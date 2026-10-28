Instalar una sola aplicación puede parecer un proceso sencillo, pero instalar la misma aplicación en cientos de dispositivos es mucho más complicado. Cada aplicación debe estar preparada para instalarse de la misma manera en todos los dispositivos, sin avisos ni interrupciones para los usuarios.
Aquí es donde entra el empaquetado de aplicaciones, con el que preparas un instalador de software para poder implementarlo en los dispositivos de una organización. Las organizaciones suelen implementar aplicaciones con herramientas como Microsoft Intune y SCCM, pero cada aplicación tiene que empaquetarse antes de que esas herramientas puedan distribuirla, así que es importante saber qué implica el empaquetado y cómo funciona.
Teniendo esto en cuenta, veamos el empaquetado de aplicaciones: qué incluye un paquete, cómo funciona y los retos a los que puede enfrentarse.
¿Qué es el empaquetado de aplicaciones?
El empaquetado de aplicaciones es el proceso de preparar un instalador de software para que pueda implementarse en varios dispositivos sin requerir interacción del usuario. Un paquete incluye el instalador junto con los comandos para instalarlo de forma silenciosa y desinstalarlo si es necesario, cualquier ajuste o personalización y una forma de confirmar que la instalación se realizó correctamente.
Con un empaquetado de aplicaciones adecuado, cada dispositivo conectado recibe la misma versión y configuración de la aplicación, sin que haya un usuario al teclado para configurar manualmente y aprobar todo en cada dispositivo. Esto garantiza una experiencia coherente en toda la empresa, a la vez que ahorra tiempo y mejora la eficiencia. Por ejemplo, TI puede empaquetar un lector de PDF para que se instale de forma silenciosa en todos los portátiles, con las actualizaciones automáticas desactivadas y la configuración predeterminada de la empresa aplicada.
Qué incluye un paquete de aplicaciones
El empaquetado de aplicaciones contiene algunos elementos que ayudan a garantizar una implementación uniforme en todos los dispositivos. Esto incluye:
1. El instalador
Este es el archivo de configuración del proveedor, normalmente en formato de instalador MSI o EXE. Aunque los instaladores MSI siguen un conjunto estándar de opciones de línea de comandos, los instaladores EXE pueden variar según el proveedor, por lo que pueden requerir más investigación para empaquetarse correctamente. Para conocer los comandos exactos, consulta nuestras guías sobre instalaciones silenciosas de MSI y instalaciones silenciosas de EXE.
2. Comandos de instalación y desinstalación silenciosas
Una capacidad clave de un paquete de aplicaciones es instalar y desinstalar aplicaciones sin pedir confirmación a los usuarios ni interrumpir el trabajo. Los comandos de instalación y desinstalación silenciosa son modificadores de línea de comandos que ejecutan el instalador sin solicitar confirmación y lo eliminan limpiamente, para que el paquete pueda ejecutarse de forma no supervisada.
3. Instalar lógica y personalizaciones
Las empresas suelen tener reglas y configuraciones específicas para sus aplicaciones. La lógica de instalación y los scripts de personalización pueden ejecutar la instalación y aplicar la configuración, como añadir claves de licencia o activar o desactivar las actualizaciones automáticas. Los equipos de TI suelen usar envoltorios como PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) para controlar lo que ven los usuarios, como avisos o recordatorios para reiniciar después de la instalación.
4. Una regla de detección
No quieres instalar la misma aplicación una y otra vez. Una regla de detección comprueba si una aplicación ya está instalada, por ejemplo, verificando versiones de archivos, claves del registro o el código de producto MSI. Sin una buena regla de detección, los usuarios pueden encontrarse con reinstalaciones innecesarias o falsos errores.
5. El formato de implementación
No todas las aplicaciones se implementan de la misma manera. Por ejemplo, las aplicaciones Win32 de Microsoft Intune deben prepararse con la Microsoft Win32 Content Prep Tool, que convierte los archivos de instalación al formato .intunewin que acepta Intune. SCCM utiliza su propio modelo de aplicación, y Windows también cuenta con el formato de paquete MSIX más reciente. Usar el formato correcto es necesario para que las instalaciones se completen correctamente.
