Splashtop Business App Portátil para Acceso Remoto Rápido

Recientemente lanzamos una nueva Aplicación de Splashtop Business (versión portátil de escritorio remoto) para Windows.
¿Qué es la aplicación Splashtop Business (versión portátil)?
La aplicación Splashtop Business se utiliza en tu ordenador para acceder y controlar otros ordenadores. Funciona con dos productos Splashtop: Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support.
Normalmente descargas y luego instalas la aplicación Splashtop Business en el ordenador de Windows.
La versión portátil de "" es un archivo ejecutable autónomo que puedes descargar y ejecutar sin necesidad de instalarlo en tu ordenador. También puedes llevarlo contigo en una unidad USB.
¿Cuándo lo utilizaría?
La versión de escritorio remoto portátil es útil cuando estás de viaje. Quizás te encuentres en las instalaciones de un cliente o en un hotel donde no puedas o no quieras instalar software en un ordenador que te hayan prestado. La aplicación portátil es fácil de descargar. Es solo un archivo que puedes guardar en el ordenador, ejecutar para usar la aplicación y luego eliminar cuando hayas terminado, sin dejar ningún archivo atrás.
También es fácil de transportar y utilizar desde una unidad USB. La descarga ocupa unos 6 MB.
¿Es lo mismo que la aplicación Splashtop Business normal?
Tiene todas las funciones de las aplicaciones Splashtop Business estándar instaladas con un par de excepciones. La función "Buscar actualizaciones" no está disponible porque puedes simplemente descargar la última versión de la aplicación portátil desde el sitio web de Splashtop en lugar de actualizar la que tienes. La función "Compartir mi escritorio", que te permite compartir la pantalla de tu ordenador a través de un enlace web, tampoco está disponible en la aplicación portátil.
Cada vez que ejecutes la aplicación portátil, pasarás por las mismas medidas de seguridad que la versión instalada estándar: autenticación de dispositivos, verificación en dos pasos (si está activada), etc.
¿Dónde puedo conseguir la versión portátil de la aplicación Splashtop Business?
El más rápido: Ir a www.splashtop.com/go
O ve a la página de Descargas de Splashtop en https://www.splashtop.com/downloads, busca (versión de aplicación portátil)
Descárgalo y ejecútalo
A continuación, inicia sesión con tu cuenta y ¡listo!
Si aún no tienes una cuenta, haz clic en la opción "Regístrate para una prueba gratuita". Elige entre:
Prueba de acceso remoto : si deseas acceder a un máximo de 10 de tus propios ordenadores
Prueba de soporte remoto: si deseas acceder de forma remota a ordenadores y prestar soporte remoto a otros usuarios en sus ordenadores y dispositivos iOS y Android. Ideal para equipos de TI y soporte, con licencia según la cantidad de técnicos.
Y cuando estés listo para comprar, verás que Splashtop ofrece precios excelentes y la mejor relación calidad-precio en soluciones de acceso remoto.
Para obtener cualquier descarga de Splashtop, incluida la aplicación portátil Splashtop Business, visite https://www.splashtop.com/downloads.
¿Aún no tienes Splashtop?
Comienza tu prueba gratuita ahora. No se requieren tarjetas de crédito ni compromisos.