Si no puedes ver y gestionar tus dispositivos, no puedes asegurar que tu red esté segura o que tus equipos estén equipados para tener éxito. La visibilidad de los dispositivos se ha convertido en una prioridad crítica para las empresas, especialmente con el auge del trabajo remoto, las políticas de BYOD (tráete tu dispositivo) y los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).
A medida que las amenazas cibernéticas continúan creciendo, los enfoques tradicionales para la visibilidad no son suficientes. Las organizaciones y los equipos de TI necesitan una visibilidad robusta y detallada sobre cada uno de sus dispositivos, incluyendo la capacidad de hacer cumplir políticas de seguridad, instalar parches y detectar amenazas desde cualquier lugar.
Con eso en mente, vamos a examinar la importancia de la visibilidad de los dispositivos, cómo las herramientas de monitoreo en tiempo real pueden ayudar a las organizaciones a supervisar sus dispositivos y aplicaciones, y cómo Splashtop AEM hace que la gestión de dispositivos sea fácil.
¿Qué es la visibilidad de los dispositivos?
La visibilidad de los dispositivos es la capacidad de monitorear y gestionar todos los dispositivos conectados a tu red y entorno de TI. Una buena visibilidad de los dispositivos también incluye información sobre las aplicaciones y otros software en esos dispositivos, así como la capacidad de asegurar, actualizar y aplicar políticas en ellos.
La visibilidad de los dispositivos generalmente depende del software de gestión de dispositivos, como Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos), que puede proporcionar información en tiempo real, alertas y gestión de inventario para entornos de dispositivos.
El papel de la visibilidad de los dispositivos en la seguridad proactiva y la reducción de riesgos
Entonces, ¿cuáles son exactamente los beneficios de la visibilidad de los dispositivos? La visibilidad de los dispositivos permite el monitoreo proactivo, la aplicación de parches y el cumplimiento de normativas, mientras reduce riesgos e identifica vulnerabilidades. Esto lo convierte en una parte esencial de una gestión adecuada de dispositivos.
Una gestión adecuada de los dispositivos incluye: monitorear los dispositivos conectados y sus aplicaciones, asegurarse de que todo esté completamente parcheado y actualizado, identificar amenazas o vulnerabilidades potenciales, aplicar políticas de seguridad y abordar cualquier amenaza que aparezca.
Sin una visibilidad adecuada de los dispositivos y activos de TI, los equipos de TI tendrán dificultades para hacer cualquiera de estas cosas, y las herramientas de gestión no podrán funcionar de manera óptima. Esto puede llevar a brechas de seguridad y vulnerabilidades que los atacantes cibernéticos pueden explotar.
Brechas de Visibilidad de Dispositivos: Donde las Empresas Quedan Cortas
Mantener la visibilidad de los dispositivos puede ser más fácil decirlo que hacerlo sin las herramientas y preparación adecuadas. Varios obstáculos pueden hacer que sea un desafío para las organizaciones obtener visibilidad y control completos de los dispositivos, incluyendo:
Shadow TI: Shadow TI (el uso de dispositivos, aplicaciones y servicios no autorizados sin la aprobación de TI) puede aumentar tanto los gastos como los riesgos para una empresa. Cuando los empleados usan dispositivos y aplicaciones a espaldas del departamento de TI, hay un riesgo significativo de que esos dispositivos queden olvidados y sin parches, creando un punto de entrada para los atacantes.
Datos aislados: Cuando la información está aislada y se mantiene separada, se vuelve un desafío para los equipos de TI monitorearla y detectar posibles amenazas. Esto puede complicar la respuesta a amenazas y dar a los ataques más tiempo para causar daño.
Falta de integración: Un entorno adecuadamente integrado es clave para una gestión completa y eficiente de dispositivos. Si tus herramientas y soluciones no se integran adecuadamente, será más difícil para tu solución de gestión de dispositivos monitorear y gestionar todo, creando puntos ciegos y potenciales vulnerabilidades.
Herramientas obsoletas: De manera similar, las herramientas antiguas y obsoletas pueden presentar complicaciones. Las soluciones heredadas no siempre reciben parches y actualizaciones, lo que hace que las vulnerabilidades de seguridad sean más difíciles de abordar. Además, pueden no interactuar bien con la solución de gestión de dispositivos.
Cada uno de estos puede crear puntos ciegos que dificultan que los equipos de TI monitoreen y gestionen cada dispositivo. Esto puede crear riesgos de seguridad y reducir la eficiencia operativa, por lo que las empresas deben estar conscientes y tomar medidas para abordar estos obstáculos.
8 Formas Comprobadas de Mejorar la Visibilidad de los Dispositivos
Afortunadamente, para todos los obstáculos que pueden oscurecer la visibilidad de los dispositivos, también existen mejores prácticas para la visibilidad de los dispositivos. Tener en cuenta estos consejos facilitará el monitoreo y la gestión de cada uno de tus dispositivos, incluso en entornos remotos:
1. Descubrir y Clasificar Todos los Dispositivos en Tiempo Real
Cuando se añade un nuevo dispositivo a tu red, tu equipo de TI debería saberlo. Usar una plataforma con detección y monitoreo de dispositivos en tiempo real asegura que tu inventario se mantenga preciso y actualizado al agregar automáticamente nuevos dispositivos a medida que se conectan.
