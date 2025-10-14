La forma más rápida de permitir el trabajo a distancia

Aunque el 78% de los directores ejecutivos creen que el trabajo a distancia es un elemento permanente para las organizaciones actuales, muchos equipos de organizaciones medianas y grandes aún no han implantado una solución de trabajo a distancia a largo plazo, por temor a que se tarde demasiado en aprobarla y desplegarla. A continuación se exponen las razones más comunes que nuestros clientes citaron para no disponer aún de una solución de trabajo a distancia permanente (antes de implantar Splashtop):
"No quiero pasar por el proceso de compra de una empresa"
"Me preocupa un proceso de implantación complejo"
"Una solución sencilla probablemente carece de calidad y seguridad empresarial"
"Una solución de calidad empresarial complicará y perjudicará la productividad del usuario"
En casi todos los casos, los clientes no eran conscientes de lo rápida y fácil que puede ser la implementación del trabajo remoto, porque lo veían a través de la lente del uso de soluciones tradicionales como las redes privadas virtuales (VPN), no a través del software de acceso remoto de próxima generación. El software de acceso remoto, en particular el tipo diseñado para consumidores, ofrece el camino más rápido para ponerse en marcha con un trabajo remoto seguro. En la mayoría de los casos, puedes tenerlo completamente implementado en unas pocas horas.
NO es una compra de empresa
Las soluciones de acceso remoto Splashtop están diseñadas para ofrecer una combinación de escalabilidad fácil y usabilidad similar a la del consumidor para los usuarios de cualquier organización, ya sean empleados de línea de negocios, estudiantes, personal de TI u otros. La tecnología es ideal para cualquier número de usuarios, desde solo 1 hasta miles simultáneamente. Por ejemplo, nuestra solución más popular entre las pequeñas y medianas empresas (o pequeños equipos dentro de las empresas) es Splashtop Remote Access Pro. Puedes probarlo gratis y la configuración solo lleva unos pocos clics. Por aproximadamente 8 $ al mes por usuario, los particulares y los equipos pequeños pueden permitir que cada usuario acceda a un máximo de 10 ordenadores. Además, pueden hacer prácticamente todo lo que necesitan para ser productivos, incluyendo:
Ver varios monitores remotos simultáneamente
Permitir que dos usuarios accedan remotamente al mismo ordenador
Compartir tus escritorios a través de enlaces web
Chat
Grabar sesiones
Realiza la activación y el reinicio remotos
Sencillamente, no tiene sentido atascarse en un proceso de compra caro y que afecte a toda la empresa.
Despliegue ultra sencillo
Nuestros clientes actuales estaban increíblemente sorprendidos con la facilidad de sus implantaciones de Splashtop. A algunos les llevó sólo un par de horas. Los que desplegaban para equipos dispersos utilizando otras herramientas de software complejas seguían necesitando sólo uno o dos días. Esto se debe al sencillo proceso de despliegue en 3 pasos de Splashtop. Aquí tienes los tres pasos:
Crea e invita usuarios introduciendo sus direcciones de correo electrónico.
Instala la aplicación Splashtop Business en los dispositivos desde los que quieran realizar la conexión remota (o los usuarios pueden descargar la aplicación ellos mismos desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo o desde Splashtop.com).
Instala el Splashtop streamer en cada ordenador al que accedas. ¡Los usuarios se registran y se conectan a su escritorio!
Esto es lo que dijo un cliente, TechCastles, sobre su despliegue de Splashtop en 150 ordenadores:
"Pudimos desplegar Splashtop en 150 ordenadores casi de inmediato... basta con hacer clic, arrastrar y soltar direcciones de correo electrónico para introducir personas en el sistema". - Margaret Chu, socia de TechCastles
Calidad de gran empresa
Una vez instalado Splashtop, los usuarios pueden acceder fácilmente a todas las aplicaciones y datos de escritorio de tu organización en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Esto incluye dispositivos móviles y otros dispositivos que están permitidos según las políticas BYOD (trae tu dispositivo). BYOD (tráete tu dispositivo) simplifica las primeras etapas de configurar un lugar de trabajo remoto al permitir que las personas trabajen en cualquier dispositivo que elijan.
Y lo que es igual de importante, no es necesario rediseñar las aplicaciones para que funcionen en dispositivos móviles, un fallo habitual en otras soluciones de acceso remoto. Tanto si los usuarios son empleados de primera línea como profesionales de empresa, pueden trabajar con gráficos 3D, vídeo HD y otras aplicaciones que antes eran imposibles de utilizar en nada que no fueran ordenadores de sobremesa.
Las funciones adicionales hablan de la calidad de nivel empresarial de Splashtop Remote Access Pro, entre ellas:
Alto rendimiento - streaming 4k a frecuencias de imagen de hasta 60 por segundo
iMac Pro Retina 5k en streaming con baja latencia
Ajustes configurables para un rendimiento óptimo
Motor de codificación/decodificación optimizado que aprovecha la aceleración más reciente de AMD y NVIDIA
Tecnología de consumo con seguridad de empresa
Como las soluciones de acceso remoto Splashtop se diseñaron desde el principio para los consumidores, ofrecen funciones especiales de productividad para el usuario que van más allá de las exigencias empresariales normales. La intuitiva interfaz de menú ofrece una experiencia de aplicación nativa, mientras que los accesos directos personalizables proporcionan a los usuarios un acceso rápido a las funciones de la aplicación.
Otras características de la experiencia del usuario son una pizarra que permite a los usuarios hacer anotaciones sobre el contenido y la posibilidad de realizar transferencias de archivos, impresión remota y otras acciones durante la sesión.
Desde el punto de vista de la seguridad, los clientes y usuarios de Splashtop están continuamente protegidos, y la red corporativa nunca queda expuesta. Cuando los usuarios acceden remotamente a su ordenador o estación de trabajo, entran a través de una conexión Splashtop especial que no forma parte de la red corporativa. También tienes la opción de activar o desactivar tanto la transferencia de archivos como las funciones de impresión.
Todas las opciones de acceso remoto de Splashtop ofrecen una gran cantidad de funciones de seguridad , como autenticación de dispositivos, autenticación de dos factores (2FA), inicio de sesión único (SSO) y mucho más.
Conclusión
Como han aprendido muchas organizaciones grandes y pequeñas, desplegar aplicaciones de alta calidad con simplicidad de consumo (piensa en Zoom y Splashtop) aporta enormes beneficios de productividad. Si quieres establecer una forma rápida y sencilla de dar a tus empleados la opción de trabajar a distancia, nada más fácil que adoptar Splashtop hoy mismo. ¡Puedes tener a todo el mundo en marcha a finales de semana!