Escritorio remoto en Freshservice - Configuración

Los equipos de asistencia y soporte de TI pueden utilizar Splashtop desde un ticket de Freshservice para iniciar una sesión de acceso remoto y proporcionar soporte instantáneo. Aprende cómo empezar con esta integración.
¿Es usted cliente de Freshservice y busca la mejor solución para proporcionar asistencia de escritorio remoto a sus usuarios?
Si es así, no busques más allá de Splashtop Remote Support.
Con la integración de acceso remoto Splashtop + Freshservice, podrás iniciar sesiones de acceso remoto a los ordenadores de tus clientes desde un ticket de Freshservice, ¡con solo unos pocos clics! No es necesaria ninguna instalación en el dispositivo cliente.
¿La mejor parte? Splashtop puede ahorrarte cientos o incluso miles de dólares al año en comparación con otras herramientas de soporte remoto. En comparación con los precios de otros paquetes de soporte remoto que se integran con Freshservice, Splashtop puede ahorrarte:
75% al año vs TeamViewer
70% al año frente a BeyondTrust (antes Bomgar)
50% al año frente a LogMeIn Rescue
Splashtop es la herramienta de soporte remoto con la mejor relación calidad-precio para equipos de servicio de asistencia. ¡Puedes comenzar de forma gratuita con una prueba de una semana para probarlo de primera mano!
Aquí tiene un resumen de cómo configurar y usar la integración del acceso remoto de Splashtop con Freshservice.
Cómo configurar el acceso remoto en Freshservice con Splashtop
La instalación y configuración requiere pocos pasos y puede completarse en unos minutos. Si ya es usuario de Freshservice, siga los pasos que se indican a continuación para integrar Splashtop en la plataforma Freshservice:
Suscríbete o inicia una prueba gratis de Splashtop Remote Support con el complemento de integración PSA Ticketing & ITSM (incluido automáticamente en la prueba gratis)
Instale la aplicación Splashtop Business en sus ordenadores locales (ordenadores de técnicos)
Vaya a la aplicación de integración de Splashtop que se encuentra en el Marketplace de Freshworks y haz clic en "Instalar"
Siga las instrucciones para crear una clave API, y luego inserte en el campo "Key" al instalar la aplicación de integración
Cómo proporcionar soporte remoto en Freshservice con Splashtop
Una vez que haya completado los pasos de integración, podrá iniciar una sesión de escritorio remoto en los ordenadores Windows o Mac de sus usuarios con sólo unos pocos clics.
Éste es el proceso para iniciar una sesión de acceso remoto en Freshservice:
En el ticket de Freshservice, abra Splashtop dentro de la sección de aplicaciones y seleccione el botón "Crear un enlace de descarga de SOS".
Haz clic en "Insertar enlace de descarga en el comentario del ticket" para insertar el enlace de descarga de SOS en el ticket. Tu usuario final podrá ver este enlace y seleccionarlo para ejecutar la app SOS. O bien, puedes seleccionar el icono para copiar el enlace de descarga y enviarlo a tu usuario por otros medios.
(La aplicación SOS no necesita ser instalada en el dispositivo del usuario final, ya que es un archivo ejecutable una sola vez)
Cuando el usuario final haga clic en el enlace, ejecutará la aplicación SOS, que mostrará un código de sesión que ya está vinculado a tu cuenta.
Por último, tú (el técnico) puedes pulsar el botón "Conectar" para iniciar la conexión remota.
Después de hacer clic en el botón "Conectar", se iniciará la sesión de acceso remoto y aparecerá una ventana que le mostrará la pantalla del ordenador remoto en tiempo real. Podrá tomar el control del ordenador remoto para realizar cualquier tarea de apoyo que necesite.
Mientras estés en la sesión remota, podrás utilizar las funciones de productividad de la herramienta autónoma Splashtop SOS, como transferencia de archivos, chat, compartir escritorio técnico, reinicio remoto y mucho más.
Cuando cierre la sesión remota, haga clic en el botón “Cerrar caso de soporte" en Freshservice. La información de la sesión (incluyendo el historial de transferencia de archivos) se rellenará automáticamente en Freshservice ticket.
¿Qué más puedo hacer con Splashtop?
Además de tener un acceso remoto rápido, fiable y seguro desde Freshservice a un precio reducido, también obtendrá estos beneficios adicionales al ser suscriptor de Splashtop SOS Unlimited:
Podrá acceder de forma remota a los dispositivos móviles para proporcionar soporte bajo demanda. Además de los ordenadores Windows y Mac, Splashtop SOS Unlimited también le da acceso a dispositivos iOS y Android para proporcionar asistencia supervisada.
Podrá desplegar una aplicación de cliente de escritorio remoto en sus ordenadores gestionados para un acceso remoto desatendido. Al implementar el Splashtop Streamer en sus ordenadores gestionados, podrá conectarse de forma remota a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ¡incluso sin la presencia de un usuario final!
Ahorrará mucho en su coste anual . Como ya se ha mencionado anteriormente, Splashtop es la herramienta de soporte remoto más rentable y le ayudará a reducir significativamente los costes en comparación con otros productos más caros.
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