¿Cuántas personas pueden acceder a un solo dispositivo? Hay muchas ocasiones en las que varias personas necesitarán acceso remoto al mismo ordenador, por ejemplo para colaborar, recibir formación, resolver problemas o usar software especializado. Pero, igual que a varias personas les resultará difícil sentarse frente al mismo ordenador al mismo tiempo, hacer que varias personas se conecten de forma remota al mismo dispositivo también puede ser complicado.
Windows estándar solo permite una sesión de escritorio remoto activa a la vez. Si un segundo usuario intenta conectarse, Windows desconecta a la primera persona para hacerle sitio, lo que hace imposible un acceso simultáneo real a la misma máquina sin software adicional. Una buena plataforma de acceso remoto debe admitir acceso simultáneo, preferiblemente sin una configuración, permisos ni gestión de sesiones innecesariamente complejos.
Entonces, ¿cómo pueden varios usuarios acceder a la misma máquina de forma remota? Veamos cómo funciona el acceso remoto multiusuario, en qué casos resulta útil y cómo Splashtop permite un acceso remoto seguro y de alto rendimiento incluso para varios usuarios simultáneos.
¿Qué es el acceso multiusuario a escritorio remoto?
El acceso multiusuario al escritorio remoto es la capacidad de que más de una persona se conecte de forma remota al mismo equipo. Con un plan Splashtop Business Access Pro o Enterprise, hasta tres usuarios pueden conectarse al mismo equipo al mismo tiempo. Todos los usuarios conectados comparten el mismo escritorio, aplicaciones, archivos y actividad en pantalla, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la colaboración remota y la formación.
Esto es diferente de que varias personas accedan al mismo dispositivo de forma independiente para sesiones separadas, o de usar escritorios virtuales independientes. Es una sesión compartida en la que los usuarios conectados tienen acceso remoto y control simultáneamente.
¿Por qué usar Splashtop para el acceso remoto multiusuario?
Splashtop está diseñado para ofrecer un acceso remoto multiusuario sin interrupciones, lo que permite el acceso remoto y el soporte remoto entre dispositivos y ubicaciones, incluidos:
1. Varios usuarios pueden acceder al mismo equipo
Splashtop está diseñado para permitir conexiones remotas rápidas y eficientes, incluida la compatibilidad con varios usuarios conectados a un mismo ordenador simultáneamente. Todos los usuarios conectados pueden ver e interactuar con la misma sesión de escritorio, lo que la convierte en una potente herramienta para la colaboración remota y la resolución de problemas.
2. Los usuarios pueden conectarse desde distintos dispositivos
Splashtop permite a los usuarios conectarse hacia y desde una amplia variedad de endpoints, independientemente del tipo de dispositivo o del sistema operativo. Los usuarios pueden conectarse desde ordenadores, tabletas o dispositivos móviles, y así obtener una flexibilidad increíble para trabajar desde cualquier lugar. Esto hace que Splashtop sea una excelente opción para equipos distribuidos, empleados remotos, técnicos de TI, instructores y más.
3. Las sesiones siguen siendo ágiles y utilizables
El acceso multiusuario solo es útil si la sesión remota sigue siendo fluida, ágil y con buena capacidad de respuesta. Si la sesión va entrecortada y es difícil de gestionar, genera una experiencia frustrante para el usuario y una eficiencia limitada.
Splashtop ofrece acceso remoto de alto rendimiento, streaming de baja latencia y compatibilidad incluso con los flujos de trabajo visuales más exigentes, manteniendo las sesiones remotas eficientes y eficaces. Esto también convierte a Splashtop en una gran opción para tareas como revisiones de diseño, resolución de problemas, formación en software y acceso compartido a estaciones de trabajo.
4. Los administradores mantienen el control sobre el acceso
Splashtop ofrece a los administradores las herramientas de control y gestión que necesitan para mantener un acceso seguro. Los administradores pueden gestionar qué usuarios y grupos pueden conectarse a dispositivos específicos, para que el acceso siga siendo restringido y seguro. Estos controles incluyen gestión centralizada de usuarios y equipos, permisos y autenticación, lo que permite a los administradores gestionar el acceso de forma segura.
Ten en cuenta que cada usuario debe tener una cuenta individual. Las credenciales compartidas reducen la responsabilidad y conllevan el riesgo de que usuarios no autorizados se conecten a un dispositivo restringido usando una cuenta compartida.
