La gestión de dispositivos endpoint es un asunto complicado, y se vuelve más complejo a medida que avanza la tecnología. Hoy en día, la gestión de dispositivos se descompone en varios tipos de soluciones, incluidas la Gestión de Dispositivos Móviles (MDM), la Gestión de Movilidad Empresarial (EMM) y la Gestión Unificada de Endpoints (UEM).
La pregunta, entonces, es: ¿qué tipo de gestión de dispositivos es la adecuada para ti? Es hora de comparar MDM vs EMM vs UEM, analizar cuáles son sus fortalezas y diferencias, y ver qué es lo mejor para los equipos de TI y empresas que gestionan diferentes dispositivos.
De MDM a EMM a UEM: Cómo ha evolucionado la gestión de dispositivos
MDM, EMM y UEM entran bajo el paraguas de la gestión de dispositivos, ya que sirven propósitos similares. Como tal, son tecnologías relacionadas, ya que cada una se basa en las características y usos de la anterior.
Al principio, la gestión de dispositivos consistía en lo que ahora se conoce como Gestión de Dispositivos Móviles: una solución de software que permite a los administradores de TI controlar y gestionar dispositivos y aplicaciones móviles. Desde su introducción, se ha expandido para incluir smartphones, tablets, computadoras e incluso algunos dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).
Con el crecimiento de la tecnología móvil, MDM creció hasta convertirse en Enterprise Mobility Management, que está diseñado para ayudar a las organizaciones a usar dispositivos y aplicaciones móviles de forma segura. Esto puede cubrir tanto dispositivos propiedad de la empresa como dispositivos personales para empresas con políticas de Tráete Tu Dispositivo (BYOD).
Finalmente, de EMM surgió la Gestión Unificada de Dispositivos, que está diseñada para abarcar computadoras, laptops, smartphones y tablets. Esto proporciona una gestión holística de dispositivos desde una sola consola, para que las empresas puedan enviar actualizaciones, aplicar políticas de seguridad e incluso borrar de forma remota dispositivos perdidos o robados.
Cómo MDM, EMM y UEM impulsan la eficiencia empresarial
Mientras que MDM, EMM, y UEM tienen diferentes usos y características, proporcionan muchos beneficios similares. Estos incluyen:
Seguridad: MDM, EMM, y UEM están todos diseñados para mejorar la ciberseguridad protegiendo y gestionando dispositivos remotos y endpoints, permitiendo el trabajo remoto e híbrido sin comprometer la seguridad.
Eficiencia: Cada solución se construye con varias características diseñadas para soportar dispositivos y trabajadores remotos, para que empleados y equipos puedan trabajar eficientemente desde cualquier lugar.
Soporte BYOD: Aunque el grado de su soporte BYOD varía, las buenas soluciones MDM, EMM y UEM pueden ayudar a los empleados a trabajar en sus dispositivos de elección.
Cumplimiento: La seguridad y gestión adecuada de los dispositivos son esenciales para muchas regulaciones y requisitos. Proteger endpoints remotos con MDM, EMM y/o UEM puede ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento de TI.
Escalabilidad: Las soluciones MDM, EMM y UEM están todas diseñadas para ser altamente escalables, por lo que pueden soportar nuevos dispositivos según sea necesario. Esto les ayuda a mantenerse al día con el crecimiento de tu empresa, ya que nuevos endpoints pueden ser conectados y gestionados sin interrupciones excesivas o dificultad.
Sin embargo, aunque comparten estos beneficios, cada uno lo hace en diferente medida y de manera diferente, lo cual exploraremos pronto.
Aplicaciones en el mundo real de MDM, EMM y UEM
Con los beneficios de MDM, EMM y UEM establecidos, podemos ver sus aplicaciones prácticas. ¿Cómo están utilizando las organizaciones estas herramientas hoy en día?
Las organizaciones usan MDM, EMM y UEM para gestionar dispositivos remotos en toda su fuerza laboral, incluidos smartphones, tablets y dispositivos IoT. La facilidad de uso, las características, la seguridad y la accesibilidad las convierten en herramientas poderosas para mejorar la eficiencia de TI, así como para mantener la ciberseguridad y el cumplimiento de TI en entornos de trabajo remoto e híbrido.
La gestión de dispositivos es esencial para el trabajo remoto, ya que los equipos de TI deben poder garantizar que cada terminal remoto esté actualizado, cumpla con la política de la empresa y esté protegido contra amenazas cibernéticas. Estas herramientas proporcionan capacidades de monitoreo y detección que permiten a los agentes de TI identificar y abordar rápidamente posibles problemas o alertas de seguridad.
Una buena gestión de dispositivos incluye análisis para identificar patrones o señales de advertencia que los equipos de TI deben conocer, así como la capacidad de enviar comandos remotos para abordar estas preocupaciones.
MDM vs. EMM vs. UEM: Comparando Características y Capacidades
Aunque hay muchas similitudes entre MDM, EMM y UEM, no son lo mismo. Cada uno tiene un enfoque diferente para la gestión de dispositivos, incluyendo la gama de dispositivos que gestionan y las características que ofrecen.
