Video: Uso del escritorio remoto para acceder a Adobe Audition

¿Necesita acceso a otra computadora para usar Adobe Audition, pero sólo tiene su dispositivo personal con usted?
Splashtop es la solución rápida y sencilla a este problema.
Splashtop Remote Access te permite acceder y tomar el control de forma remota del ordenador remoto que tiene instalado Audition, para que puedas usar fácilmente Audition mientras trabajas desde casa o en movimiento.
Con Splashtop, puedes usar la aplicación Adobe Audition que se instala en la computadora de tu trabajo o en otro escritorio desde tu propio teléfono inteligente, tableta o computadora portátil, iniciando una sesión de escritorio remoto y accediendo a esa computadora. Con un solo clic, verás la pantalla remota en tu propio dispositivo, y podrás interactuar con la computadora remota como si estuvieras sentado frente a ella.
Podrá utilizar Audition y tener acceso completo a cualquier otra aplicación o archivo desde el ordenador remoto, de modo que podrá completar convenientemente todo su trabajo de forma remota.
Además de poder usar Audition y ver la pantalla remota desde tu propio dispositivo en tiempo real, Splashtop también transmite sonido de alta calidad desde tu ordenador remoto a tu dispositivo local (incluso sonido de ordenadores Mac remotos). Las rápidas velocidades de transmisión de Splashtop garantizan una sincronización precisa para que puedas mezclar tu audio sin problemas, usar Audition al máximo y perfeccionar tus proyectos incluso cuando trabajes de forma remota. Splashtop Remote Access es la solución que necesitas para facilitar el trabajo desde casa o mientras viajas.
Splashtop te permite acceder de forma remota a cualquier computadora con Windows, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo con Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Inicia una prueba gratuita hoy y comprueba de primera mano lo fácil que puede ser utilizar Adobe Audition mientras trabajas de forma remota.