Cómo empaquetar una aplicación
Empaquetar una aplicación no es tan sencillo como coger unos cuantos archivos y meterlos en una carpeta. Los paquetes tienen requisitos y normas específicos que deben incluir, por lo que es necesario seguir estos pasos:
Recopila los requisitos: Primero, tendrás que saber qué requiere tu paquete. Comprueba qué versión de la aplicación necesitas, quién la necesita, cualquier clave de licencia, la configuración necesaria y cualquier otro requisito previo.
Obtén el instalador e investígalo: A continuación, descarga el instalador del proveedor e inspecciónalo. Te convendrá identificar su tipo y luego encontrar sus modificadores de instalación y desinstalación silenciosas (ya sea en la documentación del proveedor o mediante pruebas).
Crea la lógica de instalación: Una lógica de instalación adecuada ayuda a garantizar que todo se implemente correctamente. Escribe el script de instalación y desinstalación, aplica personalizaciones y define cómo se notifica a los usuarios y si pueden posponerlo, para que todas tus directrices queden establecidas.
Crea la regla de detección: La detección es importante para verificar las instalaciones y evitar reintentos innecesarios. Configura una regla sobre cómo la herramienta de implementación confirmará que la aplicación está instalada, por ejemplo, mediante la versión del archivo, una clave del registro o el código de producto MSI.
Prueba antes de la implementación: Las pruebas son esenciales para garantizar que todo funcione según lo previsto y detectar problemas antes de que afecten a los usuarios. Instala, verifica y desinstala el paquete en una máquina de prueba limpia para asegurarte de que se puede agregar y eliminar correctamente. Las pruebas de compatibilidad de aplicaciones también son importantes para garantizar que no entre en conflicto con las aplicaciones que ya utilizas.
Prepáralo para tu herramienta de implementación: Si todo está correcto, puedes preparar el paquete para la implementación. Convierte el paquete al formato de la herramienta de implementación, como un archivo .intunewin para Intune, e introduce los datos de la aplicación.
Haz una prueba piloto y luego despliega: Por último, es hora de implementar el paquete. Empieza con un pequeño grupo de dispositivos para comprobar los resultados e identificar problemas, y luego amplíalo a grupos más grandes si todo va bien.
Cuando salga una nueva actualización, tendrás que repetir los pasos del 2 al 7 para implementarla en todos los dispositivos.
Empaquetado de aplicaciones vs. reempaquetado vs. implementación
También tenemos que entender la diferencia entre el empaquetado y el reempaquetado, y en qué se diferencian ambos de la implementación de aplicaciones. Aunque a primera vista puedan parecer sinónimos, hay algunas diferencias clave que importan en los despliegues de aplicaciones.
Empaquetado
El empaquetado de aplicaciones prepara el instalador del proveedor para ejecutarse en modo silencioso en todos los dispositivos y dentro de tu configuración. Esto suele implicar el uso de un script para garantizar que se implemente según las reglas de la organización, pero el instalador del proveedor sigue realizando la instalación real.
Reempaquetado
Con el reempaquetado, la organización captura los cambios que un instalador realiza en una máquina de prueba, como archivos y entradas del registro, y los reconstruye en un nuevo instalador. Esto se utiliza cuando un instalador no puede ejecutarse de forma silenciosa ni personalizarse de ninguna otra manera. Sin embargo, muchos equipos prefieren usar el instalador original y encapsularlo en un script en lugar de reempaquetarlo, ya que eso es más fácil de mantener en las actualizaciones.
Despliegue
La implementación se produce después de que la aplicación se ha empaquetado. Esto utiliza una herramienta como Intune o SCCM para implementar la aplicación en todos los dispositivos conectados. El proceso de implementación también incluye elegir qué dispositivos reciben la aplicación, el orden en que la reciben y cuándo se implementan las actualizaciones, así como hacer un seguimiento de la instalación para garantizar que todo se complete correctamente. En resumen, el empaquetado prepara la aplicación, mientras que la implementación la entrega a los dispositivos que la necesitan.
