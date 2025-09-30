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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video: Freshworks Freshservice Soporte Remoto con Splashtop

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Descargo de responsabilidad: Splashtop SOS ha pasado a llamarse Splashtop Remote Support. Si bien el nombre del producto ha cambiado, las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas para seguir prestando un soporte remoto rápido, seguro y fiable.

¿Sabías que puedes iniciar una sesión de soporte remoto / acceso remoto / control remoto a ordenadores Windows y Mac desde un ticket de Freshservice? El soporte remoto de Freshworks a través de Splashtop es fácil de hacer y una forma rentable de aumentar la productividad de tu equipo de servicio.

Mira este video para ver cómo:

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

¿Listo para Empezar con el Acceso y Control Remoto en Freshworks Freshservice?

  1. Obtenga una licencia de Splashtop SOS: pruebe SOS gratis con una prueba gratuita . Consulte los paquetes disponibles y los precios

  2. Descarga el complemento gratuito de integración de asistencia informática remota Splashtop SOS de Freshworks Marketplace.

  3. Ve este artículo de apoyo si tienes alguna pregunta sobre la configuración de la Integración Freshservice-Splashtop SOS

También puede visitar nuestra página web de integración de Splashtop Freshservice para obtener más información sobre cómo comenzar con el control remoto de Freshworks. O si está utilizando Freshdesk, visite nuestra página de integración de Splashtop Freshdesk .

Comienza tu prueba gratuita de Splashtop Remote Support
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