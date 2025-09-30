Splashtop Remote Desktop para la edición de video: Una entrevista con estudios Torres

Debido a la alta utilización de recursos de las aplicaciones utilizadas en la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento, el trabajo a distancia para sus profesionales ha sido poco común, hasta hoy. Ahora la marea está cambiando. Muchos productores de video, locutores de noticias/emisoras de radio y otros técnicos están usando Splashtop para trabajar a distancia en sus estaciones de trabajo desde sus casas o mientras viajan. Para entender mejor cómo utilizan Splashtop, hablamos con Marlon Torres, propietario de estudios Torres. Marlon usa el Escritorio Remoto de Splashtop para proveer un servicio rápido y efectivo a sus clientes mientras está en movimiento.
P: ¿Cómo se usa el escritorio remoto de Splashtop?
Marlon: Tengo Splashtop instalado en el ordenador de mi casa y lo uso para acceder a mis archivos y programas de edición desde cualquier parte del mundo. ¡Viajo mucho! Así que cuando los clientes necesitan que les envíe un vídeo o una fotografía, puedo acceder a mi programa de edición, renderizar el vídeo y enviárselo, todo desde mi teléfono o portátil.
P: ¿Cual es la diferencia ahora con las capacidades de acceso remoto de Splashtop?
Marlon: Utilizo programas de edición de recursos intensivos que no pueden estar basados en la nube. En realidad tengo un servidor de 32 TB para ejecutar estos complejos programas y almacenar mis archivos. Los archivos sin procesar son enormes, así que necesito esa potencia de procesamiento.
Sin tiempo de espera: ¡Renderizar un vídeo puede llevar entre 10 minutos y 3 horas! Así que en lugar de esperar a que el programa termine, puedo dedicarme a mis quehaceres diarios y comprobar periódicamente el estado a través de Splashtop. Una vez terminada la renderización, la subo y la envío a mis clientes.
Remoto desde cualquier dispositivo: Puedo conectarme al ordenador de mi casa con cualquier dispositivo que tenga: si estoy en un hotel con mi portátil o en una sesión de fotos/vídeos con mi teléfono. Puedo procesar cualquier archivo y enviar fotos y vídeos a mis clientes.
Aprovecha las altas velocidades de Internet: Tengo una velocidad de carga/descarga de 1 Gbps en casa. Algunos hoteles tienen conexiones a Internet muy pobres. Aún así, puedo iniciar Splashtop y aprovechar mi Internet de alta velocidad en casa para procesar mis archivos. Así es mucho más rápido.
Ayuda familia: A veces, si mi prometida necesita uno de los archivos y no lo encuentra, entro rápidamente a distancia y la ayudo. Sé dónde está el archivo, así que simplemente lo transfiero a una ubicación conocida por ella. Es muy cómodo.
Soy puntual en la entrega de mis proyectos y con Splashtop, puedo hacerlo desde cualquier lugar. He sido capaz de asumir más proyectos ya que ahora puedo viajar más sin que esto afecte a mi trabajo.
P: ¿Cómo nos encontró?
Marlon: Acabo de buscar herramientas de acceso remoto y encontré Splashtop. Me inscribí en la prueba gratuita y en pocos días, supe que funcionaría muy bien para mí.
P: ¿Cómo ha sido la instalación y el uso de Splashtop?
Marlon: No tuve problemas para entenderlo, fue bastante sencillo. Las características del Splashtop son intuitivas y fáciles de usar. Lo que más me gusta es la opción de usar el ratón o la pantalla táctil. Utilizo ambos para diferentes tareas.
P: ¿Que plan adquirió?
Marlon: Uso el plan Access Remote Solo por $6 al mes. Es perfecto para mis necesidades.
¡Gracias por elegir Splashtop para tus necesidades de escritorio remoto, Marlon!
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