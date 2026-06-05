Boletín Splashtop - Agosto/Septiembre 2018

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Septiembre de 2018
Las últimas noticias y consejos sobre el escritorio remoto Splashtop, los negocios, el soporte remoto y el reflejo de pantalla para la TI, los negocios, el personal y la educación.
Destacado: Splashtop anuncia Remote Access Pro
Echa un vistazo a la última incorporación a la línea Splashtop: Remote Access Pro. ¡Prueba las nuevas funciones ahora con una prueba gratis!
Nuevas funciones añadidas en agosto de 2018: vista compacta, mostrar el nombre del dispositivo, nuevos atajos de teclado, >transferencia de archivos de 4 GB & ¡más!
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Consejos para crear un entorno de clase interactivo y atractivo
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