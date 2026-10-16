En aproximadamente el 60% de las brechas, ya había un parche disponible cuando los atacantes lograron entrar. Ese hallazgo procede del informe de J.P. Morgan de julio de 2026, “Patchmageddon”, y cambia la pregunta de si existe una solución a cuánto se tarda en implementarla.
Esa ventana se está cerrando rápido. Ese mismo informe describe herramientas de IA capaces de aplicar ingeniería inversa a un parche recién publicado y convertirlo en un exploit funcional en cuestión de minutos. Cada día que un parche disponible sigue sin implementarse es un día que los atacantes pueden aprovechar.
En el caso de las aplicaciones de terceros gestionadas en Microsoft Intune, gran parte de ese tiempo se dedica al empaquetado. Los equipos de TI descargan el instalador, crean el paquete, redactan reglas de detección, prueban y asignan, y luego repiten todo para cada aplicación y cada versión. El resultado es un retraso en la aplicación de parches que nadie había previsto.
Así de rápido se está cerrando la ventana de explotación, dónde el empaquetado de aplicaciones de Intune ralentiza las cosas y qué hace falta para cerrar la brecha.
Con qué rapidez explotan ahora los atacantes las nuevas vulnerabilidades
Explotar vulnerabilidades es ahora la forma más habitual en que los atacantes logran entrar. Según el Informe de investigaciones sobre filtraciones de datos de Verizon de 2026, la explotación representó el 31 % del acceso inicial en las filtraciones, frente al 20 % del año anterior.
Muchos de esos ataques empiezan de inmediato. Más de una cuarta parte de las vulnerabilidades añadidas recientemente a la lista de explotadas durante la primera mitad de 2026 ya estaban siendo atacadas el mismo día en que se hicieron públicas, según el Zero Day Clock.
La aplicación de parches no ha seguido el ritmo. Verizon descubrió que las organizaciones tardaron una media de 43 días en corregir por completo las vulnerabilidades explotadas conocidas, frente a los 32 días anteriores, y que solo alrededor de una cuarta parte de ellas llegaron a corregirse por completo.
Las vulnerabilidades antiguas también siguen en juego. En una sola semana a finales de agosto de 2026, la vulnerabilidad típica a la que atacaban los atacantes llevaba cuatro años siendo pública, según el Zero Day Clock.
Un ciclo de parches medido en semanas deja expuestas las aplicaciones de terceros durante el periodo de mayor riesgo. Una actualización que nunca se lanza las deja expuestas durante años.
Por qué los parches disponibles no se aplican
Si los parches existen, ¿por qué tantos siguen sin desplegarse? Según el Informe sobre el panorama del código abierto de 2026 de TuxCare, el 61 % de los incidentes de seguridad entre los usuarios empresariales de código abierto implicaron parches que estaban disponibles, pero nunca se aplicaron. Las limitaciones por tiempo de inactividad fueron el motivo más común de los retrasos, citado por el 43 % de los encuestados.
Esa encuesta se centró en entornos de código abierto, pero las mismas causas aparecen allí donde los equipos de TI implementan actualizaciones:
Miedo a romper algo. Una actualización que interrumpe una aplicación crítica para la empresa o fuerza un reinicio no planificado se convierte en un incidente por sí sola. Cuando no se han realizado pruebas, esperar parece más seguro que implementar.
Muy pocas personas tienen las habilidades adecuadas. Empaquetar correctamente una aplicación Win32 requiere conocimientos especializados. Cuando ese conocimiento depende de una o dos personas, cada actualización queda a la espera de que estén disponibles.
Cada actualización es un proyecto en sí misma. Los proveedores externos publican según sus propios calendarios, y cada lanzamiento necesita la misma preparación antes de poder salir. El trabajo rara vez se agrupa de forma ordenada, así que la cola crece más rápido de lo que se reduce.
No hay pruebas de que los parches se hayan aplicado. Sin confirmación a nivel de dispositivo, TI no puede saber qué endpoints siguen ejecutando la versión vulnerable, y las brechas pasan desapercibidas hasta que alguien las busca.
Dónde el empaquetado de aplicaciones de Intune ralentiza el parcheo de terceros
Aunque Intune gestiona bien las actualizaciones de Windows y Microsoft 365, las aplicaciones de terceros son más difíciles de administrar. Enterprise App Management de Microsoft ayuda ofreciendo un catálogo de aplicaciones de Windows de Microsoft y de otros proveedores ya preparadas que Intune puede mantener actualizadas. Sin embargo, el catálogo solo incluye las aplicaciones que Microsoft ha preparado, y Microsoft no garantiza que se añada una aplicación solicitada.
Las aplicaciones fuera del catálogo, las aplicaciones personalizadas e internas y los tenants sin Enterprise App Management siguen pasando por el proceso estándar de Win32.
En cada nueva versión, ese proceso suele ser así:
Descarga el instalador del proveedor y confirma que es la versión y la arquitectura correctas.
Encuentra los comandos de instalación y desinstalación silenciosas. Intune requiere que las aplicaciones Win32 se instalen sin interacción del usuario, así que alguien tiene que averiguar qué modificadores admite cada instalador.
