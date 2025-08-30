Reseña de la semana

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Comentario de los clientes de Splashtop en el artículo del 27 de agosto del The Wall Street Journal

"Controlar un PC o Mac como si de un iPad se tratara" por Walt Mossberg

Kurt McFarlane "Llevo más de 2 años utilizando Splashtop y me encanta. Sigue así".

Wayne Braun: "También uso Splashtop desde hace más de dos años. Splashtop ha ido mejorando y siendo más rápido con cada actualización. Splashtop es definitivamente el producto con el precio más competitivo. Un gran producto que sigue trabajando y mejorando continuamente".

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