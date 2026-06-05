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Adobe Animate application seamlessly running on a remotely accessed computer using Splashtop

Video: Usando el Escritorio Remoto para Adobe Animate

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
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¿No tienes el ordenador del trabajo o el escritorio correcto, pero necesitas usar Adobe Animate?

Splashtop te tiene cubierto.

Using Remote Desktop for Adobe Animate
Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Remote Access es la solución más rápida y sencilla que te permite acceder de forma remota a otro ordenador que tenga instalado Animate, de modo que puedas utilizar la aplicación desde cualquiera de tus dispositivos personales y trabajar de forma remota.

Con Splashtop, puedes usar fácilmente Adobe Animate en tu ordenador remoto desde tu propio portátil, tableta o smartphone. Sólo tienes que iniciar una sesión de escritorio remoto de Splashtop en ese ordenador para ver la pantalla remota e interactuar con ella en tiempo real. Una vez que se conecta a su escritorio desde su dispositivo personal, podrá usar Animate como si estuviera sentado justo frente a la computadora remota.

Splashtop te permite usar Animate al máximo con un acceso completo a todas las herramientas de Animate, para que puedas producir trabajos de lujo sin problemas incluso mientras trabajas a distancia.

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Las rápidas conexiones remotas de Splashtop con un retraso mínimo, así como la calidad y el sonido HD, garantizan una ilustración y animación eficientes, así como una sincronización de audio perfecta (incluso el sonido del escritorio remoto de Mac). Aún podrás exportar y publicar tu trabajo en cualquier plataforma y utilizar todas las funciones como lo harías normalmente. Splashtop Remote Access te permite sentirte como si estuvieras sentado frente a tu ordenador de trabajo, lo que la convierte en una excelente herramienta para trabajar desde casa o de forma remota. Nunca más tendrás que preocuparte por no tener Adobe Animate contigo en casa o mientras viajas.

Splashtop te da acceso a cualquier ordenador con Windows, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Inicia una prueba gratuita y comprueba de primera mano lo fácil que puede ser utilizar Adobe Animate mientras trabajas de forma remota.

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