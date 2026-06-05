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Splashtop New Features

Splashtop Novedades Mayo/Junio 2018

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Acabamos de añadir algunas nuevas funciones geniales de Splashtop y puedes conseguirlas actualizando tu aplicación Splashtop Business y tu streamer a la última versión (3.2.4.0).

"Ralentí desde..."

Saber si un ordenador está actualmente inactivo o si tu cliente lo está utilizando activamente. En la aplicación Splashtop Business, haz clic en el icono del engranaje junto al ordenador para ver su tiempo de inactividad. En la consola web, pasa el ratón por encima del ordenador de la lista.

Disponible en Splashtop Remote Support y Splashtop Remote Access

Chatea antes de conectarte a una máquina

¿Quieres comprobar con tu usuario si es un buen momento para entrar a distancia? ¡Ahora ya puedes! Iniciar una sesión de chat con un ordenador conectado en cualquier momento, sin estar en una sesión remota. Busca el pequeño botón de chat "" junto al ordenador en la aplicación Splashtop Business.

Out of Session Chat Icon

Disponible en Splashtop Remote Support

Dos técnicos pueden ingresar remotamente a una máquina...

Ahora dos técnicos pueden acceder remotamente y controlar el mismo ordenador, ¡al mismo tiempo! Soluciona los problemas del ordenador de tu cliente junto con otro técnico. Dos de vosotros simplemente os conectáis como lo haríais normalmente desde vuestras respectivas aplicaciones Splashtop Business.

Disponible en Splashtop Remote Support

Reiniciar y reconectar automáticamenteDurante una sesión de asistencia remota, puedes reiniciar el ordenador y volver a conectarte automáticamente una vez finalizado el reinicio. Podrás ver la pantalla de inicio de sesión del ordenador después de reiniciarlo, y seguir a partir de ahí. (Puedes elegir entre reiniciar en modo normal o reiniciar en modo seguro).

Disponible para sesiones de soporte supervisadas en Splashtop

Y más...

  • Ahorra tiempo al conectarte. Ahora rellenamos previamente tu nombre de dominio de Windows en un menú desplegable para que no tengas que escribirlo.

  • Grandes mejoras en la aplicación para iOS. Desde la propia aplicación para iOS, puedes cambiar el nombre de los ordenadores, añadir notas sobre ellos, desconectar sesiones, reiniciarlos, despertarlos, eliminarlos y mucho más.

  • ¿Quieres ver siempre el cursor remoto de todas tus sesiones remotas? Ahora hay una opción en los ajustes de la aplicación Splashtop Business para activarlo. Puedes seguir activándolo durante una sesión utilizando la barra de herramientas.

  • Mejora de la fiabilidad de la impresión remota

  • Aumenta la velocidad de transferencia de archivos hasta un 30%

  • Mejoras de usabilidad

Disponible en Splashtop Remote Support y Splashtop Remote Access

Mira qué más tenemos planeado

Tenemos más funciones geniales en camino. Echa un vistazo a este artículo sobre en qué estamos trabajando para obtener más detalles.

What's Coming Next button

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