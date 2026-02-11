Si solo instalas parches después de enterarte de una nueva vulnerabilidad, ¿tu seguridad está realmente actualizada? El parcheo reactivo por sí solo no constituye una gestión adecuada del riesgo, especialmente en los entornos distribuidos y BYOD de hoy en día.
Sin embargo, esta deficiencia no es una acusación de las habilidades de tu equipo de TI. Más bien, es un problema de flujo de trabajo que se puede abordar con visibilidad continua, priorización y automatización.
Con eso en mente, exploremos cómo pasar de un parcheo reactivo a una gestión de riesgos proactiva, cómo se ve ese cambio en la práctica y cómo los equipos de TI pueden operacionalizarlo a gran escala.
Por qué el parcheo reactivo mantiene a los equipos de TI en modo de apagar incendios
Aunque mantener los endpoints y las aplicaciones completamente parcheados es importante, el parcheado reactivo es una carrera constante para adelantarse a las vulnerabilidades. Esto significa que tan pronto como se lanza un parche, los agentes de TI deben apresurarse para que sea aprobado y desplegado en múltiples terminales, lo que resulta en procesos largos para gestionar un gran número de dispositivos.
Mientras que los ciclos de Patch Tuesday y lanzamientos de parches similares pueden ayudar a centralizar y liberar todos los parches a la vez, también pueden crear grandes acumulaciones con contexto limitado para cada parche. Esto lleva a un sentido de urgencia y a la falta de estrategia o priorización para la implementación de parches.
Dicho esto, ¿cuál es la diferencia entre el parcheo reactivo y la gestión proactiva de parches? Signos comunes de parcheo reactivo incluyen:
Parcheo solo después de alertas o incidentes, en lugar de mantener todo actualizado proactivamente.
Tratar todas las vulnerabilidades como iguales, en lugar de priorizar los parches y vulnerabilidades más críticas.
Confiar en verificaciones manuales o herramientas demoradas, en lugar de monitoreo y actualizaciones en tiempo real.
Falta de responsabilidad entre TI y seguridad, en lugar de tener responsabilidades claras establecidas.
La brecha entre parcheo y gestión de riesgos
Aunque mantenerse al día con los parches es importante para la seguridad, el cumplimiento de TI y la gestión de riesgos, es solo una parte del rompecabezas y debe considerarse dentro del contexto más amplio de su postura general de seguridad.
Los parches no equivalen a una reducción de riesgos
Las Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVEs) son una entrada importante para evaluar el riesgo, pero los conteos de CVE por sí solos son un mal indicador de la exposición real. Los equipos de TI y seguridad también necesitan considerar factores como la explotabilidad y el impacto de los activos afectados para evaluar adecuadamente el riesgo y priorizar qué vulnerabilidades abordar primero.
La visibilidad puntual se descompone rápidamente
La seguridad requiere una visibilidad constante y en tiempo real, no solo instantáneas de un momento. Los análisis semanales, mensuales o (peor aún) trimestrales fallan en entornos modernos y dinámicos, y crean grandes brechas en la visibilidad donde las vulnerabilidades pueden persistir sin ser detectadas entre los análisis. Añade a esto el riesgo que suponen los dispositivos no gestionados, junto con los riesgos adicionales que aceptas con cada aplicación de terceros, y necesitas visibilidad continua para proteger tus endpoints y tu red.
La priorización manual no escala
¿Cómo evalúas el riesgo y priorizas las amenazas? Las hojas de cálculo pueden ser inconsistentes, y el juicio ad hoc basado en datos limitados (o peor, instintos) puede ser extremadamente poco confiable. Una mala priorización no solo expone tus sistemas a riesgos adicionales, sino que también afecta tus operaciones y pierde tiempo en parches de baja prioridad. Necesitas herramientas que puedan evaluar y priorizar amenazas contra tus políticas, para que puedas identificar las más significativas.
Cómo se ve realmente la gestión proactiva de riesgos
Si el parcheo reactivo no es suficiente, ¿cómo es la alternativa? La gestión proactiva de riesgos adopta un enfoque activo para supervisar y gestionar terminales y sistemas para asegurar que estén protegidos contra todas las amenazas en todo momento.
La gestión proactiva de riesgos incluye:
Visibilidad continua en dispositivos, sistemas operativos y software de terceros, para detectar rápidamente amenazas en tiempo real.
Priorización basada en el riesgo que calcula amenazas basadas en CVEs, gravedad y exposición, para que los equipos de TI puedan centrarse en las amenazas que más importan.
Herramientas de automatización para reducir la fatiga de decisión y el esfuerzo manual, liberando tiempo para que los agentes se concentren en asuntos más urgentes mientras realizan tareas rápidamente.
Bucles de retroalimentación que confirman la remediación y reducen problemas repetidos, para que puedas verificar la seguridad y tener registros claros para auditorías.
Cambiando del volumen de parches a la priorización basada en riesgos
Si estás listo para adoptar la priorización basada en el riesgo, el primer paso es cambiar tu perspectiva. En lugar de centrarse en aplicar un gran volumen de parches lo más rápido posible, prioriza primero las amenazas más críticas.
La priorización basada en riesgos requiere evaluar las vulnerabilidades a través de múltiples lentes, no solo las puntuaciones de severidad.
No todas las vulnerabilidades merecen la misma urgencia
Aunque todas las vulnerabilidades deben abordarse más pronto que tarde, no todas representan la misma amenaza. El Sistema Común de Evaluación de Vulnerabilidades (CVSS) es una buena fuente para identificar cuáles vulnerabilidades son las más críticas, pero también necesitarás considerar la probabilidad de que una vulnerabilidad sea explotada y el impacto que podría tener en tu empresa. Esto ayudará a priorizar las vulnerabilidades para que las críticas reciban la urgencia que merecen, y las menos críticas puedan esperar.
