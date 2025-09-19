La seguridad no se puede dejar para más tarde. Proteger tus dispositivos y endpoints es esencial, lo que significa que necesitan los últimos parches de seguridad y actualizaciones para defenderse contra amenazas y vulnerabilidades. El parcheo en tiempo real hace que esto no solo sea posible, sino también fácil y conveniente.
A medida que las fuerzas laborales se vuelven más remotas y las empresas adoptan políticas de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)), las amenazas cibernéticas han evolucionado para adaptarse. Las organizaciones deben mantener sus dispositivos y aplicaciones debidamente parcheados para proteger los entornos distribuidos, lo que requiere herramientas que puedan automatizar la implementación de parches y funcionar en endpoints remotos.
Teniendo esto en cuenta, examinemos el parcheo en tiempo real, por qué importa y cómo soluciones como Splashtop AEM lo hacen posible.
Por qué el parcheo tradicional es insuficiente
La primera pregunta que muchos se harán es: ¿Qué tiene de malo el parcheo manual? Aunque puede parecer que parchear dispositivos manualmente no requiere más que hacer clic en un botón de “actualizar” y dar el asunto por terminado, gestionar parches en entornos grandes y de endpoints remotos puede ser un desafío y propenso a errores.
La gestión tradicional de parches tiene varios inconvenientes que pueden retrasar el parcheo y dejar vulnerabilidades de seguridad sin abordar, incluyendo:
Despliegue retrasado: El parcheo manual de endpoints y aplicaciones puede ser un proceso que consume tiempo y a menudo interrumpe el trabajo. Como resultado, a menudo se retrasa, ya sea intencionalmente para evitar interrupciones o involuntariamente cuando otros endpoints se actualizan primero.
Supervisión manual: Cuando las organizaciones tienen múltiples endpoints para gestionar, actualizar manualmente cada uno puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores humanos. Las herramientas de automatización en tiempo real pueden eliminar la necesidad de supervisión manual al detectar y desplegar automáticamente actualizaciones de parches en los endpoints.
Cumplimiento inconsistente: El parcheo manual también puede llevar a un parcheo inconsistente en los dispositivos, ya que algunos se omiten o se pasan por alto. Esto corre el riesgo de dejar los dispositivos vulnerables y abiertos a la explotación, proporcionando a las amenazas cibernéticas un fácil punto de acceso.
Vulnerabilidades explotadas antes de parchear: Los parches están diseñados para cerrar vulnerabilidades conocidas y recientemente descubiertas, y si los programadores son conscientes de las vulnerabilidades a abordar, es probable que los atacantes también lo sean. Esperar para instalar un parche corre el riesgo de permitir que los atacantes accedan, y una vez que explotan una vulnerabilidad, parchearla no deshará el daño que pueden causar.
Cómo el retraso en los parches impulsa las violaciones de datos y los fallos de cumplimiento
Casi todo el mundo ha visto una notificación de actualización aparecer en su dispositivo y ha seleccionado “Recordarme más tarde” al menos una vez, si no más. Después de todo, las actualizaciones de parches pueden llevar tiempo e interrumpir un día de trabajo ocupado, por lo que retrasarlas para un mejor momento parece razonable. Por supuesto, luego lo retrasan de nuevo la próxima vez que aparece, luego la vez siguiente, y así sucesivamente.
Posponer parches puede ser increíblemente arriesgado. Deja los sistemas expuestos a vulnerabilidades conocidas, que los hackers, ciberatacantes y otros actores maliciosos pueden explotar fácilmente. Esto lleva a una mayor probabilidad de violaciones de datos y fallos para cumplir con los estándares de cumplimiento de seguridad.
Las actualizaciones oportunas son esenciales para mantener la seguridad. No solo mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados reduce las vulnerabilidades y las superficies de ataque, sino que también es un requisito para muchos cumplimientos de TI y estándares regulatorios.
De la detección a la defensa: cómo el parcheo en tiempo real asegura los dispositivos finales
Afortunadamente, estos problemas y riesgos se pueden evitar fácilmente con el parcheo en tiempo real. Parchear automáticamente aplicaciones y endpoints tan pronto como las actualizaciones estén disponibles ayuda a cerrar la brecha entre la detección de vulnerabilidades y la explotación de amenazas, manteniendo los dispositivos actualizados sin necesidad de intervención manual.
Esto esencialmente transforma el parcheo de una tarea manual y reactiva a una defensa proactiva y automática. Con una solución como Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos), sabrás tan pronto como un parche esté disponible, luego podrás programar y desplegar el parche en múltiples dispositivos distribuidos sin necesidad de actualizar cada dispositivo por separado. Splashtop AEM incluso puede programar actualizaciones automáticas en los momentos más convenientes, evitando así interrupciones.
Como resultado, los endpoints pueden permanecer continuamente protegidos sin interrumpir los procesos de negocio o ocupar el día del equipo de TI.
