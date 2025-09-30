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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360 te permite reflejar de forma inalámbrica la pantalla de tu dispositivo iOS (iPad, iPhone, iPod) en un ordenador sin necesidad de cables ni Apple TV.

Splashtop Team
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Queridos usuarios de Splashtop,
¡Ahora, un nuevo y emocionante producto de Splashtop está aquí!  Mirroring360 te permite duplicar de forma inalámbrica la pantalla de tu iOS (iPad, iPhone, iPod) en un ordenador sin necesidad de cables o Apple TVs. Simplemente instala Mirroring360 en tu ordenador, luego selecciónalo desde el menú AirPlay en tu iPad y comienza a compartir. Con tu ordenador conectado a un proyector o pizarra interactiva, ahora todos pueden ver tu trabajo y aplicaciones.  O combina Mirroring360 con Splashtop Classroom, puedes redirigir la pantalla de iOS a cualquier dispositivo dentro de la sala de reuniones o a través de Internet, ¡Scripts y Tareas con anotaciones!

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Ven a ver el Mirroring 360 y el Splashtop Classroom en estos puestos:

AT&T - Stand 3348 - Asiste a la sesión de Splashtop el domingo de 12:30 a 1:30 para escuchar a Thomas Deng, cofundador de Splashtop

HoverCam - Stand 1854 - ¡ve a Splashtop en acción con la primera cámara de documentos USB 3.0 SuperSpeed del mundo, SOLO 8!

Gracias de nuevo por todo tu apoyo
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