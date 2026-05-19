Soporte rápido: Soporte remoto para Windows, Mac, iOS y Android

¿Qué es el soporte rápido?
El soporte rápido es una solución para acceder de forma remota a computadoras y dispositivos móviles para brindar soporte cuando no tiene un programa de agente de soporte desatendido ejecutándose en el dispositivo.
¿Cómo funciona el soporte rápido?
Con soporte rápido, el usuario final generalmente descarga y ejecuta un pequeño programa que muestra un código de acceso. El usuario da el código de acceso al técnico. El técnico lo ingresa en su aplicación y luego puede acceder de forma remota a la computadora o dispositivo, ver la pantalla y controlar de forma remota la computadora o dispositivo (cuando el sistema operativo lo permita).
¿Cuáles son las soluciones de soporte rápido más populares?
Algunas de las herramientas populares para prestar soporte rápido son Splashtop Remote Support, TeamViewer, GoToAssist y LogMeIn Rescue. Todas estas soluciones funcionan de manera similar y son útiles para MSPs (Proveedores de Servicios Gestionados), TI y equipos de soporte que ayudan a los usuarios y usuarios avanzados que ayudan a sus amigos y familiares.
¿Por qué Splashtop Remote Support es la mejor opción para obtener soporte rápido?
Gran precio. Splashtop Remote Support comienza en $259 por técnico al año o un poco más para añadir soporte a computadoras no supervisadas. Otros cuestan 3x, 4x e incluso 5x o más comparado con Splashtop Remote Support.
Capacidad para admitir Windows, Mac, iOS y Android en el paquete básico con un complemento móvil gratuito incluido . Otros lo limitan a solo brindar soporte remoto a las computadoras en su paquete básico y cobran hasta $ 1,579.20 por año solo por su complemento móvil.
Tecnología de confianza utilizada por más de 30 millones de usuarios para acceso remoto a computadoras. Seguro y protegido.
¿Cómo es prestar soporte rápido con Splashtop Remote Support?
Puedes empezar con una prueba gratuita y seguir estos pasos.
Desde la perspectiva del técnico/agente de soporte:
Instala la aplicación Splashtop Business para SOS en tu ordenador o dispositivo móvil (disponible para Windows, Mac, iOS, Android y más)
Inicie sesión con su cuenta SOS o cuenta de prueba SOS
Haz clic en el icono +SOS en la barra de herramientas y se abrirá un cuadro de diálogo para que introduzcas el código de sesión (imagen central abajo)
Indique a su cliente/usuario que descargue y ejecute la aplicación SOS en su dispositivo desde el enlace de descarga que aparece en su aplicación Splashtop, o puede proporcionarle una aplicación personalizada con el logotipo, el color y el texto de su empresa.
Ejecutan la aplicación (imagen de la izquierda a continuación), le dan el código, lo ingresan en su aplicación y obtienen acceso remoto a su computadora con Windows o Mac o dispositivo iOS o Android. Puede controlar de forma remota computadoras y muchos dispositivos Android. Para dispositivos iOS, puede ver su pantalla en tiempo real mientras los guía a través de los pasos de soporte, pero Apple no permite el control remoto.
Así es como se ve para brindar soporte rápido en un dispositivo móvil:
Puede ver la barra de herramientas en la parte superior de la vista de pantalla a la derecha. Hay una barra de herramientas similar cuando accede/controla una computadora de forma remota. La barra de herramientas le brinda fácil acceso a sus herramientas adicionales de soporte rápido, que incluyen:
Cambiar entre monitores cuando accede de forma remota a un sistema de varios monitores
Transferencia de archivos entre dispositivos
Chatea con una computadora remota
Escalado/tamaño de pantalla y calidad de transmisión FPS