Usos habituales del acceso remoto multiusuario
Esto plantea la pregunta: ¿por qué varios usuarios necesitarían acceder de forma remota a un solo dispositivo al mismo tiempo? Aunque el acceso remoto multiusuario puede no usarse con tanta frecuencia como el acceso de un solo usuario, sigue teniendo muchos casos de uso habituales, entre ellos:
1. Resolución colaborativa de problemas
Cuando dos o más técnicos necesitan acceder al mismo dispositivo, por ejemplo para diagnosticar o resolver problemas, el acceso remoto multiusuario es esencial. Un buen acceso remoto permite que los especialistas se unan a sesiones activas sin necesidad de una herramienta independiente para compartir pantalla, con visibilidad compartida del mismo sistema, aplicaciones y errores sin importar dónde estén.
2. Formación remota e incorporación
El acceso remoto multiusuario también es una herramienta potente para formar e incorporar a empleados remotos. Con él, los formadores pueden mostrar a los alumnos cómo usar software, flujos de trabajo o procesos directamente en el equipo remoto, ofreciendo formación práctica desde cualquier lugar. Esto resulta especialmente útil para tareas como el acompañamiento de técnicos o la formación en aplicaciones, ya que permite a los participantes observar el mismo escritorio e interactuar según sea necesario.
3. Acceso compartido a software especializado
Algunas empresas tienen estaciones de trabajo con aplicaciones con licencia, que consumen muchos recursos o especializadas, a las que no se puede acceder desde otros lugares, como herramientas de desarrollo o aplicaciones de ingeniería. Con el acceso remoto multiusuario, los usuarios pueden acceder a la estación de trabajo y colaborar en proyectos sin duplicarla en cada dispositivo.
4. Revisar el trabajo juntos
El acceso multiusuario permite a los usuarios revisar el mismo documento, aplicación, conjunto de datos o diseño en tiempo real, lo que mejora la colaboración, simplifica la retroalimentación y favorece una mejor toma de decisiones. Ten en cuenta que estos usuarios están trabajando dentro de la misma sesión de escritorio, por lo que es importante coordinar quién está controlando el dispositivo (igual que en la colaboración presencial).
5. Acceso remoto a estaciones de trabajo compartidas
Cuando las empresas tienen estaciones de trabajo compartidas, como ordenadores de oficina, sistemas de producción o laboratorios informáticos, a menudo es necesario que varias personas trabajen en ellas al mismo tiempo. El acceso remoto multiusuario permite que varios usuarios autorizados accedan al mismo dispositivo, lo que les permite trabajar juntos cuando sea necesario o por separado según se necesite.
Cómo funciona el acceso multiusuario con Splashtop
El acceso remoto es fácil con Splashtop, tanto si añades un usuario como varios. Puedes configurar el acceso multiusuario en solo seis sencillos pasos:
Configura el ordenador remoto: Primero, instala Splashtop en el ordenador al que los usuarios necesitan acceder y añádelo al equipo o la cuenta de Splashtop correspondientes.
Añade usuarios autorizados: Una vez configurado el dispositivo, puedes añadir usuarios creando o invitando cuentas de usuario. Los usuarios pueden organizarse en grupos según sea necesario, pero recuerda evitar los inicios de sesión compartidos; cada usuario debe tener una cuenta individual.
Asignar acceso al ordenador: Después de configurar a los usuarios, puedes asignarles acceso a los ordenadores que necesitan para su trabajo. Esto puede hacerse por grupos o por usuarios individuales, y todo se gestiona desde controles de acceso centralizados.
Configura los permisos de usuario: También puedes asignar a los usuarios distintos permisos y capacidades después de asignarlos a los dispositivos. Esto incluye acceso a funciones como control remoto, transferencia de archivos, impresión remota y grabación de sesiones, según lo requieran sus funciones.
Conéctate al mismo equipo: Cuando varios usuarios necesitan acceder al mismo equipo, pueden hacerlo iniciando Splashtop y seleccionando el dispositivo al que necesitan conectarse. Los usuarios conectados verán el mismo escritorio remoto y la misma actividad en pantalla, y hasta tres usuarios pueden conectarse simultáneamente.
Coordina el control compartido: Cuando varios usuarios acceden al mismo escritorio, ambos lo controlarán simultáneamente, lo que significa que las acciones del teclado y del ratón afectarán al mismo escritorio. Es importante establecer pautas de comunicación claras cuando participan varios usuarios, para que el acceso remoto no se convierta en una lucha por el control.
