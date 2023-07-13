Acceso remoto para desarrolladores de juegos: sobrecargue su proceso

Acceso remoto para desarrolladores de juegos: acelera al máximo tu proceso
Splashtop capacita a los desarrolladores de juegos con acceso remoto a sus estaciones de trabajo desde cualquier dispositivo, lo que permite la creatividad y la productividad sobre la marcha.
La solución perfecta para el desarrollo de juegos a distancia
Soporte Multiplataforma
Desarrolla juegos en tus estaciones de trabajo remotas de Windows, Mac o Linux desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.
Transmisión de alto rendimiento
Disfruta de transmisiones de alta definición y baja latencia con sincronización AV superior para la creación de gráficos y animaciones en tiempo real.
Segura y estable
Protege tus contenidos y datos de juego con el cifrado estándar de la industria y la autenticación multifactor.
Atención al cliente ininterrumpida
Atención al cliente especializada disponible las 24 horas para garantizar un desarrollo ininterrumpido.
Encuentra la solución que mejor te venga
Recomendado
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance es la solución perfecta para desarrolladores de juegos, ya que ofrece un modo de color 4:4:4 para imágenes precisas, audio de alta fidelidad para un sonido envolvente y compatibilidad de periféricos versátil que incluye lápiz óptico remoto, ratón 3D, mandos de juego y conexión de micrófono.
Para equipos grandes
Enterprise
Splashtop Enterprise es ideal para equipos de desarrollo de juegos más grandes que necesitan más seguridad y funciones avanzadas. Integra el inicio de sesión único para facilitar el acceso, controla los permisos de acceso granulares, programa el acceso para organizar flujos de trabajo, obtén acceso no supervisado a Android/IoT y consigue una plataforma unificada para acceso, gestión de TI y soporte remotos.
Impulsa la colaboración para un trabajo más eficiente
Colabora sin esfuerzo con tu equipo, clientes o probadores de juegos, sin importar dónde se encuentren. Comparte pantallas, realiza demostraciones y recibe comentarios en tiempo real para repetir acciones y mejorar más rápido.
Funciones que a los desarrolladores de juegos les encantan
Soporte de Multi-Monitor
¡Ve más y trabaja en todas tus pantallas! Selecciona la pantalla remota que quieres ver y visualiza todos los monitores en una ventana. Con la función multi-a-multi (compatible con Splashtop Remot Access Pro), puedes distribuir cada monitor remoto en una ventana separada para organizar tu configuración local.
Tres usuarios en el mismo ordenador
Tres usuarios distintos (con la misma cuenta) podrán conectarse al ordenador remoto deseado como normalmente lo harían desde la app Splashtop. A partir de ahí, los usuarios podrán ver la pantalla del ordenador remoto en tiempo real y controlarlo como si estuvieran sentados frente a él.
Lápiz óptico y tableta de dibujo remotos
Usa tu lápiz óptico en tu dispositivo local para controlar tu ordenador remoto en tiempo real.
Grabación de la sesión
Graba tus sesiones remotas con fines de revisión, demostración o documentación.
Wake-on-LAN
Activa de forma remota tu estación de trabajo cuando sea necesario, ahorrando energía y recursos.
Transferencia de archivos potente
Transfiere archivos entre ordenadores con total facilidad. Puedes transferir archivos sin iniciar una sesión remota y puedes arrastrar y soltar o trabajar en la ventana de transferencia de archivos para mover archivos entre tus ordenadores locales y remotos durante una sesión.