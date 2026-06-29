Cómo los Profesores y los Estudiantes Pueden Usar Teléfonos Inteligentes en el Aula

Traiga sus propios dispositivos iOS y Android. Utiliza el acceso remoto, compartir pantalla y otras herramientas para controlar el aula y aumentar la participación.
Muchas escuelas trabajan para mantener los teléfonos inteligentes fuera de las aulas o al menos fuera de las manos de los estudiantes. Pero, ¿qué pasaría si los profesores pudieran aprovechar estos dispositivos para aumentar el compromiso y ayudar a los estudiantes a aprender?
Con la suite completa de herramientas de escritorio remoto de Splashtop, los profesores y estudiantes pueden utilizar los teléfonos inteligentes en el aula con un software fácil de usar.
Mirroring360
Con Mirroring360, los instructores pueden reflejar de forma inalámbrica las pantallas de sus dispositivos móviles en el ordenador de la clase sin necesidad de hardware o cables. Con Mirroring360 Pro, los profesores pueden transmitir su pantalla a un máximo de 40 participantes que pueden verla en sus dispositivos con un simple enlace web.
Splashtop Classroom
Para un nivel aún más alto de interactividad, Splashtop Classroom proporciona un software de colaboración que permite a los profesores compartir el contenido de la lección con los dispositivos de los estudiantes.
Los profesores también pueden utilizar su ordenador Mac o PC con un iPad o un dispositivo Android para controlar y anotar el contenido de las lecciones desde cualquier lugar del aula. Esto evita que los profesores se queden atrapados en sus escritorios y les permite moverse por el aula para interactuar con los alumnos mientras siguen teniendo acceso total a su PC o Mac.
Los profesores pueden compartir las pantallas de sus ordenadores con los iPads, iPhones y dispositivos Android de los estudiantes (además de los Chromebooks y los ordenadores Windows o Mac con un navegador Chrome). Los estudiantes pueden ver la lección directamente en su pantalla. Aún mejor, los profesores pueden dar a los estudiantes el control y las anotaciones sobre el contenido de la lección directamente desde sus propios dispositivos.
Acceso Remoto Splashtop
Con Splashtop Remote Access, los profesores pueden usar sus teléfonos inteligentes para acceder y controlar de forma remota su ordenador. Desde la pantalla del dispositivo móvil, verás la pantalla del ordenador remoto en tiempo real y podrás tomar el control de este como si estuvieras sentado delante de él.
Además, las instituciones educativas pueden dar a los estudiantes acceso remoto a las computadoras del laboratorio desde sus dispositivos móviles (además de tabletas y computadoras) para que puedan acceder a importantes programas informáticos de la escuela mientras reciben enseñanza a distancia desde su casa.
Rápido, Fiable y Seguro
Todas estas grandes características están respaldadas por las conexiones rápidas, fiables y seguras de Splashtop. Eso significa que sus datos están seguros, y siempre puede contar con una gran conexión sin retraso.
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