Por qué el parcheo en tiempo real importa para TI y el tiempo de actividad
Con esto en mente, examinemos algunos de los beneficios del parcheo en tiempo real, particularmente en cuanto al impacto en los equipos de TI y la productividad empresarial. Además de mejorar la seguridad, el parcheo en tiempo real aporta múltiples beneficios a los equipos de TI y a las empresas, incluidos:
Mejor cumplimiento: Los estándares y regulaciones de seguridad generalmente requieren que los dispositivos y aplicaciones permanezcan completamente actualizados y parcheados para mantenerlos protegidos contra vulnerabilidades conocidas. El parcheo en tiempo real ayuda a asegurar que los endpoints se parcheen lo más rápido posible, garantizando el cumplimiento regulatorio.
Reducción del tiempo de inactividad: El parcheo puede llevar tiempo, lo que significa que el parcheo manual puede ralentizar el trabajo mientras los empleados esperan que se instalen los parches y reinicien sus dispositivos. El parcheo en tiempo real puede automatizar la instalación de parches, programándolos para un momento más conveniente que no interrumpa el trabajo.
Menos carga para los equipos de TI: El parcheo manual puede ser un proceso repetitivo y que consume mucho tiempo para los equipos de TI, especialmente cuando necesitan actualizar múltiples puntos finales remotos. Las herramientas de parcheo en tiempo real y automatización pueden eliminar esta carga al programar e instalar parches automáticamente, liberando a los equipos de TI para que aborden preocupaciones más inmediatas.
Mayor productividad: Cuando tienes mejor seguridad, las últimas actualizaciones, menos tiempo de inactividad y un equipo de TI disponible, es natural que la productividad mejore. El parcheo en tiempo real libera tiempo para los empleados y los equipos de TI por igual para que se concentren en su trabajo sin distracciones y ayuda a mantener sus dispositivos seguros, llevando a una mejora en la eficiencia en toda la organización.
Parcheo en tiempo real: El futuro de los entornos TI remotos
El parcheo en tiempo real no es solo una característica "agradable de tener"; es una necesidad para estrategias de seguridad preparadas para el futuro, especialmente dado el aumento del trabajo híbrido y acceso remoto, entornos BYOD (tráete tu dispositivo), y el Internet de las Cosas (IoT).
La protección continua y automatizada es esencial para apoyar fuerzas laborales híbridas y remotas, ya que cualquier punto final no protegido o aplicación desactualizada puede poner en peligro no solo los dispositivos, sino toda tu red. Los empleados deben poder trabajar desde los dispositivos que prefieren y desde cualquier lugar sin asumir riesgos de seguridad, lo que requiere un parcheo adecuado y seguridad actualizada.
Al mismo tiempo, es importante usar una solución de parcheo que pueda escalar fácilmente, manteniendo el ritmo de tu crecimiento a medida que nuevos dispositivos se unen a tu red. Esto ayuda a garantizar que puedas mantener un parcheo y actualizaciones adecuados para todos tus empleados y endpoints, sin importar cómo cambie tu entorno o qué dispositivos se conecten.
Adoptar un parcheo escalable, automatizado y en tiempo real hace más que reducir el riesgo. Futuriza tu postura de ciberseguridad, para que puedas mantener tus dispositivos seguros y actualizados sin importar dónde trabajen tus empleados.
Real-Time Patching con Splashtop AEM: Reduce el tiempo de inactividad, fortalece la seguridad.
Si estás buscando una solución robusta y potente con parcheo en tiempo real y protección automatizada de dispositivos, Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) tiene todo lo que necesitas y más. Con Splashtop AEM, puedes detectar automáticamente e implementar parches en entornos de endpoints distribuidos, junto con conocimientos de vulnerabilidades basados en CVE potenciados por IA, alertas proactivas y soluciones automatizadas a través de Smart Actions.
La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM protege contra vulnerabilidades y mantiene la seguridad actualizada al automatizar las actualizaciones de los sistemas operativos y el software de terceros. Tan pronto como un parche esté disponible, Splashtop AEM puede comenzar a programar y desplegar el parche en los endpoints remotos, manteniendo los sistemas seguros en tiempo real sin requerir que los equipos de TI actualicen cada dispositivo manualmente.
Como resultado, Splashtop AEM puede desplegar rápidamente actualizaciones de seguridad, abordar vulnerabilidades en todos los dispositivos y asegurar operaciones ininterrumpidas, incluso para equipos remotos.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorear dispositivos, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Parches automatizados para el sistema operativo, aplicaciones de terceros y personalizadas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marcos de políticas personalizables.
Seguimiento y gestión de inventario a través de todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver problemas automáticamente.
Acciones en segundo plano para la resolución de problemas y la gestión del sistema sin interrumpir a los usuarios finales.
¿Quieres experimentar Splashtop AEM de primera mano? Empieza hoy con una prueba gratis.