Implementar aplicaciones debería ser un proceso sencillo: ejecutas el instalador y listo. Sin embargo, a menudo no es así. Cualquier aplicación de Windows que no sea un único MSI normalmente tiene que implementarse como una aplicación Win32, e Intune solo acepta aplicaciones Win32 como archivos .intunewin archivos. Para crear esos archivos, los administradores usan Intune Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe).
Aunque la herramienta es relativamente sencilla, pequeños errores, como una errata en el archivo de configuración, pueden hacer que las instalaciones fallen. Además, cada vez que sale una nueva versión de la aplicación, tienes que empezar el proceso desde cero.
Esta guía abarca la sintaxis completa de los comandos, todos los parámetros, cómo empaquetar aplicaciones MSI, EXE y PSADT, qué configurar después en Intune y cómo mantener los paquetes actualizados. Si es un tema nuevo para ti, empieza con nuestro resumen de qué es el empaquetado de aplicaciones.
Qué hace la herramienta de preparación de contenido Win32 de Intune
La herramienta Intune Win32 Content Prep Tool es una herramienta gratuita de línea de comandos de Microsoft que convierte los archivos de instalación de una aplicación al formato .intunewin y detecta algunos de los atributos que Intune necesita para determinar su estado de instalación. Este formato es necesario para que Intune instale aplicaciones Win32, por lo que a menudo es necesario convertirlas.
En el caso de los archivos de instalación MSI, la herramienta también lee del MSI la información que Intune necesita.
La herramienta comprime todo lo que hay en la carpeta de configuración, incluidas las subcarpetas, en un único archivo .intunewin archivo. Ese archivo contiene los archivos de configuración cifrados y la información necesaria para descifrarlos, así que guárdalo con tanto cuidado como los instaladores originales. Sin embargo, la herramienta solo crea el paquete; no escribe comandos de instalación ni reglas de detección, ni tampoco sube nada.
Lo que necesitas antes de empezar
Cuando uses la Intune Win32 Content Prep Tool, te conviene prepararte para garantizar un proceso fluido y eficiente. Asegúrate de tener lo siguiente antes de empezar a preparar las aplicaciones:
Una máquina Windows con .NET Framework 4.7.2; una estación de trabajo de empaquetado limpia te ayudará a evitar incluir archivos no relacionados en el paquete.
La herramienta Content Prep en sí, que puedes descargar desde el repositorio de GitHub de Microsoft como archivo .zip. La versión actual es la 1.8.7, y el archivo .zip contiene la herramienta, la licencia, un archivo readme y las notas de la versión.
Un instalador que admita la instalación silenciosa, ya que las aplicaciones Win32 implementadas mediante Intune deben instalarse sin interacción del usuario. Nuestras guías sobre instalaciones silenciosas de MSI e instalaciones silenciosas de EXE explican los modificadores de cada una.
Una aplicación de menos de 30 GB. Intune limita las aplicaciones Win32 a 30 GB cada una, así que las aplicaciones más grandes no se pueden implementar de esta forma.
Dispositivos de destino compatibles. Los dispositivos en los que realices la implementación deben ejecutar Windows Enterprise, Pro o Education, estar registrados o unidos a Microsoft Entra ID y estar inscritos en Intune.
Cómo crear un archivo .intunewin con la herramienta Content Prep Tool
Una vez que lo tengas todo listo, puedes usar la Content Prep Tool para crear archivos .intunewin archivos. Puedes hacerlo en unos pocos pasos:
Descarga y extrae la herramienta de GitHub en su propia carpeta (por ejemplo: C:\Tools\ContentPrep).
Crea una carpeta de origen que contenga solo el instalador y sus archivos auxiliares, como transformaciones MST, archivos de configuración o scripts (como C:\Packages\AppName). La herramienta empaqueta todos los archivos y subcarpetas de esta carpeta, así que tanto la herramienta como cualquier archivo no relacionado deben mantenerse fuera de ella.
Elige una carpeta de salida fuera de la carpeta de origen (como C:\Output). Si está dentro de la carpeta de origen, la siguiente ejecución empaquetará el antiguo .intunewin dentro del nuevo.
Ejecuta la herramienta. Puedes ejecutar IntuneWinAppUtil.exe sin parámetros, en cuyo caso te pedirá cada carpeta, o ejecutarlo en una sola línea. Ten en cuenta que las rutas con espacios requieren comillas:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
Comprueba la carpeta de salida para ver el nuevo .intunewin archivo. Asegúrate de mantener una carpeta de salida independiente para cada versión de la aplicación para que las versiones no se sobrescriban entre sí, especialmente con -q.
