Cómo puede ofrecer TI un soporte eficaz en un mundo BYOD

No cabe duda de que el trabajo híbrido ha llegado para quedarse, ya que empresas de todos los tamaños siguen permitiendo a sus empleados trabajar en la oficina, en casa y en cualquier otro lugar que elijan.
Un elemento central del trabajo híbrido es BYOD (tráete tu dispositivo). Los empleados lo ven como fundamental para la productividad y la satisfacción laboral, ya que el uso de cualquier dispositivo que elijan les aporta flexibilidad y autonomía. De hecho, como destacamos en esta reciente publicación de blog, el 66 % de los trabajadores elegiría una empresa que ofreciera a los empleados la posibilidad de elegir el dispositivo informático en lugar de una que no lo hiciera.
Pero cuando un empleado tiene un problema con su dispositivo personal o con una aplicación que se ejecuta en él, necesita el mismo nivel de asistencia que tu departamento de TI/ayuda proporciona para los dispositivos gestionados por la empresa. Esto supone una nueva carga de apoyo para los informáticos. La mayoría de los equipos informáticos disponen de una herramienta de asistencia remota que permite acceder a los ordenadores gestionados, pero eso no da respuesta a todas las instancias BYOD remotas que se utilizan hoy en día.
Para apoyar con éxito las necesidades BYOD de los trabajadores remotos, debes tener la capacidad en tiempo real de apoyar a distancia cualquier dispositivo en caso de dificultad técnica.
La asistencia ilimitada y a la carta hace del BYOD una propuesta ganadora
La función de soporte asistido de las soluciones de soporte remoto de Splashtop es una forma avanzada de soporte bajo demanda que te permite dar soporte a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. La asistencia presencial permite a los técnicos informáticos acceder instantáneamente a un ordenador o dispositivo móvil remoto mientras el usuario está presente.
Esto significa que puedes prestar asistencia a cualquier usuario final en su dispositivo de trabajo o personal, incluidos dispositivos Windows, Mac, iOS y Android, en el momento en que necesite ayuda. Con la asistencia asistida, los equipos de ayuda simplemente toman el control del dispositivo del usuario final para solucionar los problemas, igual que lo harían en persona (control remoto de dispositivos Windows, Mac y Android, vista remota de iOS).
Las organizaciones que utilizan la función de soporte asistido de Splashtop han citado varias ventajas de su uso, entre ellas:
Amplia compatibilidad con todo tipo de dispositivos, incluidos los móviles
Mayor apoyo al trabajo a distancia / híbrido por parte de TI
Mayores índices de productividad de los empleados y un servicio de ayuda más rápido, incluso para los dispositivos personales
Ejecutar el soporte asistido de Splashtop es fácil
Tanto los informáticos como los empleados han adoptado Splashtop por su sencillez. Un empleado sólo tiene que generar un código de sesión único de 9 dígitos y dar al personal de tu servicio de asistencia el código de acceso. El técnico puede utilizar el código para conectarse al dispositivo del empleado, tomando instantáneamente el control del mismo para hacer cosas como transferir archivos, imprimir a distancia, chatear, compartir pantallas y mucho más. Mejor aún, todo esto ocurre a través de sofisticada infraestructura de seguridad.
Para las organizaciones de cualquier tamaño, la asistencia ilimitada y bajo demanda BYOD es un enfoque que cambia las reglas del juego para garantizar que todos tus trabajadores puedan seguir siendo productivos -en cualquier lugar y en cualquier momento- utilizando los dispositivos con los que mejor trabajan.
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Si quieres poder dar soporte remoto a cualquier dispositivo bajo demanda, entonces Splashtop Remote Support es la solución ideal para ti.