Transformando el acceso seguro: la experiencia de administración de Splashtop Secure Workspace

Este es el tercer artículo de nuestra serie de blogs de acceso seguro. Si aún no lo ha hecho, lea el artículo introductorio de Yanlin que explica la base y la visión de nuestro espacio de trabajo seguro: Transforming Secure Access with Splashtop Secure Workspace, y su artículo sobre aplicaciones del mundo real: Transforming Secure Access: Real-World Applications of Splashtop Secure Workspace

Profundizando más con Splashtop Secure Workspace

Presenté la arquitectura holística de Splashtop Secure Workspace en artículos anteriores y mostré cómo nuestro producto resuelve problemas desafiantes del mundo real. Este tercer artículo de nuestra serie analiza más de cerca las funciones seleccionadas que nos permiten abordar los casos de uso establecidos en mi artículo anterior, Transformación del acceso seguro: aplicaciones del mundo real de Splashtop Secure Workspace.

Actualización: Arquitectura del producto Splashtop Security Workspace

Volvamos a sumergirnos en el corazón de la arquitectura de nuestro producto, que se ilustró anteriormente en mi artículo inicial, Transformación del acceso seguro con Splashtop Secure Workspace.

Lo anterior es una descripción de los componentes que conforman la arquitectura integral de Splashtop. En las próximas semanas, explicaremos con más detalle cómo estos componentes se integran para permitir un acceso seguro, cómodo y sin inconvenientes.

Nuestra arquitectura se libera del enfoque tradicional de "solución puntual" que puede ver en otras partes del mercado. En su lugar, hemos tejido un rico tapiz que integra elementos como la gestión de identidades y credenciales, la gestión de acceso privilegiado y los controles de acceso a la red y las aplicaciones.

La base de nuestro sistema es un enfoque de seguridad que prioriza la identidad, respaldado por integraciones con proveedores de identidad familiares como Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace y Okta. Nuestra capacidad de agente de identidad integrada también se adapta a otros a través de SAML u OIDC. Splashtop Secure Workspace es compatible con las organizaciones que no utilizan un proveedor de identidad externo al proporcionar un administrador de grupos y usuarios integrado como opción.

Hemos introducido una bóveda de secretos de conocimiento cero, que forma la base para nuestro administrador de contraseñas y las interfaces de administración de acceso privilegiado. Esta bóveda está diseñada para ayudar a la administración de credenciales tanto individuales como organizacionales, y facilitar el intercambio de secretos como contraseñas, claves de API e incluso tokens de un solo uso. La belleza de nuestro diseño de conocimiento cero es que usted y solo usted (no Splashtop ni los administradores del sistema) pueden acceder a los secretos de su bóveda, lo que garantiza la máxima privacidad. El descifrado a pedido ocurre directamente en su dispositivo (escritorio, aplicaciones móviles, navegador) cuando es necesario, y los secretos compartidos solo se descifran en el punto de uso. Esto protege la integridad de sus credenciales y minimiza el riesgo de exposición.

Nuestra plataforma está lista para administrar el control de acceso en tres áreas distintas: aplicaciones públicas basadas en Internet (SaaS), aplicaciones privadas ubicadas tanto en las instalaciones como en la cloud, y acceso general a la red/Internet. Nuestro objetivo es expandir la profundidad y amplitud del soporte con el tiempo.

Para ofrecer una visión clara y una fácil resolución de problemas, hemos creado un sistema de observación de última generación, del que hablaremos en la próxima sesión; Por supuesto, hay mucho más bajo el capó de lo que podemos compartir en una sola publicación de blog. Si las funciones descritas aquí han despertado su interés, lo invitamos cordialmente a registrarse para obtener acceso anticipado a nuestro Splashtop Secure Workspace.

Políticas: el motor detrás de Secure Workspace

Nuestro viaje comienza con un pilar central de nuestro sistema: las políticas. Estos crean los planos que impulsan nuestro Espacio de trabajo seguro. El siguiente diagrama ilustra cómo el sistema Secure Workspace (que consta del controlador cloud , los portales web y nuestra red de borde global) bloquea el acceso de los clientes a las aplicaciones y los recursos corporativos.