El cambio de contexto de los activos lo cambia todo
El activo en el que se encuentra una vulnerabilidad puede ser tan importante como la propia vulnerabilidad. Si un dispositivo inactivo tiene una aplicación vulnerable, puede que no represente una gran amenaza, especialmente en comparación con la misma vulnerabilidad en un punto final crítico. Necesitarás considerar el contexto de la vulnerabilidad, incluyendo el propietario del dispositivo, su uso y su entorno, para priorizar qué puntos finales necesitan una remediación inmediata.
El momento importa más que las tasas de finalización
Un parcheo incompleto es mejor que ningún parcheo en absoluto, y aunque querrás asegurarte de que cada parche esté completamente desplegado, retrasar los parches deja tus sistemas completamente expuestos. Asegúrate de seguir el tiempo de remediación (el tiempo promedio para resolver vulnerabilidades) para determinar si estás abordando las vulnerabilidades lo suficientemente rápido; cada momento que un dispositivo permanece vulnerable es otra oportunidad para que los ciberdelincuentes ataquen.
Cómo la Automatización Permite la Gestión Proactiva del Riesgo
La automatización es una de las herramientas más útiles para la gestión proactiva del riesgo. Automatizar tareas como la detección de amenazas y el despliegue de parches permite tiempos de respuesta más rápidos sin comprometer tus estándares y proporciona seguridad consistente en todos los endpoints.
La automatización permite a los equipos de TI aplicar controles consistentes en todos los endpoints sin aumentar la carga de trabajo manual o los gastos operativos. Los beneficios de una automatización adecuada incluyen:
Parcheo basado en políticas para priorizar y desplegar automáticamente los parches según tus directrices.
Disparadores de remediación en tiempo real para ayudar a los equipos de TI y seguridad a abordar rápidamente problemas y vulnerabilidades.
Menor dependencia de las ventanas de mantenimiento para proporcionar monitoreo y soporte consistentes, en curso, en lugar de capturas puntuales.
Menos transferencias manuales entre equipos, mejorando así la eficiencia en todos los ámbitos.
Dónde encaja Splashtop AEM en una estrategia proactiva de riesgo
Cuando necesites más visibilidad y control sobre tus dispositivos y seguridad, busca una solución de gestión de dispositivos como Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos). Con Splashtop AEM, los agentes de TI pueden proteger, gestionar y actualizar dispositivos a través de una red, con herramientas de automatización que proporcionan visibilidad continua y gestión rápida de parches.
Splashtop AEM utiliza detección de amenazas basada en CVE para identificar automáticamente riesgos y vulnerabilidades y proporcionar sugerencias de remediación. Cuando se lanzan nuevos parches, Splashtop AEM puede detectarlos y desplegarlos automáticamente en todos los endpoints, priorizando parches y endpoints según la política de tu empresa.
Esto hace que Splashtop AEM sea una herramienta poderosa para garantizar la seguridad en entornos distribuidos y BYOD (tráete tu dispositivo), ya que ayuda a los agentes de TI en tareas cotidianas y proporciona supervisión y gestión continua de amenazas. Su automatización de parches ayuda a los equipos a desplegar parches de manera rápida en sistemas operativos y aplicaciones de terceros, ya sea que normalmente desplieguen parches manualmente, necesiten una solución de gestión de parches para complementar Microsoft Intune, o quieran mejorar su software de Monitorización y Gestión Remota (RMM).
Midiendo el progreso más allá del cumplimiento de parches
Por supuesto, el cumplimiento de parches no es el único indicador que necesitas rastrear. Hay varios factores a considerar al medir la gestión proactiva de riesgos, cada uno de los cuales puede indicar diferentes necesidades o áreas de mejora.
Los indicadores de gestión de riesgos incluyen:
Tiempo medio para remediar vulnerabilidades de alto riesgo: ¿qué tan rápido puedes abordar las amenazas más severas? Cuanto más rápido sea el tiempo medio de reparación, mejor estarán funcionando tus estrategias.
Reducción en incidentes repetidos ligados a vulnerabilidades conocidas: Si te encuentras continuamente con incidentes provenientes de una vulnerabilidad conocida, eso significa que no está siendo abordada correctamente. Una reducción en los incidentes repetidos es una señal de que estás abordando las vulnerabilidades adecuadamente.
Lacunas de cobertura a lo largo del tiempo: Una vez que empieces a usar la gestión de dispositivos y la automatización, las lacunas de cobertura deberían comenzar a disminuir gradualmente. Si quedan grandes lacunas, puede que necesites reevaluar tus estrategias.
Confianza durante auditorías y revisiones de seguridad: El software de gestión de dispositivos como Splashtop Autonomous Endpoint Management incluye informes y registros que ayudan a demostrar seguridad y cumplimiento de TI. Si lo usas correctamente, estarás listo para aprobar auditorías con mayor facilidad y confianza.
Adoptando la Gestión Proactiva del Riesgo
La gestión proactiva de riesgos es más que un cambio en los procesos; también es un cambio en la mentalidad. Necesitas reevaluar cómo proteges y gestionas los endpoints, priorizas los parches y detectas amenazas, para luego pasar activamente de 'reactivo' a 'proactivo'.
Un enfoque proactivo depende de la visibilidad, la priorización y la automatización para mantener los dispositivos seguros en todo momento. Adoptar una solución de gestión de dispositivos como Splashtop AEM te dará las herramientas que necesitas para mantener cada dispositivo de tu red seguro y soportado.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorizar los endpoints, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Parcheo automatizado para los sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en inconvenientes.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para adoptar la gestión proactiva de riesgos? Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy: