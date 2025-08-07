A medida que las empresas y los equipos adoptan arreglos de trabajo remoto e híbrido, el software de gestión de TI remoto se ha vuelto cada vez más esencial. Cuando una empresa tiene una infraestructura distribuida, empleados y agentes de TI trabajando desde cualquier lugar, y una BYOD (tráete tu dispositivo) política que permite a los empleados usar sus dispositivos favoritos, puede ser un desafío apoyar y gestionar cada dispositivo sin las herramientas adecuadas.
Sin embargo, no todas las herramientas de soporte de TI son iguales. Muchas soluciones ofrecen diferentes características de soporte de TI remoto, mientras que otras están infladas o son demasiado caras. Algunas incluso pueden carecer de características clave, como herramientas de automatización de TI, que son esenciales para apoyar entornos remotos.
Por eso, es importante saber qué buscar cuando estás buscando las mejores herramientas de gestión de TI para tu empresa. Así que vamos a examinar las 10 características más importantes que debes buscar en un software de gestión remota de TI, y ver cómo Splashtop AEM lo ofrece todo.
1. Monitoreo de Dispositivos en Tiempo Real
La capacidad de monitorear múltiples puntos finales remotos en tiempo real es una de las características más importantes de soporte de TI remoto disponibles. Esto proporciona visibilidad y conocimientos sobre la salud de los dispositivos en tu red, incluyendo el uso de CPU, espacio en disco, memoria y cualquier evento de fallo que pueda ocurrir. Con un adecuado monitoreo de puntos finales, puedes identificar problemas a medida que surgen y abordarlos rápidamente antes de que afecten a los usuarios.
2. Gestión automatizada de parches
Implementar parches en múltiples puntos finales distribuidos puede ser un proceso que consume mucho tiempo, pero es esencial para mantener la seguridad y el cumplimiento de TI. El software de gestión de dispositivos con características de gestión automatizada de parches permite a los equipos de TI programar y desplegar parches de sistemas operativos y aplicaciones de terceros en todos sus puntos finales, ahorrando una cantidad significativa de tiempo, manteniendo cada dispositivo y aplicación actualizados, y asegurando la última seguridad en todos sus puntos finales.
3. Automatización Basada en Scripts
Algunos problemas recurrentes son lo suficientemente simples como para resolverse con un script y tan comunes que los agentes tienen que lidiar con ellos con frecuencia. La automatización basada en scripts puede ejecutar scripts personalizados y preconstruidos para remediar estos problemas a gran escala, asistiendo automáticamente a los usuarios finales sin necesidad de intervención manual. Esto ahorra tiempo en tareas repetitivas (como limpiar cachés o reiniciar servicios) mientras proporciona asistencia inmediata a los usuarios que la necesitan.
4. Alertas personalizadas y umbrales
Siempre que algo sale mal, tu equipo de TI necesita saberlo de inmediato. Las herramientas de soporte remoto de TI pueden (y deben) incluir alertas personalizadas basadas en factores que elijas, como el uso de recursos, servicios fallidos u otras condiciones que necesiten atención inmediata. Esto ayuda a tu equipo de TI a establecer sus prioridades y abordar los problemas que deben ser atendidos primero, para que los problemas pequeños no se conviertan en grandes problemas.
5. Herramientas de Acceso y Soporte Remoto
Los equipos de soporte de TI deben poder conectarse a los dispositivos de los usuarios finales sin importar dónde estén y si el agente o el usuario final está en la oficina o en movimiento. Acceso remoto y las herramientas de soporte facilitan esto al permitir que los agentes de TI se conecten rápidamente a los endpoints y proporcionen solución de problemas en vivo, ya sea guiando al usuario final a través de compartir pantalla o controlando el dispositivo directamente.
Esto es vital para entornos de trabajo remoto, ya que permite a los agentes de TI asistir a usuarios remotos en y desde cualquier dispositivo, incluso mientras están en movimiento. Incluso los equipos de soporte reducidos pueden apoyar a más usuarios con la facilidad y eficiencia del Soporte remoto software.
6. Panel de Control Centralizado
La gestión remota de TI puede ser un desafío cuando tienes múltiples dispositivos a seguir, a menos que tengas una vista centralizada. Las mejores soluciones de software de gestión de dispositivos incluyen un panel centralizado para que puedas ver y gestionar todos los dispositivos desde una sola interfaz, sin necesidad de cambiar entre herramientas o iniciar sesión en cada máquina. Esto facilita la gestión de dispositivos distribuidos, creando un entorno más eficiente.
