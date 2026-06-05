Las 10 principales nuevas características de Splashtop en 2018

Estas son 10 de las funciones principales y más populares que presentamos en 2018.
Asegúrate de estar usando la última versión de las aplicaciones y streamers de Splashtop para acceder a las funciones más recientes.
Multi a Multi Monitor
Una de las nuevas características más emocionantes es la capacidad de ver y controlar remotamente ordenadores con múltiples monitores, haciendo que el contenido de los monitores remotos aparezca en múltiples monitores locales. Esto permite al usuario trabajar remotamente con un sistema de múltiples monitores como si estuvieran sentados frente a él.
Más información en la entrada del blog (con vídeos) o en el artículo de soporte.
Esta función está disponible en Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.
“Pegar” una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows
Windows requiere que se escriban las contraseñas, por lo que copiar y luego pegar una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows antes no era posible para acceder remotamente a un ordenador
Ahora hay una nueva opción de menú llamada "Pegar portapapeles como teclas" que hace que funcione.
Esta función está disponible en Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.
Alertas configurables
Configurar alertas para controlar el estado de la computadora, la instalación de software, el uso de la memoria y más. Crear combinaciones personalizadas de alertas y configuraciones; y aplicarlas a grupos de computadoras. Recibir alertas a través de la consola web Splashtop y/o por correo electrónico. Configurar el estado (reconocido, resuelto), agregar comentarios y ver o descargar los registros del historial de alertas. Disponible para computadoras Windows y Mac.
Los tipos de alerta incluyen: utilización de la CPU, uso de la memoria, espacio en disco, ordenador en línea, ordenador sin conexión, software instalado, software desinstalado, estado de la política de actualizaciones de Windows y actualizaciones de Windows disponibles.
Esta función está disponible en Remote Support Premium.
Administración de Windows Update
Mantener Windows actualizado es esencial para la seguridad, pero no siempre sucede como debería, especialmente en sistemas más antiguos. Utiliza las funciones de administración de Windows Update en el Soporte técnico remoto Premium para asegurarte de estar siempre actualizado.
Seleccione "Buscar actualizaciones" en el menú del icono del equipo junto al nombre del mismo para ver los detalles de la política de actualizaciones, ver el historial de actualizaciones, buscar actualizaciones de Windows y programar la instalación de actualizaciones. También puede configurar alertas para que se le notifique si hay actualizaciones disponibles o si un usuario cambia la configuración de Windows Update.
Esta función está disponible en Remote Support Premium.
Comando remoto
Envíe comandos a un ordenador remoto Windows o Mac en segundo plano. Sólo tiene que hacer clic en el icono del comando remoto "C:\" junto al nombre del ordenador para abrir la ventana de la interfaz del comando remoto.
Ejecute línea de comandos o comandos de terminal, según el ordenador al que se esté conectando, y guarde un archivo de registro del historial de comandos remotos.
Esta función está disponible en Remote Support Premium.
Inventario del sistema
Use Verificar inventario para tomar una instantánea de la información de inventario del sistema. Luego puede ver una instantánea, comparar instantáneas y ver un registro de cambios entre instantáneas para identificar los cambios.
Información del inventario del sistema: Le permite ver la última hora de arranque, el último usuario conectado, el sistema operativo, la zona horaria, la información del usuario y más. Disponible para Windows y Mac
Información del inventario de hardware: Muestra información sobre el controlador de pantalla, la unidad, el fabricante, la memoria, el modelo, la placa base, la red y el procesador.
Información de inventario de software: muestra el nombre del software, el proveedor, la fecha de instalación y el usuario
Esta función está disponible en Remote Support Premium.
Ver los registros de eventos
Acceda rápidamente a los registros de eventos de la computadora haciendo clic en el icono del engranaje junto a una computadora en la consola web y seleccionando "Ver registros de eventos".
Filtro por nivel de evento, tipo de evento, fecha e identificación de evento.
Esta función está disponible en Remote Support Premium.
Dos técnicos pueden ingresar remotamente a una máquina...
Ahora dos técnicos pueden entrar y controlar a distancia el mismo ordenador, ¡al mismo tiempo! Soluciona el problema del ordenador de tu cliente junto con otro técnico. Los dos se conectan como lo harían normalmente desde sus respectivas aplicaciones de Splashtop Business. Así de simple.
Esta función está disponible en Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.
Chatear antes de conectarse a una máquina
¿Quieres comprobar con tu usuario si es un buen momento para conectarse de forma remota? ¡Ahora puedes! Inicia una sesión de chat en un ordenador online en cualquier momento, sin estar en una sesión remota. Busca el pequeño botón de "chat" junto al ordenador en la aplicación Splashtop Business.
Esta función está disponible en Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.
Reiniciar y volver a conectar automáticamente
Durante una sesión supervisada a distancia, puede reiniciar el ordenador y ser reconectado automáticamente después de que el reinicio termine. Podrá ver la pantalla de inicio de sesión del ordenador después de reiniciar, y seguir desde ahí. (Puede elegir entre el reinicio normal o el reinicio en modo seguro).
Esta función está disponible en Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.
Estas son solo algunas de las muchas características nuevas agregadas en 2018.
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