El martes de parches de Microsoft de abril de 2026 incluye 165 CVE de Microsoft y un zero-day explotado confirmado, lo que hace que sea un lanzamiento que merece una priorización de parches rápida y basada en el riesgo. El problema más urgente es CVE-2026-32201 en Microsoft Office SharePoint, que Microsoft ha marcado como explotación detectada.
Junto con ese zero-day, este mes también incluye un grupo considerable de vulnerabilidades marcadas como Más Probable de Explotar, señalando un aumento del riesgo a corto plazo en endpoints de Windows, servidores y servicios centrales empresariales.
El lanzamiento de este mes también se destaca por su amplia exposición empresarial. Los problemas de alta prioridad afectan a SharePoint, Windows IKE Extension, Escritorio remoto, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office y servicios relacionados con Azure. Esa combinación hace que abril sea un mes en el que los equipos de parcheo deben centrarse primero en los sistemas con mayor exposición e impacto en el negocio, en lugar de depender únicamente de las puntuaciones CVSS.
Desglose de actualizaciones de Microsoft para abril de 2026
El lanzamiento de este mes abarca una amplia mezcla de servicios básicos de Windows, infraestructura on-premises, cargas de trabajo de Office, SQL Server, servicios de Azure y herramientas cercanas al desarrollador. Las áreas de concentración más notables incluyen:
Componentes centrales e infraestructura de Windows como TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Escritorio Remoto, Kerberos, Administrador de Ventanas del Escritorio, Windows Shell y Extensión IKE de Windows
Servicios de identidad y directorios, incluidos Windows Active Directory y componentes relacionados con la autenticación
Plataformas de oficina y colaboración, incluidas Word, Excel, PowerPoint y SharePoint
Cargas de trabajo en la nube y Azure que incluyen Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent y Microsoft Power Apps
Herramientas de base de datos y gestión, incluyendo SQL Server, Windows Server Update Service y Microsoft Management Console
La historia clave de este mes no es solo el conteo, sino la amplitud de las superficies empresariales expuestas, incluidos los plataformas de colaboración, los servicios de identidad, los componentes de acceso remoto y los servicios de Windows de cara a la red.
Vulnerabilidades más probables de Día Cero y Explotación
Día cero explotado confirmado
Microsoft ha marcado la siguiente vulnerabilidad como explotación detectada:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Debido a que esto afecta a SharePoint y ya está siendo explotado, las organizaciones que utilizan SharePoint, especialmente aquellas con implementaciones expuestas o críticas para el negocio, deben tratar esto como la principal tarea de remediación en el ciclo de abril.
Vulnerabilidades marcadas con Más Probabilidades de Explotación
Microsoft también ha señalado un grupo considerable de vulnerabilidades como Más Probable de Explotación, lo que aumenta el riesgo de una posible utilización después de la divulgación. Ejemplos clave incluyen:
Arranque, núcleo e integridad del sistema
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169, memoria del kernel de Windows
CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver
Acceso remoto y exposición de red
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Servicio de Descubrimiento de Funciones
Control de identidad y seguridad
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Capas de usuario y gestión de Windows
CVE-2026-27909, Microsoft Windows Search Component
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Administrador de Ventanas de Escritorio
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
Lo que los equipos de TI deberían aprender de esto
Esta lista es importante porque afecta a componentes fundamentales de Windows vinculados a:
integridad de arranque
acceso remoto
autenticación
Seguridad del punto final
comportamiento del shell
sistemas de archivos
funcionalidad del stack de red
Incluso donde la explotación aún no está confirmada, estas son las vulnerabilidades que probablemente se volverán operativamente importantes rápidamente. Eso los convierte en candidatos fuertes para una validación temprana y un despliegue rápido en el ciclo de parches de este mes.