7. Despliegue ligero y bajo costo
Las soluciones de monitoreo y gestión remota (RMM) tienen una desafortunada reputación de ser pesadas y complejas. Esto puede suponer un desafío para cualquier empresa, pero pone a los pequeños equipos de TI o a aquellos con recursos limitados en una desventaja significativa. Las mejores herramientas de gestión de TI (como Splashtop AEM) son ligeras, fáciles de usar y de implementar sin requerir un alto costo, convirtiéndolas en soluciones poderosas para empresas y equipos de TI de todos los tamaños.
8. Compatibilidad Multiplataforma
No es raro que las empresas utilicen una variedad de sistemas operativos y plataformas para su trabajo diario, especialmente cuando se consideran las políticas de Internet de las Cosas (IoT) y BYOD (tráete tu dispositivo). Esto ha hecho necesario Soporte remoto tools con compatibilidad multiplataforma, que pueden gestionar entornos utilizando Windows, macOS, combinaciones de ambos y más. Una buena solución de gestión de TI remota está diseñada para funcionar en todos los sistemas operativos, lo cual es ideal para empresas que utilizan una amplia gama de dispositivos.
9. Integración con Soporte remoto Workflows
El software de gestión remota de TI es una herramienta poderosa por sí sola, pero necesita integrarse con los flujos de trabajo de Soporte remoto para rendir al máximo. Esta integración combina monitoreo, parcheo y acceso remoto en una sola solución, permitiendo a los equipos de TI simplificar el soporte sin necesidad de manejar múltiples herramientas y cambiar entre programas.
10. Licencias escalables y rentables
Si quieres las mejores herramientas de gestión de TI, podrías esperar pagar una gran suma, pero las mejores características no siempre vienen al precio más alto. Splashtop AEM, por ejemplo, está diseñado para ser asequible para empresas de todos los tamaños, con licencias escalables para que puedas obtener las características que deseas sin pagar por las que no necesitas. Esto también te permite elegir un modelo de precios que se ajuste a tu equipo y cantidad de dispositivos, para que tus herramientas de soporte de TI puedan crecer con tu negocio.
Por qué Splashtop AEM tiene todo lo que los equipos de TI modernos necesitan
Cuando miras lo que hace al mejor software de gestión de TI remota, una solución lo tiene todo: Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos). Splashtop AEM tiene estas diez características imprescindibles (¡y más!) y está diseñado con un enfoque en la simplicidad, seguridad y valor.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden gestionar fácilmente una amplia red de dispositivos remotos, completa con herramientas de automatización, gestión de parches, alertas en tiempo real y más. Les da a los líderes de TI el poder de gestionar todos sus dispositivos sin la complejidad de otras soluciones RMM.
Additionally, Splashtop AEM seamlessly integrates with Splashtop Remote Support and Splashtop Enterprise. Esto proporciona a los equipos de TI la capacidad de acceder, soportar y gestionar fácilmente dispositivos remotos en toda la empresa, incluyendo acceso directo a dispositivos remotos para proporcionar soporte técnico desde cualquier lugar.
Comienza con Splashtop AEM
El software adecuado de gestión de TI remota puede hacer o deshacer la productividad y seguridad de tu equipo, por lo que es importante elegir sabiamente. Necesitas mirar más allá de los paneles llamativos y asegurarte de elegir una solución con las características que necesitas para empoderar a tu equipo de TI y abordar los problemas de tu negocio.
Splashtop AEM proporciona la automatización, visibilidad y control que los equipos de TI de todos los tamaños necesitan para asegurar y gestionar sus endpoints de manera eficiente. Con Splashtop AEM, puedes:
Supervisa todos tus dispositivos desde un panel de control de una sola vista.
Alertas y remediación para resolver automáticamente problemas antes de que se conviertan en problemas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE.
Implementa parches para el sistema operativo y aplicaciones de terceros en todos tus dispositivos para abordar automáticamente vulnerabilidades y problemas críticos a medida que surgen.
Automatiza tareas rutinarias con acciones inteligentes basadas en scripts.
Personaliza y aplica políticas en todos tus dispositivos.
Rastrea y gestiona el inventario de hardware y software en todos los dispositivos.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¡Y más!
Es hora de gestionar todos tus puntos finales con la velocidad y eficiencia que tu negocio necesita. Comenzar una prueba gratuita hoy y ver cómo Splashtop AEM hace que la gestión remota de TI sea fácil: