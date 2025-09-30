Cómo Splashtop garantiza conexiones remotas rápidas y una latencia mínima

El software de acceso remoto funciona bien para los trabajadores del conocimiento del día a día, pero para los miembros del equipo que requieren un software preciso y que requiere muchos recursos, esto agrega una capa de complejidad al proceso. El software de acceso remoto depende en gran medida de la velocidad de la red y de una latencia mínima, por lo que, cuando se produce un retraso, el trabajo puede resultar más complicado.
Para las empresas que buscan proporcionar software de acceso remoto para los miembros de su equipo, es importante encontrar el software adecuado que les ofrezca la capacidad de acceder a su dispositivo que consume muchos recursos con una latencia mínima y una interrupción de su trabajo.
¿Qué es la latencia?
La latencia es el tiempo que tarda un paquete de información digital en viajar desde un dispositivo de origen a otro dispositivo de destino. La latencia se utiliza a menudo como indicador de las velocidades de rendimiento de las conexiones de red o de Internet. Cuanto menor sea la latencia, más rápida será la velocidad del proceso entre dispositivos.
Pensemos en esto en un ejemplo más cotidiano. Imagina que vas a pedir una pizza. Llamas a la pizzería y haces un pedido de pizza para que te la lleven a casa, y luego el repartidor te trae la pizza terminada en un cierto periodo de tiempo. En este ejemplo, la latencia sería la cantidad de tiempo que tarda la pizza en llegar al destino deseado una vez que realizas el pedido. Cuanto más rápido sea, mejor llegará la pizza a tu casa.
Para el software de acceso remoto, lo que quieres es que la latencia sea lo más baja posible para aumentar la capacidad de respuesta. Esto emula el comportamiento de usar un ordenador remoto como si estuvieras frente al ordenador de origen en persona.
Cómo Splashtop proporciona conexiones rápidas y latencia mínima
La latencia puede mejorar o arruinar la productividad cuando se trata del software de acceso remoto. El equipo de Splashtop tuvo esto en cuenta esto durante el desarrollo y aseguró diferentes formas de conectividad para minimizar la latencia y mejorar el rendimiento.
Valor predeterminado para conexiones punto a punto
Una de las formas en que Splashtop garantiza conexiones rápidas con una latencia mínima es mediante la conectividad punto a punto de forma predeterminada cuando los dispositivos están conectados a la misma red. Esto significa que los dispositivos no tienen que conectarse a una red de retransmisión separada, sino que se conectan directamente a cada dispositivo para lograr la conectividad más rápida posible.
La conectividad punto a punto es la forma más rápida de conectarse cuando se está en la misma red, pero esta estrategia no necesariamente funciona cuando los dispositivos están en dos redes separadas. La conectividad punto a punto desde redes separadas requeriría que la información pasara a través de firewalls, lo que podría causar complicaciones importantes, como la introducción de vulnerabilidades de seguridad y latencia adicional.
Cómo utilizar redes de retransmisión para largas distancias
Cuando la conectividad punto a punto no es posible, Splashtop utiliza servidores de retransmisión para conectar dispositivos rápidamente a largas distancias. Los servidores de retransmisión son un tipo de red que se utiliza en la conectividad inalámbrica para conectar específicamente dispositivos a largas distancias.
Plantéate esto como una carrera de relevos real: el objetivo es que los equipos crucen primero la línea de meta con el testigo. Están pasando el testigo de cada corredor al siguiente para asegurarse de que llegue a la meta final. Lo mismo ocurre con los servidores de retransmisión: un dispositivo local puede enviar información a través de retransmisiones para llevarla al destino de origen a una larga distancia. Compara esto con un sistema punto a punto: no hay puntos de conectividad adicionales entre los dispositivos, por lo que puede haber un retraso cuando la información viaja.
Cómo optimizar la aceleración del hardware
El hardware del dispositivo es una de las principales limitaciones de algunos programas de acceso remoto y esto podría causar problemas de rendimiento y latencia adicional. Una de las formas en que Splashtop evita las limitaciones del hardware es proporcionando opciones de aceleración de hardware.
El sistema Splashtop te permite ajustar configuraciones específicas como la velocidad de fotogramas, las opciones de calidad y el uso de GPU para obtener el mayor rendimiento posible. Si bien la conectividad de red es el principal indicador de las velocidades de rendimiento, los usuarios aún pueden optimizar su ancho de banda cuando utilizan el sistema Splashtop para garantizar sus velocidades de conectividad.
Formas de minimizar la latencia en una conexión de red más lenta
El equipo de Splashtop creó el producto sabiendo que no todo el mundo tiene la velocidad de Internet más rápida posible, pero quería que el software de acceso remoto fuera accesible para todos. Una forma en que Splashtop hace esto es creando diferentes opciones de velocidad de fotogramas, calidad y velocidad.
