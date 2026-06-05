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Splashtop se solidariza con la Comunidad AAPI

Splashtop Team
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Embracing Compassion y United Against Violence

Mark Lee, En nombre de la Familia Splashtop

Estimada comunidad Splashtop,

Me entristecen profundamente los recientes asesinatos de Atlanta y el recrudecimiento de los delitos de odio contra la comunidad asiático-americana y de las islas del Pacífico.

Nacida y criada en Taiwán y emigrada a EEUU a los 13 años, he experimentado el racismo de primera mano. Estos ataques son aterradores y dolorosos.

En Splashtop rechazamos el odio, la discriminación y la violencia en TODAS sus formas.

El año pasado, tras el asesinato sin sentido de George Floyd y los constantes recordatorios del racismo sistémico, lanzamos nuestra iniciativa de justicia social para impulsar el cambio hacia un mundo mejor.

Igualamos todas las donaciones de nuestros empleados (hasta 10.000 $ por empleado) para apoyar a la Black Lives Matter Foundation, la Equality Foundation y el NAACP's Legal Defense and Educational Fund.

Además de las fundaciones mencionadas, ampliaremos esta iniciativa de igualación de donativos al fondo Stop AAPI Hate. https://stopaapihate.org

En momentos como este, tenemos que recordar que debemos abrazar la compasión y la generosidad, y unirnos como comunidad para poner fin a esta violencia.

Mark Lee - CEO de Splashtop y embajador jefe

Para obtener más recursos para informarse o pasar a la acción, puede hacer clic en aquí.

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