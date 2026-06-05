Susan Li atesora más de 20 años de experiencia en productos y liderazgo en ciberseguridad y redes. Como vicepresidenta de gestión de productos en Splashtop, dirige las estrategias de productos y hojas de ruta para Splashtop Secure Workspace. Antes de unirse a Splashtop, ocupó puestos directivos en varios proveedores de productos y servicios empresariales, incluidos Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena y AT&T. A Susan le apasiona la ciberseguridad y se dedica a fortalecer la ciberseguridad para las pymes. Tiene un Máster en Ciencias en Ingeniería Industrial por la Universidad de Dalhousie en Canadá. Susan, defensora de las mujeres, asesora y defiende activamente a la próxima generación de mujeres líderes en ciberseguridad.