¿Se puede utilizar Splashtop para espiar a los trabajadores a distancia? Preguntas y respuestas

Un reciente artículo del New York Times titulado "Cómo tu jefe puede usar tus herramientas de trabajo a distancia para espiarte" ha llevado a algunas personas a preocuparse por que Splashtop pueda ser usado como una herramienta para que los jefes espíen a sus empleados. Esto no es así. Las preguntas y respuestas que aparecen a continuación explican y dan consejos sobre cómo mantener sus ordenadores seguros y proteger su privacidad.
Preguntas y respuestas
¿Se puede usar Splashtop para espiar a los trabajadores remotos?
No. Splashtop es una herramienta de acceso remoto que permite a los trabajadores remotos acceder y controlar los ordenadores de su oficina.
¿Alguien podría usar Splashtop para acceder de forma remota a mi ordenador mientras lo estoy usando para espiarme?
Cuando se establece una sesión remota, aparecerá una notificación grande que le informará al usuario que se está accediendo al ordenador de forma remota. Por lo tanto, si estás utilizando un ordenador y otra persona accede a ella de forma remota, te aparecerá una ventana emergente que te informará de ello. Muchas otras soluciones de control remoto no tienen esta función de seguridad.
Ten en cuenta que la única forma en que alguien podría acceder a tu ordenador de trabajo es si 1) tiene una cuenta de usuario dentro de la cuenta de Splashtop de tu empresa y 2) el administrador de la cuenta establece su permiso de acceso para poder acceder a tu ordenador.
Si estoy accediendo remotamente a un ordenador del trabajo, ¿podría alguien de la oficina ver lo que estoy haciendo?
Puedes evitar que otros vean lo que estás haciendo activando la función Pantalla en blanco. Así, la pantalla del ordenador remoto quedará "en blanco" mientras accedes a él y lo controlas, de modo que las personas que se encuentren físicamente frente a la estación de trabajo no puedan verte trabajar.
Los usuarios de Splashtop pueden activar/desactivar la pantalla en blanco mientras están en una sesión remota, así como bloquear la palabra clave y el ratón del ordenador remoto para evitar la manipulación mientras estás trabajando en el ordenador.
¿Splashtop monitorea mi tráfico web?
No, Splashtop no monitorea su tráfico web mientras accede remotamente a un ordenador del trabajo.
Sin embargo, si el ordenador remoto está en la red de tu empresa mientras estás accediendo remotamente a él para navegar por Internet, tu empresa puede seguir supervisando tu actividad en Internet como si estuviera utilizando el ordenador de la oficina en persona. Las empresas tendrían que hacer esto con una herramienta separada, ya que Splashtop no proporciona ninguna herramienta de monitoreo web.
¿Qué ocurre si mi empresa ya utiliza un software de monitoreo en mi ordenador de trabajo?
El artículo señala que cuando usa un software de acceso remoto como Splashtop, "todo lo que haces dentro de la ventana de esa aplicación sucede en el ordenador de tu oficina. Esto significa que el departamento de TI o los gerentes de la empresa también tienen el mismo tipo de acceso al ordenador que tienen en una oficina física". Si tu empresa instaló software en el ordenador de tu trabajo, como ActivTrak o SentryPC, para rastrear las páginas web que visitas, el software que instalas u otra actividad, ese seguimiento en el ordenador de tu trabajo se realizará independientemente de si estás sentado frente a él en la oficina o de forma remota desde casa.
¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas que los usuarios de Splashtop pueden seguir para evitar ser espiados?
Estos son algunos consejos que puede seguir para proteger su privacidad mientras trabaja a distancia:
Asegúrate de que la pantalla en blanco esté habilitada
Habilita las funciones para evitar la manipulación por parte de terceros durante una sesión
Verifique que sólo tu y/u otras personas con autorización tienen permiso para acceder remotamente a tus ordenadores. Compruebe con los administradores de tu cuenta de Splashtop que los permisos de acceso de todos los ordenadores están actualizados.
Configura las opciones de autenticación secundaria, como autenticación de dispositivo y verificación de dos factores para evitar que usuarios no autorizados accedan a los ordenadores de tu cuenta.
Recuerda que, si estás controlando de forma remota el ordenador de tu oficina, cualquier software que tu empresa use para rastrear tu actividad en el ordenador de tu oficina aún se puede usar, como si estuvieras usando el ordenador del trabajo en persona.
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