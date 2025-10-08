Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop reconoce a Okinawa Cross Head (OCH) como proveedor de apoyo

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Splashtop se complace en reconocer a Okinawa Cross Head Co., Ltd. como el proveedor exclusivo de asistencia técnica de Splashtop en Japón.

Los miembros del equipo de Splashtop Japón presentaron recientemente un certificado de reconocimiento a la OCH. El equipo de OCH ha realizado un gran trabajo gestionando el soporte de primera línea para nuestros clientes japoneses, para que podamos concentrarnos en el desarrollo de productos y servicios y continuar mejorándolos.

Splashtop desarrolla soluciones de acceso remoto y asistencia remota que permiten a más de 20 millones de usuarios acceder a sus ordenadores sobre la marcha y a los departamentos de TI, asistencia y MSPs gestionar, acceder y prestar asistencia a distancia a los ordenadores y dispositivos móviles de sus usuarios.

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita

Conozca más.

Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anuncios

Facturación mensual de Splashtop AEM

Conozca más
Anuncios

Actualizaciones de productos de Splashtop 2026: resumen del primer semestre

Conozca más
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anuncios

Resumen de Producto 2025: Avanzando en la Gestión de Dispositivos y Seguridad

Conozca más
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anuncios

Plataforma unificada de Splashtop para operaciones modernas de TI

Conozca más
Ver todos los blogs