página Todos los ordenadores verás una lista de todos tus dispositivos gestionados. Estos son todos los dispositivos con tu Splashtop Streamer instalado.
Paso 3 – En la parte inferior de la página, haz clic en "Exportar", y luego selecciona "Inventario del Sistema/Hardware"
Al descargar la lista de Inventario del Sistema/Hardware, obtendrás un archivo CSV que puede abrirse en Excel. Como puedes ver a continuación, este archivo enumera cada dispositivo administrado fila por fila, siendo "Sistema Operativo" una de las columnas de la hoja.
Paso 4 – Ordenar o buscar todos los dispositivos que funcionan en un sistema operativo cerca de su fin de vida
Puedes filtrar fácilmente la lista para mostrar sólo los equipos que se ejecutan en Windows 7 o los servidores en Windows Server 2008. Incluso puedes hacer una tabla pivote para contar el número de ordenadores por versión de sistema operativo.
¡Y ahí lo tienes! Ahora sabes exactamente qué dispositivos administrados siguen funcionando en Windows 7 o Windows Server 2008.
Varias otras características de Splashtop pueden ayudarte a manejar el proceso de actualización. Por ejemplo, la función de agrupación te permitirá agrupar todos estos dispositivos para que puedas encontrarlos fácilmente o acceder a ellos de forma remota desde tu cuenta.
También puedes editar los permisos de acceso de tus usuarios para asignar compañeros de trabajo a determinadas máquinas y ponerlos a cargo de la actualización del SO.
Más información sobre el Soporte Remoto de Splashtop
Splashtop Remote Support le ofrece un acceso remoto rápido, fiable y seguro a tus puntos finales. Conéctate desde cualquier dispositivo en cualquier momento, incluso sin la presencia de un usuario final, para brindar soporte. Cada año, miles de MSPs y equipos de TI se cambian a Splashtop para obtener las mejores herramientas de soporte remoto.
Además de funciones útiles como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, el chat, el reinicio remoto, la grabación de sesiones, la gestión de usuarios del ordenador &, etc., también puedes obtener funciones adicionales de supervisión y gestión.
Estas funciones adicionales incluyen inventario del sistema, alertas configurables, actualizaciones de Windows, comando remoto, ver registros de eventos, programar acciones, estado de seguridad de los puntos finales, acceso desatendido a Android, etc.
Por no hablar de que Splashtop puede ahorrarte hasta un 80% de tu coste anual en comparación con otras herramientas de acceso remoto como TeamViewer o LogMeIn.
Consigue estas funciones ahora iniciando una prueba gratuita de Splashtop Remote Support. No necesitas tarjeta de crédito ni ningún compromiso para empezar.