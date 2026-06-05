Video: Usando el Escritorio Remoto para Adobe Animate

¿No tienes el ordenador del trabajo o el escritorio correcto, pero necesitas usar Adobe Animate?
Splashtop te tiene cubierto.
Splashtop Remote Access es la solución más rápida y sencilla que te permite acceder de forma remota a otro ordenador que tenga instalado Animate, de modo que puedas utilizar la aplicación desde cualquiera de tus dispositivos personales y trabajar de forma remota.
Con Splashtop, puedes usar fácilmente Adobe Animate en tu ordenador remoto desde tu propio portátil, tableta o smartphone. Sólo tienes que iniciar una sesión de escritorio remoto de Splashtop en ese ordenador para ver la pantalla remota e interactuar con ella en tiempo real. Una vez que se conecta a su escritorio desde su dispositivo personal, podrá usar Animate como si estuviera sentado justo frente a la computadora remota.
Splashtop te permite usar Animate al máximo con un acceso completo a todas las herramientas de Animate, para que puedas producir trabajos de lujo sin problemas incluso mientras trabajas a distancia.
Las rápidas conexiones remotas de Splashtop con un retraso mínimo, así como la calidad y el sonido HD, garantizan una ilustración y animación eficientes, así como una sincronización de audio perfecta (incluso el sonido del escritorio remoto de Mac). Aún podrás exportar y publicar tu trabajo en cualquier plataforma y utilizar todas las funciones como lo harías normalmente. Splashtop Remote Access te permite sentirte como si estuvieras sentado frente a tu ordenador de trabajo, lo que la convierte en una excelente herramienta para trabajar desde casa o de forma remota. Nunca más tendrás que preocuparte por no tener Adobe Animate contigo en casa o mientras viajas.
Splashtop te da acceso a cualquier ordenador con Windows, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Inicia una prueba gratuita y comprueba de primera mano lo fácil que puede ser utilizar Adobe Animate mientras trabajas de forma remota.