Splashtop se solidariza con la Comunidad AAPI

Embracing Compassion y United Against Violence
Mark Lee, En nombre de la Familia Splashtop
Estimada comunidad Splashtop,
Me entristecen profundamente los recientes asesinatos de Atlanta y el recrudecimiento de los delitos de odio contra la comunidad asiático-americana y de las islas del Pacífico.
Nacida y criada en Taiwán y emigrada a EEUU a los 13 años, he experimentado el racismo de primera mano. Estos ataques son aterradores y dolorosos.
En Splashtop rechazamos el odio, la discriminación y la violencia en TODAS sus formas.
El año pasado, tras el asesinato sin sentido de George Floyd y los constantes recordatorios del racismo sistémico, lanzamos nuestra iniciativa de justicia social para impulsar el cambio hacia un mundo mejor.
Igualamos todas las donaciones de nuestros empleados (hasta 10.000 $ por empleado) para apoyar a la Black Lives Matter Foundation, la Equality Foundation y el NAACP's Legal Defense and Educational Fund.
Además de las fundaciones mencionadas, ampliaremos esta iniciativa de igualación de donativos al fondo Stop AAPI Hate. https://stopaapihate.org
En momentos como este, tenemos que recordar que debemos abrazar la compasión y la generosidad, y unirnos como comunidad para poner fin a esta violencia.
Mark Lee - CEO de Splashtop y embajador jefe
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