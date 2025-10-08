Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video de Resumen Rápido de Splashtop Remote Support

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Splashtop Remote Support es una gran solución para los MSP (proveedores de servicios gestionados) y los equipos de TI que necesitan acceso remoto desatendido a las computadoras Windows y Mac.

Aprende sobre Splashtop Remote Support en este rápido resumen de video

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

Haga clic aquí para obtener más información sobre el Splashtop Remote Support o haga clic en los botones a continuación para iniciar una prueba gratuita o para ver los precios bajos que son hasta un 50% menos que la competencia.

Comienza tu prueba gratuita de Splashtop Remote Support
Software de soporte remoto rápido, seguro y fácil de usar
Empieza

Las características de Splashtop Remote Support incluyen:

  • Técnicos ilimitados

  • Sesiones simultáneas ilimitadas

  • Rápido Acceso remoto

  • Apoyo desatendido

  • Cuentas de usuario secundarias gratuitas

  • Revender el Acceso Remoto

  • Registro de eventos

  • Agrupación de computadoras y usuarios

  • Permisos de grupo

  • Gestión de usuarios

  • Cifrado AES de 256 bits

  • Verificación de dos pasos

  • Verificación de dos pasos

  • Transferencia de archivos

  • Impresión remota

  • Chat

  • Inicio remoto

  • Reinicio remoto

  • Audio

  • Soporte de monitores múltiples, incluyendo multi-a-multi

  • Dos técnicos pueden ingresar remotamente a una máquina...

  • Soporte asistido

  • Acceso a las Sesiones del RDP

  • Apoyo técnico prioritario

Remote Support Premium incluye estas funciones adicionales:

  • Alertas/Acciones configurables

  • Actualizaciones de Windows

  • Inventario del sistema

  • Registros de eventos

  • Comando remoto

Más información sobre Remote Support Premium

Ve la página web de Remote Support para conocer todos los detalles de las características por edición.

Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

Herramientas de soporte remoto para MSPs

Conozca más
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
MSP

Cómo los MSPs pueden mitigar los daños de los ataques cibernéticos

Conozca más
MSP connecting to client offices.
MSP

Funciones de Soporte Remoto que los MSPs necesitan para TI de múltiples clientes

Conozca más
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Soporte Remoto de TI y Mesa de Ayuda

Desventajas del soporte remoto: atajar problemas y soluciones

Conozca más
Ver todos los blogs