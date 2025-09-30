Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support ha sido nombrada como la solución de software mejor calificada en el Informe FrontRunners de Software Advice recientemente publicado para el mejor software de MSP de 2023.
El informe evalúa las reseñas verificadas de los usuarios finales y posiciona los productos con la puntuación más alta en función de su usabilidad y las calificaciones de satisfacción del cliente para las pequeñas empresas. (Sigue leyendo sobre la metodología aquí)
Splashtop Remote Support ha obtenido una calificación general increíble de 4,4 (sobre 5). Splashtop obtuvo un 4,5 de 5 en las siguientes categorías:
Facilidad de uso
Soporte al Cliente
Relación calidad-precio
Funcionalidad
Splashtop Remote Support es la solución ideal para que los MSPs supervisen, gestionen y presten soporte de forma remota a los puntos finales debido a su potente conjunto de funciones, su relación calidad-precio y sus capacidades de integración perfecta. Puedes ver las calificaciones de Splashtop Remote Support en Software Advice.
Lo que dijeron los revisores de Software Advice sobre Splashtop Remote Support
"Hemos revisado varios productos para nuestra empresa y Splashtop abordó nuestras necesidades principales para prestar asistencia informática a nuestras estaciones de trabajo de forma remota. Una de las mayores ventajas fue la inclusión del acceso remoto de los empleados a sus PC, ¡sobre todo durante esta época del teletrabajo! Terminamos ahorrando una cantidad sustancial de dinero debido a la fusión de una herramienta de asistencia informática remota de TI y el acceso remoto de los empleados en un solo producto". - Ryan
"Me gustó la facilidad de configuración y uso de Splashtop. Una vez que se configura en el ordenador del cliente, solo es cuestión de un par de clics para acceder a la unidad remota. Creo que las conexiones son seguras. Por el precio, es una excelente alternativa a algunos de los otros programas de control remoto que existen". - Patrick
"Son todo ventajas. Pasé nuestra empresa de LogMeIn Central a Splashtop y estoy superfeliz. Es superfácil de configurar, implementar y mantener. El precio fue un factor determinante y se ajustaba bien a mis requisitos presupuestarios... Muy asequible en el ámbito de las herramientas de asistencia informática remota". - Shawn
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Splashtop Remote Support es la solución de soporte remoto ideal para MSPs. Su rentabilidad y escalabilidad lo hacen atractivo para las empresas que buscan optimizar sus servicios de soporte remoto y mejorar la satisfacción del cliente.
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Descargo de responsabilidad:
La insignia de FrontRunners es una marca comercial y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus afiliados y se utiliza aquí con permiso. Reservados todos los derechos. FrontRunners constituye las opiniones subjetivas de las reseñas, calificaciones y datos de usuarios finales individuales aplicados contra una metodología documentada; no representan los puntos de vista ni constituyen una recomendación por parte de Software Advice o sus afiliados.