Por qué es difícil seguir el ritmo del empaquetado de aplicaciones
Aunque el empaquetado de aplicaciones es fundamental, también puede ser difícil seguirle el ritmo. Cuando las empresas implementan varias aplicaciones y actualizaciones en grandes entornos de endpoints, es fácil quedarse atrás, lo que puede dejar parches críticos atascados en una cola y generar riesgos de ciberseguridad. De hecho, hay varias razones por las que el empaquetado de aplicaciones puede generar cargas y acumulaciones de trabajo continuas, entre ellas:
Las actualizaciones reinician el trabajo: Cada vez que sale una nueva versión de una aplicación, necesita un nuevo paquete, una nueva prueba y una regla de detección actualizada. Por tanto, la carga de trabajo crece con la cantidad de aplicaciones, no solo con las nuevas solicitudes.
Los instaladores no son consistentes: los instaladores EXE de distintos proveedores pueden usar distintos modificadores, y algunos incluso cambian de comportamiento entre versiones. Esta falta de uniformidad puede provocar retrasos, ya que investigar cada uno puede llevar tiempo.
Las pruebas requieren tiempo y máquinas limpias: Probar aplicaciones puede llevar tiempo, pero es necesario. Omitir las pruebas puede provocar instalaciones fallidas, bucles de reinstalación y tickets al servicio de asistencia, lo que puede costar aún más tiempo y causar más retrasos.
El conocimiento se concentra en unas pocas personas: Las organizaciones a menudo solo tienen una o dos personas que gestionan el empaquetado de aplicaciones. Cuando una sola persona se encarga de todos los pasos y correcciones del empaquetado, las cosas pueden ralentizarse mucho cuando está ocupada.
Cómo la IA está cambiando el empaquetado de aplicaciones
La IA está empezando a cambiar el empaquetado de aplicaciones. Lo que antes era un proceso manual que llevaba mucho tiempo ahora puede hacerse rápidamente con agentes impulsados por IA. La IA puede encargarse de muchos pasos manuales, como leer el instalador, redactar la lógica de instalación y las reglas de detección, y probar el paquete, ahorrando tiempo y manteniendo la aprobación final en manos humanas. Para ver cómo funciona, lee nuestra guía sobre el empaquetado de aplicaciones con IA.
Esto nos lleva a Splashtop Agentic Packr, una herramienta impulsada por IA que ayuda a los equipos de TI a empaquetar, validar, proteger e implementar aplicaciones de Windows a través de Microsoft Intune, con paquetes para la implementación con SCCM. Con ella, los equipos de TI pueden preparar aplicaciones para la implementación rápidamente, al tiempo que liberan tiempo para otras tareas urgentes.
Splashtop Agentic Packr recorre todo el proceso de empaquetado de aplicaciones, incluida la lectura del instalador, la creación de un paquete PSADT con reglas de detección, la prueba del paquete en una VM limpia, la ejecución de un análisis de seguridad y su preparación para la implementación. Sin embargo, los administradores siguen tomando las decisiones finales y reciben una tarjeta de puntuación de control de calidad y registros para revisar los resultados antes de que se publique el paquete.
Empaqueta aplicaciones de Windows más rápido con Splashtop Agentic Packr
Cuando implementas aplicaciones en varios dispositivos, necesitas un proceso de instalación coherente y fiable. Pero, dado que cada aplicación y actualización requiere empaquetado, esto puede llevar tiempo y retrasar las actualizaciones.
El empaquetado de aplicaciones con agentes puede mejorar el proceso al automatizar el empaquetado, las pruebas y mucho más. Con Splashtop Agentic Packr, los equipos pueden automatizar el empaquetado, la implementación, las pruebas y las actualizaciones de aplicaciones, sin sacrificar la visibilidad ni el control.
¿El resultado? Paquetes más uniformes, pruebas fiables y menos tiempo dedicado a investigar modificadores y escribir scripts.
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