Si un archivo complementario debe ser referenciado por el comando de instalación, puedes colocarlo en una subcarpeta de la carpeta de origen y usar una ruta relativa, como licenses\license.txt.
Parámetros de línea de comandos de IntuneWinAppUtil
Cuando uses la herramienta Content Prep Tool, puedes establecer parámetros, como ejecutar en modo silencioso o dónde se almacenan los contenidos. Comprender estos parámetros de línea de comandos te da más control sobre la instalación y ayuda a garantizar una implementación sin problemas.
Los parámetros de la línea de comandos son:
Parámetro
Qué hace
-h
Muestra la ayuda de uso
-v
Muestra la versión de la herramienta (1.8.2 y posteriores)
-c <setup_folder>
Carpeta cuyo contenido completo va dentro del .intunewin
-s <setup_file>
El archivo de instalación, como setup.exe o setup.msi
-o <output_folder>
Dónde se escribe el .intunewin; se crea si no existe en modo silencioso
-a <catalog_folder>
Archivos de catálogo incluidos para el modo S de Windows 10
-q
Modo silencioso: sin mensajes, sobrescribe la salida existente
Todo lo de -q, además de no mostrar salida en la consola
Ten en cuenta que, si usas tanto -q como -qq, este último tendrá prioridad.
Además, la versión 1.8.2 añadió compatibilidad para redirigir la salida a un archivo de registro, lo que resulta útil cuando el empaquetado se ejecuta en un script. Por ejemplo:
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o . -q > test.log
Cómo empaquetar aplicaciones MSI, EXE y PSADT para Intune
Si quieres empaquetar una aplicación para Intune, el archivo de instalación dependerá del tipo de instalador. Como resultado, los instaladores MSI, EXE y PSADT tienen algunas diferencias clave. Ten en cuenta estos puntos clave al empaquetar tus aplicaciones:
Instaladores MSI
Cuando pasas un archivo .msi como archivo de configuración, la herramienta leerá de MSI la información que Intune necesita. Esto hace que los paquetes MSI sean los más fáciles de configurar. Si usa una transformación (.mst), asegúrate de ponerla en la misma carpeta de origen para que se incluya dentro del paquete. Nuestra guía de instalación silenciosa de msiexec explica los modificadores y las propiedades que debes usar en el comando de instalación.
Aunque los MSI son bastante fáciles de implementar sin empaquetarlos como Win32, a veces sigue siendo necesario empaquetarlos. El tipo MSI de línea de negocio de Intune solo permite un argumento de línea de comandos, así que cualquier cosa más compleja requiere Win32.
Instaladores EXE
Si necesitas pasar un archivo .exe como archivo de configuración, tendrás que establecer manualmente los comandos de instalación y desinstalación en Intune, junto con las reglas de detección, ya que la herramienta solo lee los detalles de la aplicación de los archivos MSI. Los modificadores silenciosos dependen del framework con el que se creó el instalador, como Inno Setup, NSIS o InstallShield. Nuestra guía de instalaciones silenciosas de EXE explica cómo encontrarlos.
Paquetes de PSADT
Si usas un paquete de PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT), te conviene ejecutar la herramienta en toda la carpeta de implementación. Desde ahí, usa Invoke-AppDeployToolkit.exe como archivo de instalación, para que toda la carpeta del toolkit (incluidos Files, Config y el módulo) se incluya en el archivo .intunewin.
Por ejemplo, puede verse así:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
Qué configurar en Intune después de crear el archivo .intunewin
Después de que se cree el archivo .intunewin archivo, todavía tendrás que configurar Intune para establecer reglas de detección, reglas de requisitos, etc. Ve a Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32) y sube el archivo .intunewin archivo y, a continuación, realiza las configuraciones necesarias. Usa la versión más reciente de Content Prep Tool, ya que Intune muestra una advertencia cuando un paquete se ha creado con una versión anterior.
Puedes encontrar una guía más detallada en Microsoft Learn. Si implementas aplicaciones desde el repositorio de WinGet, consulta cómo implementar aplicaciones de WinGet con Intune.
