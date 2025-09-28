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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Análisis de la Semana - "Esta es la mejor aplicación de Escritorio Remoto para dispositivos iOS, sin lugar a dudas."

Splashtop Team
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La mejor aplicación RDC del mercado

Esta es la mejor aplicación de Escritorio Remoto para dispositivos iOS, sin lugar a dudas. Puedo ver películas en mi iPhone a través de mi portátil, o hacer cualquier cosa que requiera flash. Incluso puedo acceder a mi ordenador, o al de mi familia (para arreglarlos o ayudar con un problema) en cualquier parte del mundo con una velocidad asombrosa en comparación con los programas que utilizan el RDP. ¡Se lo recomendaría a cualquiera! Una vez que te acostumbres a usar Splashtop, no habrá forma de que puedas vivir sin él. ¡Sé que no puedo!

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