El software MDM está enfocado en dispositivos móviles. Permite a los administradores de TI aplicar políticas de seguridad, controlar configuraciones de dispositivos, implementar actualizaciones, e incluso bloquear o borrar dispositivos de forma remota cuando sea necesario. MDM funciona a través de una aplicación cliente en cada dispositivo y se utiliza principalmente para dispositivos propiedad de la empresa, aunque algunos permiten soporte para BYOD.
El software EMM lleva el MDM un paso más allá, extendiéndose más allá de los dispositivos móviles y gestionando ecosistemas móviles. Esto permite a los equipos de TI gestionar aplicaciones, datos y contenido en los dispositivos gestionados, ayudándoles a mantener todo seguro. Los agentes de TI pueden desplegar y actualizar aplicaciones, gestionar documentos en dispositivos móviles y habilitar la autenticación de usuarios, siendo una herramienta valiosa para la seguridad, incluso en entornos BYOD.
Finalmente, el software UEM va más allá de los dispositivos móviles para abarcar todos los endpoints, incluyendo tabletas, computadoras, wearables, smartphones y dispositivos IoT. Esto también significa que debe funcionar en diferentes plataformas y sistemas operativos, lo que lo hace valioso en entornos BYOD. UEM puede proporcionar visibilidad en ecosistemas de dispositivos, imponer políticas de seguridad y proteger endpoints con características de seguridad como la detección y remediación de amenazas.
Podemos desglosar las diferencias clave de la siguiente manera:
Alcance
Seguridad
Soporte BYOD
Compatibilidad de la plataforma
MDM
Se enfoca en gestionar dispositivos móviles, como smartphones y tablets. Se utiliza principalmente para la configuración, aprovisionamiento y aplicación de políticas.
Seguridad básica, incluyendo borrado remoto, cifrado de dispositivos y cumplimiento de códigos de acceso.
Limitado. MDM principalmente gestiona dispositivos propiedad de la empresa, pero BYOD es posible con restricciones.
Soporta principalmente iOS y Android.
EMM
Amplía MDM agregando gestión de aplicaciones, gestión de contenido y gestión de identidades.
Seguridad mejorada con políticas a nivel de aplicación, contenedores seguros y prevención de pérdida de datos.
Soporte BYOD más fuerte a través de la separación de datos entre entornos personales y corporativos.
Típicamente soporta iOS, Android y Windows, con soporte limitado para macOS.
UEM
Proporciona una única plataforma para gestionar todos los endpoints, incluidos dispositivos móviles, de escritorio y IoT.
Seguridad avanzada y completa, que típicamente incluye detección de endpoints, monitoreo de cumplimiento y análisis contextual.
Integración completa de BYOD con control de acceso basado en confianza cero y contextual.
Normalmente admite dispositivos iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS y IoT.
Desafíos operativos y limitaciones de MDM, EMM y UEM
Con los usos y beneficios establecidos, todavía necesitamos entender los desafíos y limitaciones de cada uno. Los desafíos comunes incluyen:
Integración: Dependiendo de la solución que elijas, la integración puede ser un desafío. Asegúrate de elegir una solución que pueda integrarse con cada tipo de dispositivo y sistema operativo que utiliza tu organización y que pueda ser instalada y desplegada fácilmente en todos los endpoints.
Complejidad: Si utilizas una solución compleja, puede volverse difícil gestionar adecuadamente cada endpoint. Busca una plataforma fácil de usar que facilite la gestión de múltiples endpoints remotos; de lo contrario, la complejidad puede causar más problemas de los que puede resolver.
Escalabilidad: Es importante encontrar una solución escalable que pueda seguir el ritmo de tu crecimiento. Las soluciones de gestión de dispositivos deben poder agregar nuevos puntos finales según sea necesario, por lo que cuanto más fácil sea escalar, mejor.
Limitaciones: MDM, EMM y UEM tienen sus propias limitaciones, como el enfoque de MDM en dispositivos móviles. Asegúrate de entender qué puntos finales necesita gestionar tu equipo de TI y encontrar una solución que pueda soportar cada uno de ellos.
Fortalece Tu Estrategia de Endpoint con Splashtop AEM
Cuando necesites gestionar y soportar múltiples endpoints remotos, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) es la solución perfecta para tu estrategia de gestión de endpoints.
Splashtop AEM proporciona una gestión robusta de puntos finales a través de dispositivos y sistemas operativos. Sus controles centralizados brindan a los equipos de TI visibilidad en cada uno de sus puntos finales, con alertas en tiempo real, análisis y correcciones automáticas a través de Acciones Inteligentes.
Con Splashtop AEM, es fácil mantener cada endpoint seguro y actualizado. Puedes personalizar y aplicar políticas a través de endpoints, mantener el cumplimiento de seguridad y automatizar tareas repetitivas como actualizaciones y copias de seguridad. Esto hace que la gestión de endpoints sea rápida, eficiente, segura y escalable, mientras que Splashtop AEM es asequible para empresas de todos los tamaños.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y tecnología que necesitan para monitorizar endpoints, abordar proactivamente problemas y reducir sus cargas de trabajo. Esto incluye:
Aplicación de parches automatizada para SO, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Ideas de vulnerabilidad basadas en CVE con tecnología de IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario en todos los endpoints.
Alertas y remediación para resolver problemas automáticamente.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como gestores de tareas y gestores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para probar Splashtop AEM por ti mismo? Comienza hoy con una prueba gratuita: