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Splashtop New Features

Actualizaciones y novedades del producto Splashtop - Septiembre 2018

Splashtop Team
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Actualizado
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Esta página contiene información sobre las novedades y actualizaciones de Splashtop para septiembre de 2018.

Aplicaciones Splashtop Personal para iOS

Las aplicaciones Splashtop Personal para iOS se actualizaron a la versión 2.7.6.0 el 9 de septiembre de 2018.

  • Nueva función: Se ha mejorado la interfaz de usuario para mejorar la experiencia de usuario y los efectos visuales.

  • Nueva característica: se ha mejorado la opción de seguridad "Solicitar permiso para conectarse". El temporizador es más largo y se puede configurar para rechazar o permitir la conexión después de que el temporizador expire.

  • Nueva función: La posición de las teclas de flecha y de la barra de desplazamiento puede configurarse mediante el botón "Configurar herramientas en pantalla" dentro de la sesión.

  • Nueva característica: añadir localización en 5 idiomas: alemán, japonés, portugués, chino simplificado y español.

  • Función eliminada (iPad): Ya no se admite Picture-in-Picture porque es incompatible con los nuevos iOS.

  • Mejoras de seguridad.

  • Varias correcciones de errores

Actualice ahora en la App Store: Splashtop Personal para iPhone, Splashtop Personal para iPad

Haz clic aquí para ver las nuevas funciones de Splashtop del mes pasado para agosto de 2018 con grandes actualizaciones de Splashtop Remote Access y Remote Support

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