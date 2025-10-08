Splashtop reconoce a Okinawa Cross Head (OCH) como proveedor de apoyo

Splashtop se complace en reconocer a Okinawa Cross Head Co., Ltd. como el proveedor exclusivo de asistencia técnica de Splashtop en Japón.
Los miembros del equipo de Splashtop Japón presentaron recientemente un certificado de reconocimiento a la OCH. El equipo de OCH ha realizado un gran trabajo gestionando el soporte de primera línea para nuestros clientes japoneses, para que podamos concentrarnos en el desarrollo de productos y servicios y continuar mejorándolos.
Splashtop desarrolla soluciones de acceso remoto y asistencia remota que permiten a más de 20 millones de usuarios acceder a sus ordenadores sobre la marcha y a los departamentos de TI, asistencia y MSPs gestionar, acceder y prestar asistencia a distancia a los ordenadores y dispositivos móviles de sus usuarios.
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