Comandos de instalación y desinstalación
Los comandos de instalación y desinstalación le indican a Intune cómo ejecutar el instalador. El comando de instalación puede ser una línea de comandos, como ApplicationName.exe /quiet, o un script de PowerShell cargado de hasta 50 KB. Llamar a powershell.exe en cualquiera de los dos campos de comando inicia PowerShell de 32 bits, así que usa
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe cuando necesites 64 bits. El comando de desinstalación no expande las variables de entorno, así que, si las necesitas, incluye un script contenedor en el paquete.
Cuando el instalador termina, su código de salida indica a Intune si se completó correctamente (0), si necesita un reintento (1618) o si necesita reiniciarse para completarse (3010 o 1641). Puedes revisar y editar cómo Intune trata cada código de retorno cuando creas la aplicación. Un código de reintento activa hasta tres intentos, con intervalos de cinco minutos.
Reglas de requisitos
Las reglas de requisitos determinan si un dispositivo debe recibir la aplicación. Cada aplicación necesita una arquitectura del sistema operativo y una versión mínima del SO, y opcionalmente puedes configurar espacio en disco, memoria, procesadores lógicos y velocidad de la CPU. También puedes añadir reglas que comprueben archivos, valores del registro o el resultado de un script de PowerShell.
Reglas de detección
Con las reglas de detección, estableces los parámetros para cómo Intune decide que la aplicación está instalada. Debes establecer al menos una regla de detección y todas las reglas deben cumplirse para que Intune detecte la aplicación como instalada.
Hay cuatro tipos de reglas de detección:
Código de producto MSI (la Content Prep Tool guarda el código en el paquete, e Intune lo completa cuando creas esta regla)
Archivo o carpeta
Registro
Script de PowerShell personalizado (el script debe finalizar con 0 y escribir en STDOUT para verificar la instalación; cualquier salida en STDERR hará que no se considere instalado)
Errores comunes que hacen que fallen las instalaciones de aplicaciones Win32
Instalar aplicaciones Win32 en Intune puede presentar algunos desafíos, incluso si sigues cada paso. Si te encuentras con problemas inesperados, como que la instalación de una aplicación Win32 falle sin explicación, puedes seguir estos pasos de solución de problemas para identificar y corregir errores.
Los errores comunes incluyen:
Empaquetar más que la aplicación: Cuando empaquetas el archivo, la herramienta comprime todo lo que hay en la carpeta de origen. Esto puede incluir accidentalmente una copia de la herramienta, paquetes antiguos o archivos no relacionados en el archivo .intunewin, inflando el paquete.
Escribir la salida en la carpeta de origen: Si la carpeta de salida está dentro de la carpeta de origen, la siguiente compilación empaqueta el archivo .intunewin anterior dentro del nuevo.
Un instalador que no es silencioso: Intune está diseñado para admitir instalaciones silenciosas y no admite instalaciones interactivas. Las soluciones alternativas como ServiceUI no son compatibles, así que, en el mejor de los casos, pueden ser poco fiables. Asegúrate de probar el comando de instalación desde un símbolo del sistema elevado antes de empaquetarlo.
Una regla de detección que no coincide con lo que escribe el instalador: A veces, la instalación puede completarse correctamente mientras Intune la reporta como ausente. Aquí es donde entran en juego las reglas de detección, ya que puedes ajustarlas para detectar las especificaciones de la aplicación.
Instalaciones en contexto de usuario que necesitan derechos de administrador: Si una aplicación Win32 dirigida al usuario necesita permisos que el usuario estándar no tiene, fallará. Es importante asegurarte de que la instalación se ejecute con los permisos necesarios para completarse correctamente.
Instaladores grandes que superan el tiempo de espera: Las instalaciones excepcionalmente grandes pueden tardar demasiado y agotar el tiempo de espera. El tiempo de instalación predeterminado es de 60 minutos, pero puedes configurarlo hasta 24 horas, así que puede que tengas que ajustar el límite de tiempo para aplicaciones más grandes.
Una copia obsoleta de la herramienta: Si usas una herramienta obsoleta para empaquetar tus aplicaciones, Intune la marcará. Mantén Content Prep Tool actualizada, ya que las versiones más recientes corrigen errores, como el fallo de una versión anterior con archivos de más de 4 GB.
Si necesitas más ayuda, siempre puedes consultar la página de MicrosoftTroubleshoot Win32 app issues para hacer un diagnóstico a nivel de registro.
