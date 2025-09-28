Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Share your feedback and review of Splashtop Remote Access

Evalúe y escriba una reseña sobre el acceso remoto de Splashtop

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Si eres un fan de Splashtop Remote Access o Splashtop Remote Support, estaremos muy agradecidos si valoras y escribes una reseña de tus herramientas favoritas de Splashtop en uno o más de estos sitios web. Al compartir tus opiniones, nos ayudas a difundir información sobre Splashtop entre más personas, de modo que podamos gastar menos en marketing y tú obtenga precios bajos y más funciones nuevas.

Puede escribir una reseña en algunos de los sitios más importantes de reseñas/comparación y en las tiendas de aplicaciones.

Ayúdenos calificando y publicando una reseña en estos sitios de comparativas.

G2 logo

Evalúe y escriba una reseña sobre Splashtop

Si puedes hacer una revisión de los tres, aún mejor. ¡Gracias por apoyar a Splashtop y a nuestras herramientas de acceso remoto!

Evalúe y escriba una reseña sobre Splashtop

Reseñar las aplicaciones de Splashtop en las tiendas de aplicaciones

Si utilizas alguna aplicación de Splashtop en tus dispositivos móviles, puedes revisarla en las tiendas de aplicaciones.

¿No está preparado para escribir una reseña?

Si cree que no puede darnos una buena calificación, por favor envíenos un caso de soporte para describir su problema o díganos sus sugerencias de mejora. Valoramos su opinión.

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Front perspective of Confederation College
Integraciones

Confederation La universidad ofrece laboratorios informáticos remotos 24/7

Conozca más
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
Aprendizaje a Distancia y Educación

Enseñar a Distancia una Clase de Photoshop en Vivo con Acceso Remoto

Conozca más
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
Aprendizaje a Distancia y Educación

El departamento de TI de un centro educativo reduce los costes y aumenta la eficiencia con Splashtop

Conozca más
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
Soporte Remoto de TI y Mesa de Ayuda

Mejora de la experiencia del cliente con tecnología remota

Conozca más
Ver todos los blogs