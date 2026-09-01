Del empaquetado manual al empaquetado agentic: simplifica la implementación de aplicaciones con Microsoft Intune
Fecha: 14 de octubre de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duración: 30 minutos
El empaquetado de aplicaciones no debería ralentizar la implementación de software. Sin embargo, para muchos equipos de Microsoft Intune, empaquetar, probar y solucionar problemas de aplicaciones sigue requiriendo horas de trabajo manual. Las actualizaciones retrasadas amplían la ventana de exposición a vulnerabilidades críticas, lo que aumenta el riesgo de seguridad.
Únete a Microsoft MVP Maxime Guillemin y a Brandon Shopp, Head of Product de Splashtop, para descubrir cómo la IA y los flujos de trabajo agénticos están simplificando el empaquetado de aplicaciones y ayudando a los equipos de TI a dedicar menos tiempo al trabajo manual y repetitivo.
Descubre cómo los enfoques emergentes para el empaquetado de aplicaciones pueden reducir el esfuerzo manual, minimizar los errores de empaquetado y corregir vulnerabilidades más rápido.
Lo que aprenderás:
Cómo la IA y los flujos de trabajo agénticos están simplificando el empaquetado de aplicaciones y mejorando el tiempo de aplicación de parches.
Cómo un enfoque más automatizado puede complementar tus flujos de trabajo de Microsoft Intune y reforzar tu postura de seguridad.
Formas prácticas de reducir el esfuerzo y los errores de empaquetado, incluida una mirada al empaquetado agentic en acción
Descubre cómo es la próxima generación de empaquetado de aplicaciones y cuánto tiempo podría recuperar tu equipo de TI.