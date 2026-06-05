Administración de Actualizaciones de Windows con Splashtop Remote Support Premium

Los profesionales de TI y los MSPs saben que es importante mantener las computadoras de los usuarios actualizadas con las actualizaciones de Windows por motivos de seguridad y compatibilidad. Las empresas suelen utilizar políticas de actualización de Windows para asegurarse de que se instalen las actualizaciones.
¿Cómo puede tener la seguridad de que todos los equipos administrados, en las diferentes versiones de Windows, están al día con las actualizaciones importantes de Windows?
Utiliza las funciones de gestión de alertas y actualizaciones de Splashtop Remote Support y Splashtop Enterprise para asegurarte de que tus ordenadores con Windows, desde Windows XP hasta Windows 11, estén actualizados y seguros.
Supervisar el estado de actualización de Windows
Con Splashtop, puedes asegurarte de que las versiones de Windows de tus ordenadores gestionados estén actualizados. Puedes:
Supervise el estado de la política de actualización de Windows por computadora y reciba alertas sobre posibles problemas
como cuando la opción "Actualización de Microsoft" no está seleccionada o la configuración de "Actualizaciones importantes" se cambia a cualquier opción específica (Instalar actualizaciones automáticamente, Descargar actualizaciones pero déjame elegir cuándo instalarlas, o Buscar actualizaciones pero déjame elegir si para descargarlos e instalarlos).
Vigilar el estado de las actualizaciones disponibles y recibir avisos
cuando se detecta una actualización pendiente
. Puede elegir recibir alertas solo sobre actualizaciones importantes pendientes, actualizaciones opcionales o ambas.
Estas alertas pueden establecerse como parte de un perfil de alertas y aplicarse a ordenadores personales o grupos de ordenadores.
Buscar y aplicar actualizaciones de Windows para equipos administrados
Con Splashtop Remote Support y Splashtop Enterprise, puedes verificar de forma remota el estado de Windows Update en tus ordenadores gestionados y gestionar las actualizaciones seleccionando el elemento del menú contextual "Buscar actualizaciones" en cualquier ordenador de la lista en tu panel de administración (sin tener que acceder de forma remota a al ordenador como usuario).
La información de Windows Update que se muestra en la página Actualizaciones incluye:
Última actualización
Estado actual
Política de actualización
Posibilidad de buscar actualizaciones
Lista de actualizaciones disponibles
Opciones de reinicio después de instalar las actualizaciones (cuando corresponda)
Establecer una notificación si la instalación de la actualización no se completa
Esta es una excelente manera de ver el estado de las actualizaciones en un ordenador personal, seleccionar qué actualizaciones se instalan y gestionar algunas opciones adicionales en torno a las actualizaciones para garantizar la mejor experiencia de usuario y asegurarse de que las actualizaciones se instalan.
La siguiente captura de pantalla muestra cómo se ve para una computadora de ejemplo.
Este vídeo muestra cómo acceder a la función de actualizaciones de Windows en Splashtop Remote Support Premium
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