Qué debes buscar en un software de escritorio remoto para varios usuarios
Cuando buscas una solución de escritorio remoto, hay algunas funciones clave que no querrás pasar por alto. Asegúrate de encontrar una plataforma con estas capacidades clave:
Compatibilidad con conexiones simultáneas a un mismo ordenador, lo que permite el acceso de varios usuarios.
Permisos claros de usuario y equipo para mantener fuera a los usuarios no autorizados.
Cuentas de usuario individuales, en lugar de credenciales compartidas
Autenticación multifactor (MFA) para verificar los intentos de inicio de sesión.
Acceso atendido y desatendido para facilitar el acceso.
Acceso multidispositivo para que los usuarios puedan conectarse independientemente del tipo de dispositivo o sistema operativo.
Rendimiento estable con múltiples conexiones.
Compatibilidad con varios monitores.
Transferencia de archivos e impresión remota.
Grabación de sesiones y registros de actividad para aportar responsabilidad, seguridad y facilitar auditorías.
Administración centralizada para gestionar el acceso y las reglas desde un único lugar.
Implementación y gestión sencillas.
No sorprende que Splashtop ofrezca todas estas capacidades, reuniéndolo todo en una sola plataforma que facilita la gestión del acceso remoto en todos los dispositivos (incluido el acceso multiusuario) sin complejidad innecesaria.
Cómo gestionar de forma segura el acceso remoto multiusuario
Cuando permites que varios usuarios accedan al mismo dispositivo, hay algunas consideraciones y desafíos adicionales de gestión. Para ayudarte con eso, hemos creado una útil lista de consejos para gestionar de forma segura el acceso remoto para varios usuarios:
Usa cuentas de usuario individuales: Cada usuario debe tener su propio inicio de sesión, en lugar de compartir nombres de usuario y contraseñas. Esto ayuda a que el acceso pueda rastrearse hasta personas concretas, lo que mejora la seguridad y la responsabilidad.
Exigir autenticación multifactor: Las contraseñas por sí solas no bastan para proteger las cuentas. La autenticación multifactor añade un nivel adicional de seguridad, en el que los usuarios tienen que verificar su identidad antes de iniciar sesión, lo que dificulta que usuarios no autorizados obtengan acceso. Asegúrate de que la MFA sea obligatoria para todos los usuarios para mantener seguro el acceso a las cuentas.
Limita el acceso a los ordenadores necesarios: No se debe conceder a los usuarios acceso sin restricciones. Asegúrate de que los usuarios solo tengan acceso a los sistemas que necesitan y revisa regularmente las asignaciones de usuarios y grupos para garantizar que los permisos de acceso se mantengan actualizados.
Aplica permisos basados en roles: Las capacidades también deben restringirse según el rol y la necesidad. Si los usuarios no necesitan funciones como la transferencia de archivos o la impresión remota para su trabajo, entonces no se les debe conceder acceso a esas capacidades.
Revisa la actividad de la sesión: Registrar y supervisar la actividad de los usuarios es importante para la ciberseguridad. Usa registros y grabaciones de sesiones siempre que sea posible para hacer un seguimiento de la actividad y supervisar quién accede a qué dispositivos y cuándo, en caso de actividad sospechosa.
Eliminar el acceso de inmediato: Una vez que los usuarios ya no necesiten acceso a un dispositivo, debe revocarse rápidamente. Esto incluye revisar los permisos de acceso durante la incorporación y la salida, así como cuando cambian los roles, para garantizar que los usuarios solo tengan el acceso que necesitan.
Cuándo encaja mejor el acceso multiusuario de Splashtop
Splashtop encaja muy bien cuando:
Varios usuarios necesitan ver o controlar el mismo dispositivo.
Los técnicos necesitan resolver problemas juntos.
Los equipos necesitan acceso a una estación de trabajo compartida.
Los formadores necesitan demostrar software o flujos de trabajo a empleados remotos o híbridos.
Los empleados necesitan colaborar dentro de la misma aplicación o entorno informático incluso cuando trabajan en remoto.
Los administradores necesitan un control centralizado sobre los permisos de acceso remoto de usuarios y equipos.
Tu organización necesita tanto acceso remoto atendido como acceso remoto desatendido.
Si los usuarios necesitan un entorno de escritorio independiente y privado, puede ser necesaria una configuración de escritorio virtual o de varias sesiones.
Splashtop ofrece a los usuarios una forma práctica de acceder y colaborar en un único dispositivo remoto, sin comprometer la velocidad ni el rendimiento. Con su gestión centralizada del acceso, controles de seguridad y flexibilidad multidispositivo, Splashtop facilita a los usuarios trabajar de forma segura desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
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