2. Construir y Mantener un Inventario de Dispositivos Preciso
Construir y mantener un inventario preciso y actualizado es esencial para asegurar que tu equipo de TI sepa qué dispositivos están conectados a tu red y ayuda a evitar que los dispositivos de TI en la sombra pasen desapercibidos y sin parches. Si no tienes un inventario preciso, es más probable que los dispositivos no autorizados pasen desapercibidos, poniendo en riesgo la red.
3. Aprovecha las Herramientas de Gestión de Dispositivos
Las soluciones de gestión de dispositivos como Splashtop AEM son increíblemente útiles, ya que proporcionan información y control sobre los dispositivos conectados. Esto reduce la carga de trabajo para los equipos de TI, agiliza la gestión de dispositivos, proporciona visibilidad e información sobre los dispositivos y empodera a los equipos para implementar actualizaciones en todos los dispositivos conectados.
4. Usar Soluciones EDR/EPP para Obtener Información Completa de los Dispositivos
Las soluciones de seguridad de dispositivos que utilizan detección y respuesta de dispositivos (EDR) y plataforma de protección de dispositivos (EPP) pueden proporcionar valiosos conocimientos de seguridad. Esto incluye identificar comportamientos sospechosos, monitorear amenazas, analizar registros y proporcionar información sobre la salud general de tu seguridad, lo que puede proporcionar información vital sobre tus dispositivos y cualquier riesgo que necesite ser abordado.
5. Optimizar el Monitoreo y las Alertas para Señales Accionables
Obtener visibilidad sobre tus dispositivos es una cosa, pero monitorearlos adecuadamente es otra cuestión completamente diferente. Asegúrate de que tu solución de monitoreo de dispositivos pueda recopilar la información que más importa a tu negocio, incluyendo amenazas y vulnerabilidades específicas. Esa información debería estar disponible desde una sola pantalla, para que toda la información pertinente esté disponible de un vistazo.
6. Integrar Datos de Dispositivos a Través de tu Conjunto Tecnológico
Si todos tus datos permanecen aislados y bloqueados, estás saboteando tus propios esfuerzos de seguridad. Integrar los datos de los dispositivos para que los equipos de seguridad y TI puedan acceder y monitorearlos facilita la detección y respuesta a actividades sospechosas, mejorando la capacidad de respuesta y la ciberseguridad en general.
7. Retén y Busca en los Registros para Investigaciones Más Profundas
Los datos son el rey, como dice el refrán, por lo que retener datos históricos es vital. Identificar patrones y señales de advertencia en tus datos puede ayudar a los equipos de seguridad a encontrar sus propias debilidades y áreas de mejora, mientras que mantener los datos puede ayudar a los equipos a analizar comportamientos pasados para identificar mejor actividades sospechosas.
8. Mejorar Continuamente los Procesos para una Visibilidad a Largo Plazo
La tecnología está cambiando constantemente, lo que significa que las amenazas cibernéticas están creciendo a su vez. Evaluar y actualizar frecuentemente tus procesos y estrategias de visibilidad de dispositivos ayudará a tus equipos a mantenerse por delante de las amenazas y mantener la seguridad adecuada incluso cuando tus dispositivos y aplicaciones cambien.
Splashtop AEM: Empodera a los Equipos de TI con Información de Dispositivos en Tiempo Real
La visibilidad en tiempo real a través de tus dispositivos es vital para una gestión y seguridad adecuadas de los dispositivos, pero eso requiere una solución robusta y poderosa que pueda funcionar en una fuerza laboral distribuida. Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) es justo esa solución.
Splashtop AEM proporciona visibilidad centralizada a través de tus endpoints, llevando el seguimiento de activos, el monitoreo de la salud de los endpoints, la aplicación de políticas y la gestión de parches a un solo panel de control. No solo Splashtop AEM te ayuda a gestionar dispositivos conectados y automatizar actualizaciones, sino que sus características de seguridad ayudan a las empresas a cumplir con requisitos como SOC 2, ISO/IEC 27001 y cumplimiento con HIPAA.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI las herramientas que necesitan para monitorear endpoints, abordar problemas potenciales y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Seguimiento automatizado de inventario de hardware y software en tiempo real y gestión remota.
Información de vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marcos de políticas personalizables que pueden ser aplicados en toda tu red.
Parches automatizados para sistemas operativos y aplicaciones de terceros/personalizadas.
Alertas y remediación para resolver automáticamente problemas antes de que se conviertan en problemas.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como gestores de tareas y gestores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para experimentar Splashtop por ti mismo y obtener una visibilidad sin precedentes en tus dispositivos? Comienza hoy con una prueba gratuita: