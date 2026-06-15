Soluciones de acceso remoto seguro para empresas de todos los tamaños

Estas son las soluciones de acceso remoto seguro que pueden utilizar empresas de todos los tamaños.
Hoy en día, casi una quinta parte de todos los trabajos se desempeña completamente a distancia.Para estos puestos, querrás tener garantías de que los trabajadores remotos puedan acceder a los ordenadores de la oficina y que sea lo más seguro posible.Entonces, ¿sabes cuál es el mejor conjunto de soluciones de acceso remoto seguro? Splashtop ofrece un conjunto integral de soluciones de acceso remoto para empresas, equipos y enseñanza. A continuación, te explicaremos los diferentes problemas que resuelve Splashtop y cómo este software puede ayudarte en tu trabajo en el futuro.
Control de escritorio remoto
Uno de los usos más comunes de una solución de acceso remoto tan segura es acceder a tu PC de trabajo desde cualquier ubicación. Splashtop te permite tener una visibilidad completa de tu escritorio remoto y controlarlo como si el ordenador estuviera contigo en la habitación.
Splashtop tiene una latencia muy baja. Esto significa que estás disfrutando de una conexión de vídeo y audio en tiempo real y que no notarás ninguna ralentización. Incluso promete una transmisión de calidad Full HD/4K de hasta 60 fotogramas por segundo.
Podrás tomar el control total de un ordenador remoto Windows, Mac o Linux desde otro ordenador, teléfono móvil, tableta y Chromebook. Nada te impide acceder remotamente solo a determinadas aplicaciones. Accederás al propio ordenador, por lo que tienes pleno acceso a todas las herramientas que normalmente tendrías en tu ordenador principal de trabajo y a toda la potencia de procesamiento de ese ordenador, incluso si estás accediendo a distancia desde una tableta, un teléfono o un Chromebook.
En última instancia, puedes transferir datos entre tu ordenador de trabajo y tu dispositivo local, así como imprimir documentos de forma remota. Esto te ayuda a trabajar entre estos dos ordenadores con facilidad, sin necesidad de una solución cloud u otro método de transferencia de archivos.
Para garantizar la seguridad de este sistema, Splashtop dispone de diferentes elementos de seguridad. Entre ellos se encuentran:
Verificación en dos pasos: impide el inicio de sesión a menos que se confirme la identidad.
Registro de conexiones: para realizar un seguimiento de quién accede a qué máquinas y cuándo.
Autenticación de dispositivos: Para evitar el acceso de dispositivos no autorizados.
Con Splashtop Enterprise, también puedes incorporar un SSO en tu experiencia Splashtop para lograr mayor seguridad y comodidad. Por lo tanto, puedes iniciar sesión en esta y otras ubicaciones utilizando un nombre de usuario y contraseña. Luego elimina la necesidad de recordar muchas contraseñas diferentes al mismo tiempo.
Accede a hardware y software especializado desde cualquier lugar
A veces, necesitas acceder a una ubicación con hardware o software especializado. Algunos ejemplos de ello incluyen software de edición de audio y vídeo, modelado 3D y otras aplicaciones que requieren muchos recursos. Utilizando Splashtop, se puede acceder a los ordenadores con tan solo hacer clic en un botón. Esto garantiza que la gente pueda seguir utilizando cualquier software caro que hayas instalado en los dispositivos sin tener otra licencia para el software en su ordenador personal.
Incluso pueden hacerlo cuando no puedan acceder al edificio donde se encuentran los ordenadores. Esto hace que Splashtop sea ideal para profesionales de los medios de comunicación y el ocio, así como para arquitectos, sanitarios, contables, empleados del gobierno y más. Entre los ejemplos de la utilidad de todo esto se incluyen:
Trabajo nocturno: a veces, necesitas hacer cosas fuera del horario habitual de trabajo. Durante estas horas, los trabajadores pueden seguir con su trabajo accediendo a distancia a sus ordenadores sin necesidad de acceder al edificio físico.
Enfermedad: Debido a una enfermedad concreta o a contratiempos como una pandemia, podrías verte obligado a cerrar tus instalaciones.Al permitir el acceso remoto, puedes garantizar que los empleados sigan siendo productivos y no se sientan presionados para acudir a la oficina cuando no se sientan bien.
Igualdad de acceso: Algunas personas pueden querer utilizar las instalaciones pero tienen restricciones de acceso, por ejemplo, una diversidad funcional.El acceso remoto seguro les permite utilizar el hardware y el software sin estar físicamente en el mismo espacio.
Aprendizaje a Distancia
El acceso remoto significa que los estudiantes pueden acceder a los ordenadores de la sala de ordenadores en universidades, colegios y centros educativos desde cualquier lugar.Pueden hacerlo incluso cuando de otro modo no tendrían acceso a ellos por cualquier razón.Esto abre la puerta a la enseñanza remota e híbrida. Al mismo tiempo, los docentes pueden acceder a sus ordenadores de la misma manera. Los miembros del profesorado pueden acceder a sus dispositivos, estén donde estén.Esto puede ser muy útil para editar material de enseñanza o realizar trabajos de forma remota. Splashtop también permite que los departamentos de TI tengan control sobre dichos sistemas. Esto significa que pueden administrar ordenadores de forma remota y resolver cualquier problema rápidamente.
Control de máquinas virtuales
Muchas grandes empresas, así como pequeñas empresas y otras empresas, utilizan máquinas virtuales (VM) con regularidad. Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto que te permiten iniciar sesión en estas máquinas virtuales mientras tienes la garantía de una seguridad potente. Uno puede iniciar sesión en estas máquinas virtuales a través de cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Splashtop se enorgullece de su UX de alta gama. La plataforma ofrece controles intuitivos y la conexión a una nueva máquina virtual mediante Splashtop es rápida y sencilla.
Alternativa VPN
Aunque las empresas suelen utilizarla para permitir el acceso a redes internas de forma remota, la tecnología VPN es antigua, carece de rendimiento y puede ser muy insegura. Y eso se cumple sobre todo en una era en la que cada vez más personas trabajan de forma remota, consumen el ancho de banda de una empresa y convierten a la empresa en un objetivo para los ciberdelincuentes. Splashtop es la alternativa ideal a la VPN porque es más fácil de configurar y gestionar y ofrece mejor rendimiento y seguridad.
Asistencia informática remota
Splashtop ofrece soluciones de asistencia informática remota para que los equipos de TI puedan tener acceso no supervisado a los ordenadores y dispositivos gestionados para gestionar, supervisar y prestar asistencia a distancia a los dispositivos internos. El departamento de TI también puede obtener acceso supervisado a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil (incluidos los dispositivos personales) para proporcionar asistencia remota ad hoc a cualquier dispositivo. Por último, Splashtop cuenta con el software de soporte remoto para MSP seguro, ideal para gestionar las máquinas de los clientes de forma remota.
Por qué Splashtop es seguro
Splashtop concibe la seguridad como uno de los pilares de una aplicación fiable. Con esto en mente, podemos asegurar que la aplicación Splashtop es una de las soluciones de software remotas seguras líderes en el mercado. Splashtop tiene certificación SOC 2 y cumple con muchos estándares de la industria y regulaciones de seguridad, que incluyen:
HIPAA
RGPD
PCI
CCPA
Splashtop también viene equipado con todas las funciones de seguridad que necesitas para mantener tus datos y tu privacidad a buen recaudo.
Soluciones de acceso remoto seguro de Splashtop
Con la información anterior, deberías hacerte una mejor idea de por qué las soluciones de acceso remoto seguro de Splashtop son las que mejor te vienen. Si deseas saber más, puedes comenzar con una prueba gratuita, no se necesita tarjeta de crédito.