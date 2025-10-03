Splashtop Business Access Pro y Solo – Preguntas Frecuentes para Usuarios Existentes de Business Access

A partir de 2025, Splashtop Business Access pasará a llamarse Splashtop Remote Access.
Esta entrada del blog contiene información y una pregunta frecuente para las personas que se suscribieron a Splashtop Business Access (o iniciaron una prueba gratuita) antes del 20 de Agosto de 2018.
Lo que vamos a presentar
Hoy, Splashtop presenta Splashtop Business Access Solo y Splashtop Business Access Pro. Estas nuevas ediciones reemplazan el producto Splashtop Business Access anterior. (Actualización: desde entonces hemos lanzado otro nivel de Splashtop Business Access, llamado Splashtop Business Access Performance)
¿Cómo me afecta esto como suscriptor de Splashtop Business Access?
Si te suscribiste a Splashtop Business Access antes del 20 de Agosto de 2018, tienes un par de opciones:
Actualizar a Business Access Pro
Haz clic en el enlace Pro en tu panel de control my.splashtop o ve aquí para comenzar. Puedes probar las funciones Pro gratis durante 7 días. También puedes usar el enlace en esa página para actualizar tu suscripción existente de Business Access a Pro a un precio prorrateado que te otorga un reembolso completo por tu suscripción actual. Si llegas a esa página y ves un mensaje que dice que te pongas en contacto con el departamento de ventas, significa que tienes una generación anterior de Business Access que requiere un par de pasos adicionales por nuestra parte para actualizar a Pro. En ese caso, simplemente sigue las instrucciones para ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.
Obtendrás nuevas funciones que incluyen:
Soporte de monitores múltiples (ver varios monitores desde una computadora remota en una o varias pantallas locales)
Chat fuera de una sesión de acceso remoto
Compartir Mi Escritorio (para compartir el escritorio de Windows a través de un enlace web)
Cualquier función nueva futura que se agregue a la edición Pro durante el periodo de suscripción
También ten en cuenta estos elementos si estás considerando actualizar desde Business Access antiguo a Pro:
Puedes iniciar sesiones de acceso remoto desde un dispositivo a la vez (licencia por usuario). Puedes acceder a tantos ordenadores como desees (hasta 10 por licencia de usuario) siempre que sea desde ese único dispositivo. Si adquieres una suscripción de 3 usuarios, puedes iniciar sesiones de hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.
Business Access Pro no admite el acceso remoto a sesiones RDP. Esta función está diseñada principalmente para asistencia remota y está disponible en Splashtop Remote Support.
La actualización es irreversible, así que asegúrate de comprender los nuevos precios y las restricciones anteriores antes de actualizar.
Mantente con lo que tienes
Puedes continuar con tu suscripción y conjunto de funciones actuales de Splashtop Business Access y renovarlas al precio de tu suscripción anual actual. Sólo asegúrate de mantener tu información de pago activa y de mantener activada la renovación automática. Y si tienes un descuento por volumen, asegúrate de no reducir tu número de suscripciones por debajo del umbral de descuento.
¿Qué pasa si tenía una licencia antigua y mi suscripción caduca?
Si inicias sesión en tu consola my.splashtop.com y haces clic en el botón "Comprar", verás las opciones de licencia actuales de Business Access.
¿Puedo simplemente agregar las nuevas funciones a mi suscripción existente para la versión antigua?
Lo sentimos, pero esa opción no está disponible.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Visita la página de Splashtop Acceso remoto y haz clic en la ventana de chat en la esquina inferior derecha de la pantalla para chatear con nuestro equipo de Ventas. También puedes contactarnos por correo electrónico o teléfono.