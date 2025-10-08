Video de Resumen Rápido de Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support es una gran solución para los MSP (proveedores de servicios gestionados) y los equipos de TI que necesitan acceso remoto desatendido a las computadoras Windows y Mac.
Aprende sobre Splashtop Remote Support en este rápido resumen de video
Haga clic aquí para obtener más información sobre el Splashtop Remote Support o haga clic en los botones a continuación para iniciar una prueba gratuita o para ver los precios bajos que son hasta un 50% menos que la competencia.
Las características de Splashtop Remote Support incluyen:
Técnicos ilimitados
Sesiones simultáneas ilimitadas
Rápido Acceso remoto
Apoyo desatendido
Cuentas de usuario secundarias gratuitas
Revender el Acceso Remoto
Registro de eventos
Agrupación de computadoras y usuarios
Permisos de grupo
Gestión de usuarios
Cifrado AES de 256 bits
Verificación de dos pasos
Verificación de dos pasos
Transferencia de archivos
Impresión remota
Chat
Inicio remoto
Reinicio remoto
Audio
Soporte de monitores múltiples, incluyendo multi-a-multi
Dos técnicos pueden ingresar remotamente a una máquina...
Soporte asistido
Acceso a las Sesiones del RDP
Apoyo técnico prioritario
Remote Support Premium incluye estas funciones adicionales:
Alertas/Acciones configurables
Actualizaciones de Windows
Inventario del sistema
Registros de eventos
Comando remoto
Más información sobre Remote Support Premium
Ve la página web de Remote Support para conocer todos los detalles de las características por edición.