Cómo actualizar una aplicación Win32 cuando se lanza una nueva versión
Cuando se lanza una nueva versión de una aplicación, querrás actualizar tus endpoints rápidamente. Sin embargo, cada archivo .intunewin está vinculado a una sola versión del instalador, por lo que no hay un botón sencillo de «actualizar»: cada nueva versión implica crear y configurar un nuevo paquete.
Vuelve a compilar el paquete para la nueva versión
Cuando quieras actualizar una aplicación Win32, tendrás que volver a crear el paquete para la nueva versión. Puedes hacerlo en unos sencillos pasos:
Sustituye el instalador en la carpeta de origen o crea una carpeta nueva para cada versión nueva.
Ejecuta la herramienta Content Prep Tool para crear un nuevo .intunewin archivo usando la carpeta de origen.
Crea la nueva aplicación Win32 en Intune y actualiza todo lo específico de la versión, como el comando de instalación, la regla de detección y las reglas de requisitos.
Prueba la nueva versión en un grupo piloto de dispositivos antes de implementarla en un grupo más amplio.
Cada vez que una aplicación se actualice, tendrás que repetir este proceso en cada versión. En el caso de las aplicaciones que se actualizan mensualmente, esto puede convertirse en un proceso largo y repetitivo.
Cómo funciona la sustitución de aplicaciones en Intune
La sustitución vincula la nueva aplicación con la que reemplaza, para que Intune sepa que debe actualizar o eliminar la versión anterior en lugar de dejar ambas instaladas.
Para actualizar una aplicación en el mismo lugar, puedes desactivar «Desinstalar la versión anterior». Al activar esta opción, se envía un comando de desinstalación a la aplicación anterior para que se sustituya por la nueva. Ten en cuenta que, si el nuevo instalador actualiza la versión anterior por sí solo, no hace falta desinstalarla.
Una relación de sustitución puede incluir hasta 10 aplicaciones, y cada aplicación vinculada en la cadena cuenta. Puedes consultar los pasos de configuración para la sustitución de aplicaciones en la página de MicrosoftAgregar sustitución de aplicaciones Win32.
Cómo automatizar el empaquetado de aplicaciones Win32 para Intune
El empaquetado de aplicaciones Win32 para Intune puede llevar mucho tiempo, especialmente si tienes varias aplicaciones con actualizaciones recurrentes. Por suerte, el empaquetado de aplicaciones con IA puede quitarle gran parte de ese trabajo a tu equipo. Y eso nos lleva a Splashtop Agentic Packr, una herramienta de empaquetado e implementación de aplicaciones impulsada por IA.
Splashtop Agentic Packr puede empaquetar, validar e implementar aplicaciones mediante Microsoft Intune, SCCM y más, sin el trabajo manual que normalmente se requiere. Como está basado en PSADT, los equipos de TI pueden abrir, revisar y ajustar cualquier paquete, y revisan los resultados de las pruebas antes de que se publique nada.
Splashtop Agentic Packr cubre todos los pasos clave para la preparación y el empaquetado de contenido, incluidos:
Creación del paquete: Splashtop Agentic Packr analiza el instalador y crea un paquete PSADT y un paquete de Intune. Esto puede crearse a partir de un ID de WinGet o Chocolatey, de su catálogo verificado o de tu propio instalador, según las necesidades de tu organización.
Reglas de detección: La IA escribe reglas de detección para cada aplicación para verificar que se haya instalado correctamente.
Pruebas: Cada paquete se prueba en una máquina virtual limpia y se somete a un análisis de seguridad antes de publicarse. Los equipos de TI reciben una tarjeta de puntuación de control de calidad y registros para revisar cada aplicación y actualización antes de su lanzamiento.
Publicación: Puedes conectar un tenant de Intune con conexión Express para publicar aplicaciones directamente mientras recibes el estado de implementación por dispositivo.
Nuevas versiones: Cuando hay disponible una nueva versión de la aplicación, Splashtop Agentic Packr la detecta y crea automáticamente paquetes actualizados, lo que elimina la necesidad de crear manualmente nuevos paquetes para cada versión.
Deja de reconstruir archivos .intunewin manualmente
Aunque la herramienta Win32 Content Prep Tool funciona bien para crear paquetes, eso es solo el principio. Los equipos de TI aún tienen que dedicar horas a trabajar en reglas de detección, pruebas y crear nuevos paquetes para cada actualización.
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