Empaqueta el instalador como un archivo .intunewin con la herramienta Microsoft Win32 Content Prep Tool.
Escribe reglas de detección para que Intune pueda confirmar que la aplicación se instaló correctamente.
Configura la sustitución para que la nueva versión reemplace la anterior.
Prueba el paquete en un dispositivo de repuesto o en una máquina virtual antes de que llegue a los usuarios.
Asigna la aplicación a los grupos correctos.
Verifica la implementación y soluciona los problemas de los dispositivos que fallaron.
Luego, el proveedor lanza otra actualización y el ciclo vuelve a empezar. Multiplica esos pasos por cada aplicación de terceros del entorno y por cada versión que lanza cada una, y la implementación de aplicaciones Win32 en Intune se convierte en una acumulación constante de trabajo pendiente. Esa acumulación es donde lo «disponible» pasa a convertirse en semanas.
Qué necesita un proceso de aplicación de parches de terceros más rápido
El informe de J.P. Morgan recomienda que las organizaciones ejecuten las versiones más recientes del software y acorten los plazos de prueba y despliegue de parches. Para las aplicaciones de terceros en Intune, eso se reduce a unos pocos requisitos operativos:
Un inventario actualizado de aplicaciones de terceros. Toda decisión sobre parches empieza por saber qué aplicaciones y versiones se están ejecutando en qué dispositivos.
Fuentes de instaladores fiables y verificadas. Obtener instaladores de fuentes verificadas reduce el riesgo de desplegar un paquete manipulado o malicioso.
Empaquetado automatizado. Los comandos de instalación y desinstalación silenciosas, las reglas de detección y la sustitución de versiones deben generarse automáticamente para cada versión, sin scripts escritos manualmente.
Detección automática de nuevas versiones. Cuando un proveedor lanza una actualización, el nuevo paquete debe crearse sin esperar a que alguien se dé cuenta del lanzamiento.
Pruebas automatizadas y análisis de seguridad antes de la implementación. Probar cada compilación en una máquina limpia elimina una de las principales razones por las que los equipos retrasan las actualizaciones.
Despliegue por fases. Implementarlo primero en un grupo piloto limita el impacto si una actualización sí llega a causar problemas.
Controles para el usuario final. Los aplazamientos, los avisos de reinicio y los períodos de gracia permiten implementar las actualizaciones sin interrumpir a nadie en mitad de una tarea.
Estado de la implementación y visibilidad para auditorías. Los informes por dispositivo confirman que cada parche se aplicó realmente y dejan un registro para auditorías.
Preguntas para medir tu ventana de parches de terceros
Antes de cambiar herramientas o procesos, ayuda saber en qué punto está hoy tu equipo. Estas preguntas muestran lo amplia que es realmente tu ventana de exposición:
¿Cuántos días pasan entre una versión publicada por un proveedor y la asignación en Intune para tus 10 aplicaciones de terceros principales? Este número es tu ventana real de parcheo y a menudo es más larga de lo que los equipos esperan.
¿Cuántas personas de tu equipo pueden empaquetar correctamente una aplicación Win32? Si la respuesta es una o dos, cada actualización depende de su disponibilidad.
¿Cuándo fue la última vez que retrasaste una actualización porque no se habían terminado las pruebas? Los retrasos frecuentes apuntan a un cuello de botella en las pruebas, no en la programación.
¿Puedes demostrar que un parche llegó a todos los dispositivos? Sin confirmación por dispositivo, una actualización que parece completada aún puede dejar expuestos los endpoints.
Cómo el empaquetado agéntico acorta el camino desde la publicación hasta la implementación
El informe de J.P. Morgan señala algo fácil de pasar por alto entre tantas advertencias: las mismas herramientas de IA que se usan para encontrar y explotar vulnerabilidades también pueden ayudar a corregirlas. El empaquetado agéntico aplica esa idea a la parte más lenta del parcheo de terceros.
En un flujo de trabajo de empaquetado con agentes, los agentes de IA se encargan de los pasos repetitivos del empaquetado de aplicaciones de Intune. Leen el instalador, determinan los comandos de instalación y desinstalación silenciosas, crean el paquete y generan la lógica de detección. Después, cada compilación se prueba en una máquina limpia, y los resultados se envían a un administrador para su revisión antes de que se publique nada en Intune.
Descubre el packaging agentic en acción el 21 de octubre
Un parche que ya existe solo es tan útil como el tiempo que tarda en llegar a todos los dispositivos. Para las aplicaciones de terceros en Intune, gran parte de ese tiempo se dedica al empaquetado.
El empaquetado agéntico elimina el trabajo repetitivo de cada versión, para que las nuevas versiones puedan pasar por las pruebas y avanzar a una implementación por fases sin quedarse en cola.
Splashtop organiza un webinar de 30 minutos, “Del empaquetado manual al agéntico: simplifica la implementación de aplicaciones con Microsoft Intune”, el 21 de octubre a las 8:00 a. m. PT / 11:00 a. m. ET. Microsoft MVP Maxime Guillemin y Brandon Shopp, Head of Product de Splashtop, explicarán cómo la IA y los flujos de trabajo agénticos reducen el esfuerzo y los errores de empaquetado, e incluirán una demostración del empaquetado agéntico en acción.