Splashtop para animación remota

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Drawings of a cartoon character from an animator

Splashtop para la animación remota

Acceso remoto fluido a herramientas de animación de alta definición prácticamente sin latencia

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Potencia tu flujo de trabajo de animación con Splashtop

  • Disfruta de un alto rendimiento

    Con Splashtop, disfrutarás de un acceso remoto continuo y de alta definición a tus herramientas de animación, sin importar dónde te encuentres. Esto te permite crear, renderizar y completar la posproducción con el mismo rendimiento de audio y vídeo de alta calidad que tendrías en tu estación de trabajo.

  • Prioriza la seguridad

    Splashtop se toma muy en serio la seguridad de tus datos de animación. Ofrecemos férreas funciones de seguridad, que incluyen cifrado AES de 256 bits, verificación en dos pasos y autenticación de dispositivos, para garantizar que tus proyectos y activos creativos estén siempre protegidos.

  • Disfruta de una atención al cliente excepcional

    Cuando eliges Splashtop, no solo adquieres un servicio, estás ganando un socio. Nuestro equipo especializado de atención al cliente siempre está dispuesto a ayudarte y se asegura de que tu experiencia de acceso remoto sea lo más fluida y productiva posible.

  • Benefíciate de la facilidad de uso

    La interfaz intuitiva de Splashtop garantiza que acceder a tus herramientas de animación de forma remota sea lo más sencillo posible. Con funciones como compartir pantalla y herramientas de comunicación claras, colaborar con tu equipo e interactuar con los clientes es pan comido, independientemente de la ubicación.

Animator using Splashtop remote computer access with a drawing tablet

¿Por qué elegir Splashtop para la animación?

Para una industria que prospera con la creatividad, la precisión y la entrega visual de alta calidad, Splashtop es la solución ideal para muchos profesionales de la animación. Con Splashtop, accede de forma segura a tus herramientas de animación y colabora con tu equipo desde cualquier lugar, asegurando que tu proceso creativo nunca se interrumpa.

Encuentra la solución que mejor te venga

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Business Access Performance

Splashtop Business Access Performance, la solución de acceso remoto definitiva para profesionales de la animación, ofrece un modo de color 4:4:4 para una reproducción de color precisa, audio de alta fidelidad para efectos de sonido perfectos y una amplia compatibilidad con periféricos para lápices ópticos remotos y tabletas de dibujo, perfectos para creaciones detalladas de animación.

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Enterprise

Ideal para grandes estudios de animación, Splashtop Enterprise proporciona inicio de sesión único para un acceso sencillo, permisos granulares para acceso controlado, acceso programado para flujos de trabajo de retransmisión optimizados, acceso no supervisado de Android/IoT para gestión remota de equipos y una plataforma unificada que cubre trabajo remoto, gestión de TI y asistencia informática. 

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Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Dado que usamos tabletas gráficas con frecuencia, una alta sensibilidad a la presión es un requisito crucial para nuestros animadores. Esa es una de las muchas razones por las que elegimos Splashtop.

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Estamos muy contentos con el rendimiento de Splashtop. Si estamos trabajando en una película, es fundamental tener pantallas de color precisas, con degradados suaves y ruido mínimo, como en los PC de la empresa. También necesitamos tener una latencia mínima entre el vídeo y el audio.

Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

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