El papel de las políticas es crucial. Además de la configuración del derecho de acceso, agregan una dimensión adicional a la decisión de si el acceso está permitido y bajo qué condiciones. Los administradores de TI experimentados, que han configurado productos de Acceso remoto, entienden que el poder de estos productos se deriva de políticas integrales. Sin embargo, hay un arte para equilibrar la granularidad y la capacidad de expresión de estas políticas frente a la simplicidad y facilidad de configuración. Hemos diseñado nuestra plataforma para lograr el equilibrio adecuado para usted.

Una de las claves para simplificar y administrar las políticas radica en adoptar políticas para todo el sistema en lugar de enredarse en innumerables políticas específicas de dominio. Ahora, me gustaría profundizar en dos de estas políticas de todo el sistema bajo nuestro sistema: políticas unificadas y políticas de dispositivos.

Políticas Unificadas a Nivel Organizacional

Muchas organizaciones se esfuerzan por lograr un estándar de seguridad consistente guiado por las mejores prácticas de la industria o por el cumplimiento normativo. Hoy en día, los administradores de TI a menudo se encuentran en un acto de malabarismo, tratando de implementar políticas uniformes en diferentes esquemas y modelos de objetos de seguridad.

Con Splashtop Secure Workspace, hemos simplificado que los administradores de TI establezcan un único sistema de políticas unificado a nivel organizacional. Como puede ver, estas políticas cubren una variedad de elementos, desde autenticación y autorización hasta condiciones de acceso a aplicaciones, condiciones de acceso secreto e incluso filtrado web. Al implementar estas políticas en un lugar consolidado, las organizaciones pueden mantener prácticas de administración de acceso estandarizadas en toda la organización.

Políticas de postura de seguridad e inscripción de dispositivos

Del mismo modo, creemos en mantener un estándar de seguridad uniforme en todos los dispositivos corporativos. Splashtop Secure Workspace ofrece una forma sencilla de garantizar que cada dispositivo cumpla con el nivel de seguridad adecuado antes de que se otorgue el acceso. Con un amplio conjunto de controles que examinan aspectos como la configuración de cifrado de disco, la configuración del firewall, la presencia de software antivirus, las versiones del sistema operativo y otros atributos del sistema, los administradores de TI pueden implementar las medidas de seguridad adecuadas para minimizar el riesgo de dispositivos comprometidos.

Splashtop Secure Workspace también controla la inscripción de dispositivos en el sistema, lo que permite las aprobaciones de TI en el circuito según sea necesario para confirmar la identidad del dispositivo. Cada intento de acceso se somete a comprobaciones exhaustivas basadas en certificados para validar la identidad de estos dispositivos.

Políticas de acceso a nivel de aplicaciones y secretos

Con políticas fundamentales implementadas de forma segura a través de políticas unificadas y de dispositivos, los administradores de TI pueden ir un paso más allá definiendo políticas de acceso condicional en los niveles secreto y de aplicación.

Estas políticas granulares consideran una variedad de factores, como el tiempo, la ubicación, el dispositivo, la red, el navegador y el sistema operativo, lo que brinda a los administradores de TI una precisión y un control incomparables sobre quién puede acceder a las aplicaciones y los secretos. Cuanto más cuidadosamente ajusten los administradores de TI las reglas de acceso condicional, mayor será su capacidad para generar flexibilidad y mejorar la seguridad en los procesos de administración de acceso de la organización.

Preparando el escenario para la configuración de la aplicación

Anteriormente, analizamos las políticas de acceso a las aplicaciones, que representan los recursos que pretendemos proteger. Centrémonos ahora en la configuración de estas aplicaciones.

Nuestra plataforma puede permitir el acceso a una variedad de tipos de aplicaciones. Las categorías de aplicaciones incluyen aplicaciones SaaS privadas o públicas, acceso RDP o VNC a dispositivos Windows, Mac o Linux, recursos compartidos de archivos (Microsoft SMB) o incluso una transmisión de video desde una cámara de vigilancia ubicada en su oficina o punto de venta. Con Secure Workspace, para protocolos seleccionados como RDP, VNC, telnet, SSH y control de Kubernetes, podemos proporcionar acceso de cliente y acceso basado en navegador sin cliente desde cualquier navegador popular compatible con HTML5.

