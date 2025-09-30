Usuarios de Naverisk: Permita a sus clientes acceder remotamente a las computadoras del trabajo con el acceso empresarial Splashtop

Los usuarios de Naverisk pueden aprovechar la integración de Splashtop para permitir la continuidad comercial de sus clientes configurándolos de forma remota en sus computadoras de trabajo desde casa.
Durante estos tiempos inciertos, las empresas han movilizado sus planes de recuperación ante desastres y han solicitado a los empleados que trabajen desde casa para mantenerlos seguros a ellos y a sus familias. Como herramienta de acceso remoto y soporte remoto, Splashtop ha estado en una posición única para ayudar a los MSP a proporcionar acceso remoto a sus clientes, permitiéndoles trabajar desde casa.
Permite que tus clientes trabajen de forma remota con Splashtop Remote Access Pro
A medida que tus clientes configuran su plan de trabajo remoto, con Splashtop Remote Access Pro puedes ofrecerles acceso remoto a sus propios ordenadores, que los gestionas tú. Como usuario de Naverisk, es más fácil para ti habilitar el acceso remoto para tus clientes. Puedes hacerlo sin instalar ningún software adicional, aprovechando el Streamer que ya está instalado como parte del agente Naverisk.
Así es cómo:
De esta manera, puedes ampliar fácilmente tu oferta de servicios proporcionando acceso remoto seguro a tus clientes. Las instrucciones detalladas sobre cómo puedes hacerlo están disponibles en nuestra página de soporte de Naverisk.
Acerca de Splashtop Remote Access Pro
Splashtop proporciona herramientas de acceso remoto seguro para profesionales de negocios y grandes equipos. Los usuarios pueden acceder remotamente a sus ordenadores Windows, Mac o Linux desde su ordenador doméstico e incluso desde dispositivos iOS y Android. La sesión de acceso remoto de Splashtop proporciona características como soporte para monitores multi-a-multi, grabación de sesiones, chat, compartir el escritorio, reinicio remoto y ¡mucho más!
Splashtop ofrece a los equipos hasta un 25 % de descuento a modo de apoyo a las iniciativas de teletrabajo. Lee todo lo que necesitas saber sobre Splashtop Business Access.
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¿También necesitas prestar soporte a ordenadores y dispositivos móviles que no están gestionados por Naverisk? Consulta Splashtop Remote Support.