Vulnerabilidades críticas en abril de 2026
Vulnerabilidad de máxima gravedad
La vulnerabilidad con la puntuación más alta en el lanzamiento de este mes es:
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension, CVSS 9.8
Por qué destaca:
Tiene la puntuación CVSS más alta en el lanzamiento de abril
Afecta a un componente de red de Windows
Debería tratarse como un elemento de remediación de máxima prioridad en entornos con infraestructura de red expuesta o sensible a la seguridad
Otros riesgos empresariales de alta severidad
Varias otras vulnerabilidades merecen atención cercana porque afectan a plataformas y servicios empresariales ampliamente utilizados:
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Notificaciones Push de Windows, 8.8
CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8
CVE-2026-32157, Cliente de Escritorio Remoto, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8
Cómo priorizar parches de abril de 2026
Parchear en 72 horas
Empieza con las vulnerabilidades que combinan explotación confirmada, alta gravedad, e impacto amplio en la empresa:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension
También prioriza las vulnerabilidades que Microsoft marcó como Explotación Más Probable, especialmente aquellas que afectan a:
Cargador de Arranque de Windows
Windows Remote Desktop
Memoria del Kernel de Windows
Cifrado de unidad BitLocker de Windows
Windows TCP/IP
Shell de Windows
Administrador de Ventanas de Escritorio
Windows Active Directory
Microsoft Management Console
Esta primera ola también debe incluir riesgos de servicios y plataformas de alta gravedad como:
Microsoft Power Apps
Aplicaciones Lógicas de Azure
SQL Server
Cliente de Escritorio Remoto
Notificaciones Push de Windows
Parchear en 1 a 2 semanas
Después de que los problemas de mayor riesgo sean validados y desplegados, pasa al conjunto más amplio de vulnerabilidades importantes que afectan las cargas de trabajo comunes de la empresa y las herramientas de administración, incluyendo:
Vulnerabilidades de Microsoft Office en Word, Excel, PowerPoint y el núcleo de Office
Componentes de Windows relacionados con LSASS, Kerberos, RPC, WinSock, y el sistema de archivos
Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET y otras herramientas relacionadas con desarrolladores
Acceso remoto y servicios de Windows relacionados con licencias
Ciclo regular de parches
Los elementos de menor prioridad pueden seguir el proceso normal de parcheo una vez que se aborden los problemas de mayor riesgo. Estos generalmente incluyen:
Vulnerabilidades marcadas como Explotación Improbable
Problemas locales de menor puntuación
Componentes de menor impacto como el Explorador de Archivos de Windows, la Herramienta Recortes de Windows, entradas COM de Windows de menor gravedad, y varios problemas de UPnP, SSDP, voz y sistema de archivos con una exposición más limitada
Actualizaciones notables de terceros
Microsoft también republicó 82 CVEs no pertenecientes a Microsoft como parte del ciclo de abril de 2026. Esto incluye problemas que afectan a la Unidad de Administración de Memoria de Entrada-Salida de AMD, Node.js, Arranque Seguro de Windows, Git para Windows, y un gran conjunto de CVEs de Microsoft Edge basados en Chromium.
Para la mayoría de los equipos de TI, la prioridad aquí es sencilla:
Comprueba si el software afectado existe en tu entorno
Revisa la exposición del navegador, especialmente Edge
Incluye aplicaciones clave de terceros y dependencias en la misma revisión del ciclo de parches
Esto no significa que cada CVE republicado sea urgente, pero sí implica que el ciclo de parches de abril debería incluir más que solo sistemas de Microsoft.
Cómo Splashtop Autonomous Endpoint Management Ayuda a los Equipos de TI a Responder Más Rápidamente
Meses de alto riesgo como el Patch Tuesday de abril de 2026 crean un desafío familiar: demasiadas vulnerabilidades, demasiados sistemas afectados y no hay suficiente tiempo para los flujos de trabajo de parcheo lentos. Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a responder más rápido con parches en tiempo real, visibilidad de CVEs y una visión centralizada de los endpoints para que puedan encontrar sistemas expuestos y actuar rápidamente.
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