Opciones de velocidad de fotogramas
La velocidad de fotogramas es la velocidad a la que se muestra el número de fotogramas en un segundo en la pantalla. Cuanto mayor sea el número de fotogramas, más rápida y con mayor capacidad de respuesta será la pantalla. Sin embargo, una velocidad de fotogramas más alta también podría significar cierta latencia, ya que las velocidades de fotogramas más altas requieren más ancho de banda de la red. Splashtop ofrece cuatro opciones diferentes en términos de velocidad de fotogramas:
Ultraalta: 60 fps
Alta: 30 fps
Media: 15 fps
Baja: 8 fps
La idea aquí es encontrar la velocidad de cuadros adecuada que se equilibre con la velocidad de conexión de red que tienes para lograr un rendimiento óptimo.
Opciones de calidad
Splashtop ofrece tres opciones diferentes en términos de calidad de imagen para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia según sus necesidades. Las opciones de calidad de Splashtop incluyen:
Original: esta es la configuración predeterminada y los usuarios pueden optimizar su configuración para satisfacer sus necesidades.
La mejor calidad: esta configuración optimiza la configuración para ofrecer a las personas la mejor calidad visual, pero es posible que no tenga la mayor capacidad de respuesta posible.
La mejor velocidad: esta configuración optimiza la configuración para ofrecer a las personas la velocidad más rápida en términos de capacidad de respuesta, pero es posible que no sea lo más nítida visualmente posible.
Ventana de estado de rendimiento
Splashtop ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el estado de su rendimiento, como velocidades de fotogramas, opciones de renderizado y configuraciones de aceleración de hardware en tiempo real. De esa manera, cuando las personas encuentren la configuración que consideren óptima, podrán guardarla y volver a ella nuevamente.
Por qué la latencia es importante para los usuarios de acceso remoto
Para que el acceso remoto funcione como se espera, los usuarios deben experimentar la menor latencia posible, tanto por la experiencia del usuario como por razones generales de rendimiento. La latencia es frustrante y difícil de manejar. Cuando se realizan videollamadas o VoIP, el audio desincronizado puede provocar problemas de comunicación y frustraciones.
Este tipo de latencia no es tolerable para industrias que requieren una calidad de imagen precisa y una conectividad rápida. Para los líderes de la industria en medios de comunicación y el ocio, muchos recurren a Splashtop para obtener soporte de acceso remoto.
"El alto rendimiento de Splashtop nos permite trabajar sin estrés. Es como si estuviéramos sentados frente al ordenador de la oficina", dice Shinnosuke Suzuki, director ejecutivo del departamento de sistemas de información de khara, Inc, un estudio de animación japonés.
Para industrias que utilizan muchos recursos como la animación, el desarrollo de juegos y la edición de vídeo, la latencia puede mejorar o arruinar la productividad. Los dispositivos locales deben actuar como ordenador de origen para garantizar la productividad individual; sin ellos, el trabajo se vuelve más difícil que si solo funcionaran en persona.
"Es difícil trabajar de forma remota debido a la naturaleza de nuestro trabajo", afirma Suzuki. "Como nos ocupamos de los vídeos antes de que se publiquen, prohibimos sacar información confidencial de la empresa".
El software de acceso remoto puede ayudar a mantener un nivel de seguridad para las empresas de medios de comunicación y el ocio al mantener el material fuente en un dispositivo personal. Los trabajadores pueden conectarse de forma remota desde ordenador personales y todo el trabajo en curso puede permanecer dentro de la empresa. Sin esta funcionalidad, aumenta el potencial de fuga de información y datos. En este escenario, el acceso remoto es necesario para mantener la seguridad mientras los empleados trabajan de forma remota.
Consigue acceso remoto rápido con Splashtop Enterprise
En un panorama repleto de competencia y otras opciones de acceso remoto, Splashtop Enterprise ofrece a los clientes una interfaz de usuario sencilla con velocidades de conectividad rápidas para que el trabajo pueda realizarse como si estuvieras trabajando en persona. Para las personas en industrias que utilizan muchos recursos, como los medios de comunicación y el ocio, Splashtop ofrece a los usuarios tiempos de respuesta rápidos con una latencia mínima para evitar retrasos y hacer que trabajar de forma remota sea lo más simple posible.
¿Te interesa saber cómo Splashtop Enterprise puede funcionar para tu equipo? Programa una reunión con un miembro de nuestro equipo de ventas para obtener más información.
Contenido relacionado:
Factores que pueden afectar el rendimiento del acceso remoto
Cómo el acceso remoto apoya a las empresas de entretenimiento siempre activo
Cómo los desarrolladores de juegos pueden beneficiarse de Splashtop