Cómo pueden las escuelas ofrecer laboratorios remotos reutilizando ordenadores viejos

¡No recicles todavía esos viejos ordenadores de laboratorio! Reutilízalos para que los alumnos puedan utilizar a distancia los ordenadores, las aplicaciones y los datos desde cualquier lugar. ¡Todo lo que necesitas es Splashtop!
Escuelas, universidades e institutos de todo el mundo han estado aprovechando los laboratorios remotos durante el último año para mejorar las experiencias de aprendizaje de sus alumnos y maximizar su potencial. Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de acceder a los ordenadores del laboratorio a distancia les da la opción de continuar su trabajo de laboratorio cuando quieran, desde sus dormitorios o su casa, utilizando cualquier dispositivo que tengan.
Los laboratorios remotos han tenido un éxito tremendo tanto para los estudiantes como para los centros escolares, y por eso los centros que implantaron laboratorios remotos durante la pandemia siguen haciéndolo cuando los estudiantes vuelven al campus.
Entonces, ¿cómo puede tu centro proporcionar a los alumnos suficientes ordenadores de laboratorio para utilizar tanto en persona como a distancia?
Una gran solución es reutilizar los viejos ordenadores de laboratorio que normalmente regalarías o reciclarías. En lugar de deshacerte de los ordenadores viejos, configúralos para que los alumnos puedan acceder a ellos a distancia. Todo lo que tienes que hacer para reutilizarlos es desplegar una solución de acceso remoto como Splashtop en el ordenador antiguo, ¡y ya está!
Otra ventaja de utilizar ordenadores viejos estrictamente para laboratorios remotos es que no tienes que instalar estaciones de trabajo y monitores para los ordenadores. En su lugar, puedes apilar los ordenadores unos encima de otros en un rincón no utilizado de una habitación o en un armario.
Puedes proporcionar un mayor valor a los estudiantes y ahorrar dinero reutilizando los ordenadores existentes para tus laboratorios remotos, y utilizando un espacio mínimo para alojar los ordenadores.
Echa un vistazo a cómo el College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) de la Wayne State University está utilizando sus ordenadores para laboratorios estrictamente remotos en la imagen de abajo.
"Ahora tenemos un laboratorio virtual abierto", dijo Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones de la CFPCA, "Los estudiantes pueden acceder remotamente a nuestros laboratorios en cualquier momento. Tenemos unas 50 estaciones libres que son laboratorios abiertos virtuales, y eso lo tendremos siempre". Obtén más información sobre cómo la CFPCA de Wayne State se ha beneficiado del uso de Splashtop para dar a los estudiantes de acceso remoto a los ordenadores del laboratorio.
Más información sobre Splashtop para laboratorios remotos
Los laboratorios informáticos son un recurso vital para los estudiantes, ya que les proporcionan una combinación de herramientas de hardware y software que necesitan para su educación. Al habilitar los laboratorios remotos, puedes asegurarte de que tus alumnos accedan a los ordenadores del laboratorio en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquiera de sus propios dispositivos.
Más información sobre por qué Splashtop para laboratorios remotos es la mejor solución para escuelas y organizaciones educativas. Splashtop es rápido, fiable, seguro y fácil de configurar y gestionar. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.
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