En Secure Workspace, las aplicaciones públicas se refieren a soluciones SaaS que brindan acceso a través de mecanismos de inicio de sesión único (SSO), como SAML y OIDC. Por otro lado, las aplicaciones privadas pueden ejecutarse en Internet o en una red privada y, por lo general, no admiten la integración de SSO estándar. Para las aplicaciones alojadas en una red privada, los conectores Splashtop Secure Workspace permiten un acceso perfecto. Estos conectores se instalan dentro de las redes privadas que alojan las aplicaciones, ya sea TI en oficinas remotas, campus de empresas, centros de datos privados o incluso nubes privadas virtuales dentro de nubes públicas, como Google, AWS y Microsoft Azure. Aquí hay una instantánea de las diversas opciones de implementación disponibles para nuestros conectores:

Las políticas de acceso condicional analizadas en la sección anterior rigen el acceso a estas aplicaciones configuradas. Además, nuestra bóveda de secretos integrada facilita la asignación de secretos compartidos para el acceso a la aplicación. Esta función permite que tanto los empleados como las partes externas accedan a las aplicaciones sin necesidad de recordar los datos de inicio de sesión o conocer las contraseñas.

Una vez que las aplicaciones están configuradas, aparecen en el portal web de Secure Workspace, las extensiones del navegador y las aplicaciones móviles y de escritorio, lo que permite un acceso seguro con un solo clic a las aplicaciones asignadas en función de la pertenencia al grupo del usuario dentro de la organización.

Presentamos acceso compartido seguro y conveniente

Pasemos a un caso de uso que he mencionado antes: acceso de terceros seguro y sin inconvenientes. Gracias a la bóveda de secretos integrada, las funciones de administración de acceso privilegiado y los métodos de acceso público y privado, Splashtop Secure Workspace permite compartir aplicaciones sin problemas tanto para empleados como para terceros.

Aquí hay un vistazo de cómo se ve la configuración de uso compartido de aplicaciones para el acceso de terceros:

Para visualizar esto en acción, mire este breve video:

Splashtop Secure Workspace - Sharing Access & Session Control

El video demuestra cómo Splashtop Secure Workspace permite compartir el acceso ad-hoc con terceros mediante un enlace de acceso temporal. Además, la plataforma le da a TI el poder de incorporar rápidamente a terceros que tienen compromisos más prolongados con la organización, como contratistas, pasantes y auditores, al aprovechar los proveedores de identidad (IDP). TI también permite el uso de credenciales dinámicas que permiten compartir el acceso a aplicaciones privadas (a través de una frase de contraseña, por ejemplo) sin revelar las credenciales reales.

Resuelve un problema continuo que los administradores de TI no han logrado abordar, incluso después de intentar combinar varios productos.

Vigilancia constante: clave para la seguridad

Un aspecto esencial de cualquier plataforma de acceso seguro es la capacidad de monitorear y registrar todos los eventos. Splashtop Secure Workspace equipa a los administradores de TI con herramientas de gestión de sesiones en tiempo real. Esto les permite supervisar las sesiones activas de los usuarios, cancelarlas si es necesario y hacer cumplir la grabación de sesiones para auditoría y cumplimiento. Esta visibilidad y control en tiempo real sobre las sesiones mejora la seguridad y aumenta la gestión eficiente de las sesiones.

Además, nuestra plataforma ofrece visibilidad integral a través de registros de eventos y grabaciones de video de sesiones. Al aprovechar los datos de telemetría enriquecidos, las organizaciones pueden obtener información sobre una amplia gama de eventos y revisar las grabaciones de las sesiones según sea necesario. Esta visibilidad integral fortalece la postura de seguridad de toda la organización.

Experimente TI usted mismo

Si bien hemos discutido los aspectos clave de Splashtop Secure Workspace, hay muchas más funciones que me complace compartir con usted. La mejor manera de experimentar verdaderamente todo el potencial de la plataforma es registrarse para obtener acceso anticipado.

Mientras espera para obtener acceso, siéntase libre de explorar la documentación de Secure Workspace y otros recursos de aprendizaje a su disposición.

En mi próxima publicación de blog, demostraré una aplicación práctica del mundo real de cómo Splashtop Secure Workspace puede controlar el acceso a su modelo privado de lenguaje grande (LLM), de hecho, su propio "ChatGPT" personal que no filtrará accidentalmente sus datos. . ¡Manténganse al tanto!