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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop

Administración de Actualizaciones de Windows con Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Los profesionales de TI y los MSPs saben que es importante mantener las computadoras de los usuarios actualizadas con las actualizaciones de Windows por motivos de seguridad y compatibilidad. Las empresas suelen utilizar políticas de actualización de Windows para asegurarse de que se instalen las actualizaciones.

¿Cómo puede tener la seguridad de que todos los equipos administrados, en las diferentes versiones de Windows, están al día con las actualizaciones importantes de Windows?

Utiliza las funciones de gestión de alertas y actualizaciones de Splashtop Remote Support y Splashtop Enterprise para asegurarte de que tus ordenadores con Windows, desde Windows XP hasta Windows 11, estén actualizados y seguros.

Supervisar el estado de actualización de Windows

Con Splashtop, puedes asegurarte de que las versiones de Windows de tus ordenadores gestionados estén actualizados. Puedes:

  • Supervise el estado de la política de actualización de Windows por computadora y reciba alertas sobre posibles problemas

    como cuando la opción "Actualización de Microsoft" no está seleccionada o la configuración de "Actualizaciones importantes" se cambia a cualquier opción específica (Instalar actualizaciones automáticamente, Descargar actualizaciones pero déjame elegir cuándo instalarlas, o Buscar actualizaciones pero déjame elegir si para descargarlos e instalarlos).

  • Vigilar el estado de las actualizaciones disponibles y recibir avisos

    cuando se detecta una actualización pendiente

    . Puede elegir recibir alertas solo sobre actualizaciones importantes pendientes, actualizaciones opcionales o ambas.

Estas alertas pueden establecerse como parte de un perfil de alertas y aplicarse a ordenadores personales o grupos de ordenadores.

Screenshot of a settings page showing configurations for Windows Update and Available Updates, including options for alerts, update types, notification methods, and modification timestamps.

Buscar y aplicar actualizaciones de Windows para equipos administrados

Con Splashtop Remote Support y Splashtop Enterprise, puedes verificar de forma remota el estado de Windows Update en tus ordenadores gestionados y gestionar las actualizaciones seleccionando el elemento del menú contextual "Buscar actualizaciones" en cualquier ordenador de la lista en tu panel de administración (sin tener que acceder de forma remota a al ordenador como usuario).

A screenshot of the Splashtop web interface shows a list of computers. Next to Tim Ultrabook the Connect button is expanded, displaying options like Reboot, Delete, Assign group, Check for updates, and View event logs.

La información de Windows Update que se muestra en la página Actualizaciones incluye:

  • Última actualización

  • Estado actual

  • Política de actualización

  • Posibilidad de buscar actualizaciones

  • Lista de actualizaciones disponibles

  • Opciones de reinicio después de instalar las actualizaciones (cuando corresponda)

  • Establecer una notificación si la instalación de la actualización no se completa

Esta es una excelente manera de ver el estado de las actualizaciones en un ordenador personal, seleccionar qué actualizaciones se instalan y gestionar algunas opciones adicionales en torno a las actualizaciones para garantizar la mejor experiencia de usuario y asegurarse de que las actualizaciones se instalan.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo se ve para una computadora de ejemplo.

Screenshot of a computer update settings page showing Windows 10 OS version, last update timestamp, status as Ready, and a detailed list of available updates with options to restart and schedule updates.

Este vídeo muestra cómo acceder a la función de actualizaciones de Windows en Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

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